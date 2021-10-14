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Религия
https://ria.ru/20211014/khram-1754562294.html
В Винницкой области произошел конфликт у храма УПЦ
В Винницкой области произошел конфликт у храма УПЦ - РИА Новости, 14.10.2021
В Винницкой области произошел конфликт у храма УПЦ
Конфликт между прихожанами Украинской православной церкви (УПЦ) и раскольниками Православной церкви Украины (ПЦУ) произошел у церкви в Винницкой области,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:22
2021-10-14T14:27
религия
справки
винницкая область
петр порошенко
донбасс
константинопольский патриархат
страна.ua
православная церковь украины (пцу)
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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Конфликт между прихожанами Украинской православной церкви (УПЦ) и раскольниками Православной церкви Украины (ПЦУ) произошел у церкви в Винницкой области, передает в четверг интернет-издание "Страна.ua"."В Новоживотове Винницкой области, где летом 2020 года Православная церковь Украины (ПЦУ) захватила храм, во вторник 14 октября в праздник Покровы пресвятой Богородицы собрались верующие Украинской православной церкви (УПЦ) на молитвенное стояние. При этом привезенные ПЦУ представители организации атошников (участники антитеррористической операции в Донбассе – ред.) пытаются спровоцировать потасовку", - говорится в сообщении.По данным СМИ, между верующими и "провокаторами" произошли стычки, правоохранители не вмешивались и не пытались прекратить конфликт.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
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винницкая область
донбасс
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справки, винницкая область, петр порошенко, донбасс, константинопольский патриархат, страна.ua, православная церковь украины (пцу)
14:22 14.10.2021 (обновлено: 14:27 14.10.2021)
 

В Винницкой области произошел конфликт у храма УПЦ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Кижи"
Музей-заповедник Кижи - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Конфликт между прихожанами Украинской православной церкви (УПЦ) и раскольниками Православной церкви Украины (ПЦУ) произошел у церкви в Винницкой области, передает в четверг интернет-издание "Страна.ua".
"В Новоживотове Винницкой области, где летом 2020 года Православная церковь Украины (ПЦУ) захватила храм, во вторник 14 октября в праздник Покровы пресвятой Богородицы собрались верующие Украинской православной церкви (УПЦ) на молитвенное стояние. При этом привезенные ПЦУ представители организации атошников (участники антитеррористической операции в Донбассе – ред.) пытаются спровоцировать потасовку", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, между верующими и "провокаторами" произошли стычки, правоохранители не вмешивались и не пытались прекратить конфликт.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
Радикалы и сотрудники правоохранительных органов у памятника участникам январского вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке Киева. 14 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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РелигияСправкиВинницкая областьПетр ПорошенкоДонбассКонстантинопольский патриархатСтрана.uaПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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