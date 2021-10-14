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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/kino-1754441026.html
Фильм-импровизация, драма с Петровым и Рурком. Что смотреть в кино
На что пойти в кино
Фильм-импровизация, драма с Петровым и Рурком. Что смотреть в кино
В прокат выходит "Человек Божий" с Петровым и Рурком, получивший приз зрительских симпатий на ММКФ. Кроме того, в кино — драма "Исчезнувший" с Макэвоем,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T08:00
2021-10-14T08:13
локарно
микки рурк
джеймс макэвой
эйфелева башня
россия
культура
знаменитости
александр петров (актер)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит "Человек Божий" с Петровым и Рурком, получивший приз зрительских симпатий на ММКФ. Кроме того, в кино — драма "Исчезнувший" с Макэвоем, полностью построенная на импровизации. А еще фестивальная "Герда" и "Эйфель" про знаменитую башню. О самых интересных премьерах недели — в материале РИА Новости.Драма о вере и прощенииАлександр Петров снялся с Микки Рурком в картине "Человек Божий" — об одном из глубоко почитаемых греческих святых Нектарии Эгинском.Картина Елены Попович рассказывает о жизни чудотворца, в которой были гонения, испытания, но также вера и добро. Лента — о том, как Нектарий восстал против консерватизма своего времени, основав первый женский Свято-Троицкий монастырь на острове Эгина.Роль чудотворца исполнил известный греческий актер Арис Серветалис. По его словам, он изучал жизнеописание, труды, письма святого и его впечатлило, что трудности не сломили Нектария, а лишь укрепили веру в Бога.Петров сыграл Костаса, помощника святого. "Я доверяю интуиции — тут же понимаю, подходит мне роль или нет. Здесь я сразу почувствовал: это для меня. Первая работа на английском языке — совершенно новый опыт. История моего героя сильно на меня повлияла. Благодаря ей я нашел ответы на некоторые вопросы, которые часто себе задавал", — говорит актер.Микки Рурк перевоплотился в парализованного, которому в последние минуты жизни помогает чудотворец. По словам режиссера, Рурк после прочтения сценария сам связался с ней и признался, что знает и понимает, как работать с этим материалом.Картину представляли на ММКФ-2021, и она получила приз зрительских симпатий.Актерская импровизацияВ новом фильме "Исчезнувший" Джеймс Макэвой ищет пропавшего ребенка в декорациях шотландских пейзажей.Его персонаж Эдмонд во время рабочей командировки узнает, что из детского лагеря исчез его семилетний сын. Следствие ведут неспешно и словно без энтузиазма, а потом инспектора (его играет колоритный Гари Льюис, известный по "Чужестранке" или "Бандам Нью-Йорка") отстраняют от дела. Тогда Эдмонд решает сам заняться поисками, но версий много, а зацепок нет."Исчезнувший" — англоязычный ремейк французского фильма 2017 года "Мой сын". Обе картины создавали интересным способом так называемой организованной импровизации. Суть метода в том, что сюжет и сценарий утаивают от ведущего актера. То есть перед съемками Макэвой знал только то, что играет человека, чей сын пропал. И на протяжении работы постоянно импровизировал. Иными словами, поведение его Эдмонда — это реакции в реальном времени."Я на самом деле не представлял, в каком фильме предстоит сниматься: будет ли это связано с криминальными схемами, которые стоят за делами о потерянных детях; или, возможно, мы окажемся в мире бюрократии, офисов, переговоров и апелляций. Либо впадем в другую крайность — как в фильме "Заложница" с Лиамом Нисоном. В итоге выянилось, что "Исчезнувший" больше всего похож на триллер", — рассказывает Макэвой.Такой подход создает ощущение реальности происходящего — зрителя держат в напряжении почти с самого начала картины. События разворачиваются в стремительном темпе. Добавляют динамики драматичные сцены с Эдмондом и его бывшей женой Джоан (Клэр Фой).Фильм снят с шотландским колоритом: горные пейзажи, туманные леса и болота, моросящий дождь, шерстяные свитера и кепки из твида. Это не только придает атмосфере некий уют, но и позволяет еще глубже погрузиться во вселенную "Исчезнувшего".Драматичный дебютДрама "Герда" получила призы фестиваля в Локарно и участвовала в "Кинотавре", а теперь выходит в российский прокат.Главная героиня Лера живет в провинции, но хочет "в цивилизацию". Днем она студентка, а по вечерам (чтобы осуществить мечту) танцует в местном стриптиз-клубе под псевдонимом Герда. Так она пытается обеспечить и себя, и маму, которая страдает лунатизмом.Режиссер Наталья Кудряшова вплетает в бытовую историю символизм, отсылки к мифам и трансформирует мир Леры. Чем мрачнее реальность вокруг, тем более странные и волшебные сны видит героиня.Единственный человек, который поддерживает девушку, — депрессивный художник Олег (Юра Борисов), он влюблен в нее и страдает. Борисов описывает картину как "честное кино о жизни России за МКАДом".Сыгравшая Леру модель Анастасия Красовская дебютировала в фильме как актриса (в Локарно ее отметили за женскую роль). Кудряшова нашла ее в инстаграме, отсмотрев более тысячи заявок на роль от непрофессиональных артисток."Лера — травмированный ребенок, она росла одна в семье, и, когда ушел отец, ей пришлось резко повзрослеть, — описывает свою героиню Красовская. — Ее детская хрупкость, искренность притягивают мужчин, но среди девочек-танцовщиц она становится изгоем. История Леры о том, что душа, несмотря ни на что, стремится к свету и всегда будет его искать".Кудряшова выбрала для фильма медитативное повествование, в котором играет на противопоставлениях: невинная Лера и стрип-клуб, серые многоэтажки и яркий неон сцены. А еще "Герда" — отчасти сказка, современная интерпретация мифа о Психее, которая ищет выход из рамок и обыденности.Главный символ ПарижаО том, как ландшафт Парижа изменился в конце XIX века, расскажет биографическая драма "Эйфель".Инженер Гюстав Эйфель (Ромен Дюрис) — талантлив и знаменит. Он закончил работу над успешным проектом и мечтает строить метро, дорогу будущего. Ему предлагают возвести башню в центре города ко Всемирной выставке 1889 года, но он отказывается. И только после того, как встречает девушку, в которую был когда-то влюблен, меняет решение.По версии создателей, именно роман Гюстава и Адриенн вдохновил его на создание ажурной башни, которая стала символом Парижа и романтики.Картину нельзя назвать байопиком в прямом смысле слова, хотя создатели изучали биографию Эйфеля и документы, связанные с его жизнью и работой.В костюмированной драме сильно ощущается атмосфера модернизма, бонус — герои в шикарных винтажных костюмах.Роль Адриенн исполнила Эмма Маккей, известная по сериалу "Половое воспитание", а одним из референсов картины стал фильм Дэмьена Шазелла "Человек на Луне". В "Эйфеле" это проявилось длинными крупными планами и жаждой главного героя сделать что-то великое. И в той и в другой картине персонажам это удалось.Кроме того, одним из главных героев становится Эйфелева башня — в фильме с особой скрупулезностью показан процесс ее создания: буквально от эскизов до возведения.В итоге получилась динамичная история про амбициозного и воодушевляющего художника в антураже Парижа XIX века.
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локарно, микки рурк, джеймс макэвой, эйфелева башня, россия, знаменитости, александр петров (актер), кино и сериалы
08:00 14.10.2021 (обновлено: 08:13 14.10.2021)
 

Фильм-импровизация, драма с Петровым и Рурком. Что смотреть в кино

© Белые ночиКадр из фильма "Герда"
Кадр из фильма Герда
© Белые ночи
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит "Человек Божий" с Петровым и Рурком, получивший приз зрительских симпатий на ММКФ. Кроме того, в кино — драма "Исчезнувший" с Макэвоем, полностью построенная на импровизации. А еще фестивальная "Герда" и "Эйфель" про знаменитую башню. О самых интересных премьерах недели — в материале РИА Новости.

Драма о вере и прощении

Александр Петров снялся с Микки Рурком в картине "Человек Божий" — об одном из глубоко почитаемых греческих святых Нектарии Эгинском.
Картина Елены Попович рассказывает о жизни чудотворца, в которой были гонения, испытания, но также вера и добро. Лента — о том, как Нектарий восстал против консерватизма своего времени, основав первый женский Свято-Троицкий монастырь на острове Эгина.
© Ракета РелизингКадр из фильма "Человек Божий"
Кадр из фильма Человек Божий
© Ракета Релизинг
Кадр из фильма "Человек Божий"

"Некоторым людям, вроде меня, нравится читать жизнеописания святых, потому что так можно найти утешение в своих страданиях, — рассказывает Попович. — Одной из таких вдохновляющих историй стала книга о святом Нектарии, попавшая в мне в руки в Белграде. Мысль о создании фильма не давала мне покоя целый год".

Роль чудотворца исполнил известный греческий актер Арис Серветалис. По его словам, он изучал жизнеописание, труды, письма святого и его впечатлило, что трудности не сломили Нектария, а лишь укрепили веру в Бога.
© Ракета РелизингКадр из фильма "Человек Божий"
Кадр из фильма Человек Божий
© Ракета Релизинг
Кадр из фильма "Человек Божий"
Петров сыграл Костаса, помощника святого. "Я доверяю интуиции — тут же понимаю, подходит мне роль или нет. Здесь я сразу почувствовал: это для меня. Первая работа на английском языке — совершенно новый опыт. История моего героя сильно на меня повлияла. Благодаря ей я нашел ответы на некоторые вопросы, которые часто себе задавал", — говорит актер.
© Ракета Релизинг

Петров в фильме "Человек Божий"

Кадр из фильма Человек Божий
1 из 3

Петров в фильме "Человек Божий"

© Ракета Релизинг
© Ракета РелизингКадр из фильма "Человек Божий"
Кадр из фильма Человек Божий
2 из 3
Кадр из фильма "Человек Божий"
© Ракета Релизинг
© Ракета Релизинг

Сцена из фильма "Человек Божий"

Кадр из фильма Человек Божий
3 из 3

Сцена из фильма "Человек Божий"

© Ракета Релизинг
1 из 3

Петров в фильме "Человек Божий"

© Ракета Релизинг
2 из 3
Кадр из фильма "Человек Божий"
© Ракета Релизинг
3 из 3

Сцена из фильма "Человек Божий"

© Ракета Релизинг
Микки Рурк перевоплотился в парализованного, которому в последние минуты жизни помогает чудотворец. По словам режиссера, Рурк после прочтения сценария сам связался с ней и признался, что знает и понимает, как работать с этим материалом.
© Ракета Релизинг

Микки Рурк в фильме "Человек Божий"

Кадр из фильма Человек Божий
1 из 3

Микки Рурк в фильме "Человек Божий"

© Ракета Релизинг
© Ракета РелизингКадр из фильма "Человек Божий"
Кадр из фильма Человек Божий
2 из 3
Кадр из фильма "Человек Божий"
© Ракета Релизинг
© Ракета Релизинг

Эпизод из фильма "Человек Божий"

Кадр из фильма Человек Божий
3 из 3

Эпизод из фильма "Человек Божий"

© Ракета Релизинг
1 из 3

Микки Рурк в фильме "Человек Божий"

© Ракета Релизинг
2 из 3
Кадр из фильма "Человек Божий"
© Ракета Релизинг
3 из 3

Эпизод из фильма "Человек Божий"

© Ракета Релизинг
Картину представляли на ММКФ-2021, и она получила приз зрительских симпатий.

Актерская импровизация

В новом фильме "Исчезнувший" Джеймс Макэвой ищет пропавшего ребенка в декорациях шотландских пейзажей.
Его персонаж Эдмонд во время рабочей командировки узнает, что из детского лагеря исчез его семилетний сын. Следствие ведут неспешно и словно без энтузиазма, а потом инспектора (его играет колоритный Гари Льюис, известный по "Чужестранке" или "Бандам Нью-Йорка") отстраняют от дела. Тогда Эдмонд решает сам заняться поисками, но версий много, а зацепок нет.
© ЭкспонентаДжеймс Макэвой в фильме "Исчезнувший"
Кадр из фильма Исчезнувший
© Экспонента
Джеймс Макэвой в фильме "Исчезнувший"
"Исчезнувший" — англоязычный ремейк французского фильма 2017 года "Мой сын". Обе картины создавали интересным способом так называемой организованной импровизации. Суть метода в том, что сюжет и сценарий утаивают от ведущего актера. То есть перед съемками Макэвой знал только то, что играет человека, чей сын пропал. И на протяжении работы постоянно импровизировал. Иными словами, поведение его Эдмонда — это реакции в реальном времени.
© ЭкспонентаКлэр Фой в фильме "Исчезнувший"
Кадр из фильма Исчезнувший
© Экспонента
Клэр Фой в фильме "Исчезнувший"
"Я на самом деле не представлял, в каком фильме предстоит сниматься: будет ли это связано с криминальными схемами, которые стоят за делами о потерянных детях; или, возможно, мы окажемся в мире бюрократии, офисов, переговоров и апелляций. Либо впадем в другую крайность — как в фильме "Заложница" с Лиамом Нисоном. В итоге выянилось, что "Исчезнувший" больше всего похож на триллер", — рассказывает Макэвой.
Такой подход создает ощущение реальности происходящего — зрителя держат в напряжении почти с самого начала картины. События разворачиваются в стремительном темпе. Добавляют динамики драматичные сцены с Эдмондом и его бывшей женой Джоан (Клэр Фой).
© ЭкспонентаКадр из фильма "Исчезнувший"
Кадр из фильма Исчезнувший
© Экспонента
Кадр из фильма "Исчезнувший"
Фильм снят с шотландским колоритом: горные пейзажи, туманные леса и болота, моросящий дождь, шерстяные свитера и кепки из твида. Это не только придает атмосфере некий уют, но и позволяет еще глубже погрузиться во вселенную "Исчезнувшего".
© ЭкспонентаДжеймс Макэвой в фильме "Исчезнувший"
Кадр из фильма Исчезнувший
© Экспонента
Джеймс Макэвой в фильме "Исчезнувший"

Драматичный дебют

Драма "Герда" получила призы фестиваля в Локарно и участвовала в "Кинотавре", а теперь выходит в российский прокат.
Главная героиня Лера живет в провинции, но хочет "в цивилизацию". Днем она студентка, а по вечерам (чтобы осуществить мечту) танцует в местном стриптиз-клубе под псевдонимом Герда. Так она пытается обеспечить и себя, и маму, которая страдает лунатизмом.
© "Белые ночи"Анастасия Красовская в фильме "Герда"
Кадр из фильма Герда
© "Белые ночи"
Анастасия Красовская в фильме "Герда"
Режиссер Наталья Кудряшова вплетает в бытовую историю символизм, отсылки к мифам и трансформирует мир Леры. Чем мрачнее реальность вокруг, тем более странные и волшебные сны видит героиня.
Единственный человек, который поддерживает девушку, — депрессивный художник Олег (Юра Борисов), он влюблен в нее и страдает. Борисов описывает картину как "честное кино о жизни России за МКАДом".
© "Белые ночи"Юра Борисов в фильме "Герда"
Кадр из фильма Герда
© "Белые ночи"
Юра Борисов в фильме "Герда"
Сыгравшая Леру модель Анастасия Красовская дебютировала в фильме как актриса (в Локарно ее отметили за женскую роль). Кудряшова нашла ее в инстаграме, отсмотрев более тысячи заявок на роль от непрофессиональных артисток.
"Лера — травмированный ребенок, она росла одна в семье, и, когда ушел отец, ей пришлось резко повзрослеть, — описывает свою героиню Красовская. — Ее детская хрупкость, искренность притягивают мужчин, но среди девочек-танцовщиц она становится изгоем. История Леры о том, что душа, несмотря ни на что, стремится к свету и всегда будет его искать".
© "Белые ночи"Красовская в фильме "Герда"
Кадр из фильма Герда
© "Белые ночи"
Красовская в фильме "Герда"
Кудряшова выбрала для фильма медитативное повествование, в котором играет на противопоставлениях: невинная Лера и стрип-клуб, серые многоэтажки и яркий неон сцены. А еще "Герда" — отчасти сказка, современная интерпретация мифа о Психее, которая ищет выход из рамок и обыденности.

Главный символ Парижа

О том, как ландшафт Парижа изменился в конце XIX века, расскажет биографическая драма "Эйфель".
Инженер Гюстав Эйфель (Ромен Дюрис) — талантлив и знаменит. Он закончил работу над успешным проектом и мечтает строить метро, дорогу будущего. Ему предлагают возвести башню в центре города ко Всемирной выставке 1889 года, но он отказывается. И только после того, как встречает девушку, в которую был когда-то влюблен, меняет решение.
© ВольгаМаккей и Дюрис в фильме "Эйфель"
Кадр из фильма Эйфель
© Вольга
Маккей и Дюрис в фильме "Эйфель"

"Мы стремились совместить жанры эпической мелодрамы и приключенческого фильма на фоне строительства одной из самых известных достопримечательностей в мире, — рассказывает режиссер Мартин Бурбулон. — Мы представили, почему Эйфель все же решился возвести башню, хотя сперва отказывался от проекта".

По версии создателей, именно роман Гюстава и Адриенн вдохновил его на создание ажурной башни, которая стала символом Парижа и романтики.
© ВольгаДюрис в фильме "Эйфель"
Кадр из фильма Эйфель
© Вольга
Дюрис в фильме "Эйфель"
Картину нельзя назвать байопиком в прямом смысле слова, хотя создатели изучали биографию Эйфеля и документы, связанные с его жизнью и работой.
В костюмированной драме сильно ощущается атмосфера модернизма, бонус — герои в шикарных винтажных костюмах.
Роль Адриенн исполнила Эмма Маккей, известная по сериалу "Половое воспитание", а одним из референсов картины стал фильм Дэмьена Шазелла "Человек на Луне". В "Эйфеле" это проявилось длинными крупными планами и жаждой главного героя сделать что-то великое. И в той и в другой картине персонажам это удалось.
© Вольга

Маккей в фильме "Эйфель"

Кадр из фильма Эйфель
1 из 3

Маккей в фильме "Эйфель"

© Вольга
© ВольгаКадр из фильма "Эйфель"
Кадр из фильма Эйфель
2 из 3
Кадр из фильма "Эйфель"
© Вольга
© Вольга

Сцена из фильма "Эйфель"

Кадр из фильма Эйфель
3 из 3

Сцена из фильма "Эйфель"

© Вольга
1 из 3

Маккей в фильме "Эйфель"

© Вольга
2 из 3
Кадр из фильма "Эйфель"
© Вольга
3 из 3

Сцена из фильма "Эйфель"

© Вольга
Кроме того, одним из главных героев становится Эйфелева башня — в фильме с особой скрупулезностью показан процесс ее создания: буквально от эскизов до возведения.
В итоге получилась динамичная история про амбициозного и воодушевляющего художника в антураже Парижа XIX века.
Кадр из фильма Красный воробей
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КультураЛокарноМикки РуркДжеймс МакэвойЭйфелева башняРоссияЗнаменитостиАлександр Петров (актер)Кино и сериалы
 
 
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