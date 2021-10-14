https://ria.ru/20211014/kastro-1754486526.html
СМИ: Борисов в ходе рабочего визита на Кубу встретился с генералом Кастро
СМИ: Борисов в ходе рабочего визита на Кубу встретился с генералом Кастро - РИА Новости, 14.10.2021
СМИ: Борисов в ходе рабочего визита на Кубу встретился с генералом Кастро
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочего визита Гавану встретился с генералом Раулем Кастро и президентом республики Мигелем Диасом-Канелем, стороны... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T06:05
2021-10-14T06:05
2021-10-14T06:05
в мире
куба
рауль кастро
латинская америка
юрий борисов (вице-премьер)
рикардо кабрисас
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/57/1548105785_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b876a16158a72a18a1e66f0293e7f1ca.jpg
МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочего визита Гавану встретился с генералом Раулем Кастро и президентом республики Мигелем Диасом-Канелем, стороны отметили хороший уровень сотрудничества двух стран и согласились работать над укреплением связей, сообщила газета кубинской компартии Granma.По информации Granma, стороны "выразили удовлетворение прекрасными связями, объединяющими Россию и Кубу, и согласились с готовностью работать над их укреплением". Борисов на встрече вручил старшему из братьев Кастро копии медалей, которыми Советский Союз наградил его брата Фиделя.Российский вице-премьер также провел переговоры в Гаване с действующим лидером компартии и правительства, президентом Мигелем Диасом-Канелем, посвященные "экономическим, торговым, финансовым и кооперационным связям и перспективам их развития".Президент Диас-Канель от имени кубинского народа и правительства поблагодарил Россию за помощь для борьбы с COVID-19 и передал сердечные приветствия российскому коллеге Владимиру Путину, сообщила Granma.В состав российской делегации на переговорах высокого уровня, по данным СМИ, также входили российский посол на Кубе Андрей Гуськов и директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.Ранее Борисов на встрече с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом отметил, что Куба входит в число приоритетных экономических партнеров РФ в Латинской Америке, а позитивная динамика контактов между странами сохраняется, несмотря на последствия пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20211013/partner-1754308414.html
https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754308024.html
куба
латинская америка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/57/1548105785_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_270693f48a1d19a14abbf9a9e8ab3017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, рауль кастро, латинская америка, юрий борисов (вице-премьер), рикардо кабрисас, россия
СМИ: Борисов в ходе рабочего визита на Кубу встретился с генералом Кастро
Granma сообщила, что вице-премьер Борисов встретился на Кубе с генералом Раулем Кастро