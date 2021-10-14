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На борьбу с COVID-19 выделили дополнительно более полутриллиона рублей

На борьбу с COVID-19 выделили дополнительно более полутриллиона рублей - РИА Новости, 14.10.2021

На борьбу с COVID-19 выделили дополнительно более полутриллиона рублей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полутриллиона рублей дополнительно выделили на борьбу с COVID-19. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:27

2021-10-14T12:27

2021-10-14T12:27

распространение коронавируса

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

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михаил мурашко

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полутриллиона рублей дополнительно выделили на борьбу с COVID-19."Минфином было подтверждено, что в этом году дополнительных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией было направлено более полутриллиона рублей", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что средства, которые сегодня вынуждены тратить на лечение, можно профилактировать."Вакцинация - наиболее эффективный и результативный формат", - добавил Мурашко.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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