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Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на стационары из-за COVID-19
Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на стационары из-за COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на стационары из-за COVID-19
Более 1,1 миллиона пациентов сейчас лечатся от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:30
2021-10-14T10:30
2021-10-14T10:43
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 1,1 миллиона пациентов сейчас лечатся от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По заболеванию COVID-19 хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1 миллиона 100 тысячи пациентов находится на …лечении, это высочайшая нагрузка (на здравоохранение – ред.)", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Он отметил, что необходимо максимально вовлечь людей в вакцинацию против коронавируса.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
10:30 14.10.2021 (обновлено: 10:43 14.10.2021)
Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на стационары из-за COVID-19
Мурашко: более 1,1 миллиона пациентов с COVID-19 находятся на лечении в стационарах