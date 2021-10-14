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Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на стационары из-за COVID-19

Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на стационары из-за COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021

Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на стационары из-за COVID-19

Более 1,1 миллиона пациентов сейчас лечатся от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:30

2021-10-14T10:30

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 1,1 миллиона пациентов сейчас лечатся от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По заболеванию COVID-19 хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1 миллиона 100 тысячи пациентов находится на …лечении, это высочайшая нагрузка (на здравоохранение – ред.)", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Он отметил, что необходимо максимально вовлечь людей в вакцинацию против коронавируса.

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2021

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19