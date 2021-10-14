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Судно ВМС Украины, поврежденное в Черном море, вернулось в пункт дислокации
Судно ВМС Украины, поврежденное в Черном море, вернулось в пункт дислокации - РИА Новости, 14.10.2021
Судно ВМС Украины, поврежденное в Черном море, вернулось в пункт дислокации
Корабль ВМС Украины, который терпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе, сообщила в четверг пресс-служба ВМС. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:41
2021-10-14T23:41
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вооруженные силы украины
черное море
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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Корабль ВМС Украины, который терпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе, сообщила в четверг пресс-служба ВМС.В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции "Европейская солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания "Балта". В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна нет."Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению терпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса. Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля", - говорится в сообщении в Facebook ВМС Украины.Отмечается, что корабль будет восстановлен в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять свои задачи.
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в мире, украина, одесса, военно-морские силы украины, вооруженные силы украины, черное море
23:41 14.10.2021
 
Судно ВМС Украины, поврежденное в Черном море, вернулось в пункт дислокации

Корабль ВМС Украины, поврежденный в Черном море, вернулся в пункт дислокации в Одессе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПобережье Крыма
Побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Корабль ВМС Украины, который терпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе, сообщила в четверг пресс-служба ВМС.
В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции "Европейская солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания "Балта". В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна нет.
"Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению терпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса. Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля", - говорится в сообщении в Facebook ВМС Украины.
Отмечается, что корабль будет восстановлен в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять свои задачи.
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