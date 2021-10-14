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На борьбу с COVID-19 выделили дополнительно более полутриллиона рублей
На борьбу с COVID-19 выделили дополнительно более полутриллиона рублей - РИА Новости, 14.10.2021
На борьбу с COVID-19 выделили дополнительно более полутриллиона рублей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полутриллиона рублей дополнительно выделили на борьбу с COVID-19. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:27
2021-10-14T12:27
2021-10-14T12:27
распространение коронавируса
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
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михаил мурашко
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полутриллиона рублей дополнительно выделили на борьбу с COVID-19."Минфином было подтверждено, что в этом году дополнительных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией было направлено более полутриллиона рублей", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что средства, которые сегодня вынуждены тратить на лечение, можно профилактировать."Вакцинация - наиболее эффективный и результативный формат", - добавил Мурашко.
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На борьбу с COVID-19 выделили дополнительно более полутриллиона рублей
На борьбу с COVID-19 в 2021 году выделили дополнительно более полутриллиона рублей