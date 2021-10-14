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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754504283.html
В Пензенской области ввели QR-коды для посещения общепита
В Пензенской области ввели QR-коды для посещения общепита - РИА Новости, 14.10.2021
В Пензенской области ввели QR-коды для посещения общепита
Правительство Пензенской области ввело в регионе QR-коды для входа в заведения общественного питания, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона в... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:31
2021-10-14T10:43
распространение коронавируса
общество
пензенская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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САРАТОВ, 14 окт - РИА Новости. Правительство Пензенской области ввело в регионе QR-коды для входа в заведения общественного питания, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона в Telegram-канале."Внесено изменение в постановление о режиме повышенной готовности. В Пензенской области в точки общественного питания будут пускать только при предъявлении QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании COVID-19", - говорится в сообщении.Как следует из постановления за подписью губернатора Олега Мельниченко, предъявление QR-кода не требуется только детям и подросткам до 18 лет. Уточняется, что документ вступил в силу 13 октября.Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Кафе и ресторанам запретили работу с 23.00 до 6.00 мск. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.Для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта в области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 с охватом не менее 80% от общей численности коллективов.В Пензенской области лабораторно подтверждены 74 096 случаев заражения, скончались 3066 человек с COVID-19, выздоровели 58 535 человек.
https://ria.ru/20211013/putin-1754402593.html
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общество, пензенская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:31 14.10.2021 (обновлено: 10:43 14.10.2021)
 
В Пензенской области ввели QR-коды для посещения общепита

В Пензенской области ввели QR-коды для посещения заведений общепита

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 14 окт - РИА Новости. Правительство Пензенской области ввело в регионе QR-коды для входа в заведения общественного питания, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.
"Внесено изменение в постановление о режиме повышенной готовности. В Пензенской области в точки общественного питания будут пускать только при предъявлении QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании COVID-19", - говорится в сообщении.
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Как следует из постановления за подписью губернатора Олега Мельниченко, предъявление QR-кода не требуется только детям и подросткам до 18 лет. Уточняется, что документ вступил в силу 13 октября.
Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Кафе и ресторанам запретили работу с 23.00 до 6.00 мск. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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Для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта в области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 с охватом не менее 80% от общей численности коллективов.
В Пензенской области лабораторно подтверждены 74 096 случаев заражения, скончались 3066 человек с COVID-19, выздоровели 58 535 человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоПензенская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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