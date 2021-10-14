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СМИ: Борисов в ходе рабочего визита на Кубу встретился с генералом Кастро
СМИ: Борисов в ходе рабочего визита на Кубу встретился с генералом Кастро - РИА Новости, 14.10.2021
СМИ: Борисов в ходе рабочего визита на Кубу встретился с генералом Кастро
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочего визита Гавану встретился с генералом Раулем Кастро и президентом республики Мигелем Диасом-Канелем, стороны... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T06:05
2021-10-14T06:05
в мире
куба
рауль кастро
латинская америка
юрий борисов (вице-премьер)
рикардо кабрисас
россия
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МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочего визита Гавану встретился с генералом Раулем Кастро и президентом республики Мигелем Диасом-Канелем, стороны отметили хороший уровень сотрудничества двух стран и согласились работать над укреплением связей, сообщила газета кубинской компартии Granma.По информации Granma, стороны "выразили удовлетворение прекрасными связями, объединяющими Россию и Кубу, и согласились с готовностью работать над их укреплением". Борисов на встрече вручил старшему из братьев Кастро копии медалей, которыми Советский Союз наградил его брата Фиделя.Российский вице-премьер также провел переговоры в Гаване с действующим лидером компартии и правительства, президентом Мигелем Диасом-Канелем, посвященные "экономическим, торговым, финансовым и кооперационным связям и перспективам их развития".Президент Диас-Канель от имени кубинского народа и правительства поблагодарил Россию за помощь для борьбы с COVID-19 и передал сердечные приветствия российскому коллеге Владимиру Путину, сообщила Granma.В состав российской делегации на переговорах высокого уровня, по данным СМИ, также входили российский посол на Кубе Андрей Гуськов и директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.Ранее Борисов на встрече с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом отметил, что Куба входит в число приоритетных экономических партнеров РФ в Латинской Америке, а позитивная динамика контактов между странами сохраняется, несмотря на последствия пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20211013/partner-1754308414.html
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в мире, куба, рауль кастро, латинская америка, юрий борисов (вице-премьер), рикардо кабрисас, россия
06:05 14.10.2021
 
СМИ: Борисов в ходе рабочего визита на Кубу встретился с генералом Кастро

Granma сообщила, что вице-премьер Борисов встретился на Кубе с генералом Раулем Кастро

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочего визита Гавану встретился с генералом Раулем Кастро и президентом республики Мигелем Диасом-Канелем, стороны отметили хороший уровень сотрудничества двух стран и согласились работать над укреплением связей, сообщила газета кубинской компартии Granma.
"Генерал армии Рауль Кастро Рус принял в среду вице-премьера правительства Российской Федерации, сопредседателя Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству его превосходительство Юрия Ивановича Борисова, который находится с визитом в нашей стране", - сообщило издание на своем сайте.
По информации Granma, стороны "выразили удовлетворение прекрасными связями, объединяющими Россию и Кубу, и согласились с готовностью работать над их укреплением". Борисов на встрече вручил старшему из братьев Кастро копии медалей, которыми Советский Союз наградил его брата Фиделя.
Российский вице-премьер также провел переговоры в Гаване с действующим лидером компартии и правительства, президентом Мигелем Диасом-Канелем, посвященные "экономическим, торговым, финансовым и кооперационным связям и перспективам их развития".
Гавана, Куба
Вчера, 07:27
Борисов заявил, что Куба является приоритетным партнером России
Президент Диас-Канель от имени кубинского народа и правительства поблагодарил Россию за помощь для борьбы с COVID-19 и передал сердечные приветствия российскому коллеге Владимиру Путину, сообщила Granma.
В состав российской делегации на переговорах высокого уровня, по данным СМИ, также входили российский посол на Кубе Андрей Гуськов и директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Ранее Борисов на встрече с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом отметил, что Куба входит в число приоритетных экономических партнеров РФ в Латинской Америке, а позитивная динамика контактов между странами сохраняется, несмотря на последствия пандемии коронавируса.
Куба - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 07:21
Борисов встретился с президентом Кубы и передал привет от Путина
 
В миреКубаРауль КастроЛатинская АмерикаЮрий Борисов (вице-премьер)Рикардо КабрисасРоссия
 
 
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