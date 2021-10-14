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"Путин сделал комплимент журналистке CNBC не просто так"
Болгары увидели скрытый смысл в комплименте Путина журналистке CNBC - РИА Новости, 14.10.2021
"Путин сделал комплимент журналистке CNBC не просто так"
Читатели болгарского издания "Факти" оценили слова президента России Владимира Путина, назвавшего ведущую канала CNBC Хедли Гэмбл красивой. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:12
2021-10-14T18:34
в мире
сша
азия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" оценили слова президента России Владимира Путина, назвавшего ведущую канала CNBC Хедли Гэмбл красивой.Многие из них увидели подтекст в словах российского лидера."Кто смотрел оригинал, понял, что имел в виду Путин. Это был совсем не комплимент! Скорее ирония…" — отметил один из юзеров."Не знаю, при чем тут комплименты, но Путин сказал следующее: красивая, но глупая женщина. Слушает и ничего не понимает! Он имел в виду это, но сказал иначе", — посчитал комментатор с ником Big.По мнению же читателя ТАКА ДЕ, эту журналистку отправил лично президент США, чтобы спровоцировать российского лидера."А как иначе! Красивая американка встречается реже красивой русской!" — написал другой пользователь.При этом еще один юзер признал, что делать ей комплименты — нормально, поскольку Путин мужчина."На Западе его тут же объявят сексистом, расистом и еще кем-нибудь, может быть, даже судить будут", — допустил он.Гэмбл задала Путину вопрос, как Россия может убедить ЕС в своей надежности, когда она "не поставляет энергию по газопроводам". В ответ президент назвал ее красивой женщиной, но подчеркнул, что разговор по газу не выходит, потому что ее вводят в заблуждение неверными данными о поставках.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210928/truboprovod-1752123321.html
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в мире, сша, азия, владимир путин, россия
17:12 14.10.2021 (обновлено: 18:34 14.10.2021)
 
Болгары увидели скрытый смысл в комплименте Путина журналистке CNBC

Читатели "Факти": Байден отправил журналистку на форум, чтобы спровоцировать Путина

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на открытии третьего Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на открытии третьего Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" оценили слова президента России Владимира Путина, назвавшего ведущую канала CNBC Хедли Гэмбл красивой.
Многие из них увидели подтекст в словах российского лидера.
"Кто смотрел оригинал, понял, что имел в виду Путин. Это был совсем не комплимент! Скорее ирония…" — отметил один из юзеров.
"Не знаю, при чем тут комплименты, но Путин сказал следующее: красивая, но глупая женщина. Слушает и ничего не понимает! Он имел в виду это, но сказал иначе", — посчитал комментатор с ником Big.
По мнению же читателя ТАКА ДЕ, эту журналистку отправил лично президент США, чтобы спровоцировать российского лидера.
"А как иначе! Красивая американка встречается реже красивой русской!" — написал другой пользователь.
При этом еще один юзер признал, что делать ей комплименты — нормально, поскольку Путин мужчина.
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Гэмбл задала Путину вопрос, как Россия может убедить ЕС в своей надежности, когда она "не поставляет энергию по газопроводам". В ответ президент назвал ее красивой женщиной, но подчеркнул, что разговор по газу не выходит, потому что ее вводят в заблуждение неверными данными о поставках.
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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