https://ria.ru/20211014/konkurs-1754580707.html

Конкурс на звание лучшего онколога России продолжается

Конкурс на звание лучшего онколога России продолжается - РИА Новости, 14.10.2021

Конкурс на звание лучшего онколога России продолжается

Завершился очередной этап подготовки премии имени академика Савицкого, учрежденной Ассоциацией онкологов России (АОР) и Российским обществом клинической... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:35

2021-10-14T15:35

2021-10-14T15:35

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МОСКВА, 14 окт - PR-служба Премии имени академика Савицкого. Завершился очередной этап подготовки премии имени академика Савицкого, учрежденной Ассоциацией онкологов России (АОР) и Российским обществом клинической онкологии (РУССКО) в этом году. Оргкомитет Премии 10 октября закончил сбор заявок от желающих попробовать свои силы в 10 номинациях. Конкурс проводится среди медицинских работников и научных сотрудников, работающих в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний.По данным оргкомитета, самой популярной в онкологическом сообществе стала номинация "Лучший молодой онколог" - она привлекла наибольшее количество заявок от участников, и именно здесь прогнозируется самый высокий "проходной балл" к победе – 1:30. На втором месте номинация "Лучший социальный проект", что стало определенным открытием для учредителей премии. Третье место по количеству присланных заявок поделили звания "Лучший радиолог" и "Лучшая медсестра".Среди российских регионов лидерами по количеству представленных кандидатур стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В целом география соискателей отражает весь масштаб нашей страны – от Петрозаводска до Магадана. Отдельно стоит отметить, что прислали свои заявки на премию и коллеги из Республики Беларусь и Украины.Следующий этап конкурса – оценка представленных работ экспертным советом премии. В его рядах авторитетные специалисты – хирурги, химиотерапевты, радиологи, медицинские физики, генетики и многие другие, а также главные медсестры крупнейших центров и организаторы здравоохранения. Экспертный совет выберет по четыре кандидатуры в каждой номинации для участия в открытом голосовании в интернет-режиме на сайте премии. За каждого номинанта можно проголосовать только один раз.Таким образом, к 10 декабря будут определены победители в номинациях: лучший хирург-онколог, лучший химиотерапевт, лучший радиолог, лучший онкогематолог, лучшая медицинская сестра, лучший молодой онколог, лучший специалист диагност; а также выявлены коллективные лауреаты премии на лучший научно-образовательный и лучший социальный проект.Напоминаем, что премия получила имя выдающегося хирурга, онколога, ученого, организатора онкологической службы, академика РАМН, Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Савицкого. Почти десять лет – с 1944 по 1953 год А.И. Савицкий был директором Центрального онкологического института (ныне – МНИОИ) имени П.А. Герцена. В 1945 году он стал главным онкологом Минздрава СССР."А.И. Савицкий закончил медицинский факультет Московского императорского университета в 1911 году и работал на кафедре у своего знаменитого учителя – Петра Александровича Герцена, постигая его уникальный опыт хирурга и организатора, - подчеркнул президент АОР, академик РАН Андрей Каприн на презентации новой премии.- Именно Петр Александрович еще в 20-30-х годах ХХ века настаивал на создании повсеместных пунктов онкологической помощи, организовал их в нескольких ближайших областях и отправлял туда на прием населения сотрудников своего института. Спустя десятилетие, 30 апреля 1945года его идея была воплощена, благодаря, в том числе, личным усилиям его ученика – А.И. Савицкого, и в нашей стране было принято легендарное постановление Совнаркома СССР о создании онкологической службы по принципу всеобщей диспансерно-региональной сети с федеральными научными центрами во главе. Эта система онкопомощи работает до сих пор и показывает эффективность при любых испытаниях. Я уверен, что наши лауреаты будут достойны таких замечательных учителей, их духовного, научного и трудового подвига".Премия учреждена при поддержке Минздрава России и Российской академии наук.Все о премии.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы