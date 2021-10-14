https://ria.ru/20211014/kooperatsiya-1754575284.html
Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС
Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС - РИА Новости, 14.10.2021
Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС
Странам Евразийского экономического союза необходимо продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах, чтобы... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:06
2021-10-14T15:06
2021-10-14T15:31
экономика
владимир путин
евразийский экономический союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза необходимо продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах, чтобы сформировать устойчивый общий рынок, считает президент России Владимир Путин."Считаю важным продолжать в ЕврАзЭс и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок", - сказал Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.Он подчеркнул, что по всем этим направлениям уже удалось добиться многого, и указал, что в последнее время государства-члены ЕАЭС существенно продвинулись в унификации развития розничной торговли товарами, идет гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, были одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20211014/eaes-1754572943.html
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экономика, владимир путин, евразийский экономический союз
15:06 14.10.2021 (обновлено: 15:31 14.10.2021)
Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС
Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС для формирования общего рынка