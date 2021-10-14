https://ria.ru/20211014/komissiya-1754514271.html
Российские католики создали комиссию по защите от насилия в церкви
Российские католики создали комиссию по защите от насилия в церкви - РИА Новости, 14.10.2021
Российские католики создали комиссию по защите от насилия в церкви
Конференция католических епископов России (ККЕР) учредила комиссию по защите от насилия в церкви, которую возглавил председатель ККЕР архиепископ Павел Пецци. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:16
2021-10-14T11:16
2021-10-14T11:16
религия
римско-католическая церковь
павел пецци
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Конференция католических епископов России (ККЕР) учредила комиссию по защите от насилия в церкви, которую возглавил председатель ККЕР архиепископ Павел Пецци."Конференция также учредила комиссию из священнослужителей и независимых экспертов, во главе с архиепископом Павлом Пецци, которая должна способствовать защите детей и взрослых от насилия в рамках церкви, а также следить за соблюдением справедливости в случае обвинений", - говорится в информационном сообщении о пленарном заседании конференции, размещенном на ее сайте.В начале 2019 года ККЕР опубликовала правила поведения, направленные на защиту несовершеннолетних и уязвимых взрослых от сексуального, телесного и психического насилия в церкви. В 2020 году она ввела перечень контактных лиц, к которым жертва или свидетель насилия могут обратиться.Ранее генеральный секретарь ККЕР священник Штефан Липке рассказал РИА Новости, что в Римско-католической церкви в России с момента возрождения ее структур на территории страны известен единственный случай покушения на совращение несовершеннолетнего, который был предотвращен.
https://ria.ru/20211012/nasilie-1754160649.html
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римско-католическая церковь, павел пецци, россия