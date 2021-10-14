https://ria.ru/20211014/italiya-1754560370.html

Крупнейшая авиакомпания Alitalia закрывается из-за банкротства

Крупнейшая авиакомпания Alitalia закрывается из-за банкротства - РИА Новости, 14.10.2021

Крупнейшая авиакомпания Alitalia закрывается из-за банкротства

Основанная в 1946 году крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia в четверг прекращает свое существование из-за банкротства. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:55

2021-10-14T14:55

2021-10-14T14:55

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РИМ, 14 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Основанная в 1946 году крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia в четверг прекращает свое существование из-за банкротства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика, последний рейс Alitalia АZ1586 вылетит из сардинского города Кальяри в четверг вечером и доставит в римский международный аэропорт "Фьюмичино" 177 пассажиров. За штурвалом самолета будет находиться один из опытнейших пилотов гражданской авиации Италии Андреа Джойа, работающий в компании с 1989 года и налетавший за это время около 15 тысяч часов.С 15 октября ведущим авиаперевозчиком страны станет государственная компания Italia Trasporto Aereo (ITA), которая была создана в октябре прошлого года по решению национального правительства. Тогда власти вели речь об "инвестиции в будущее" и "перезапуске системы авиатранспорта", подчеркивая, что эта операция призвана поддержать конкурентоспособность национального бизнеса и туризма.Тем не менее, сам факт банкротства Alitalia свидетельствует о провале многолетних попыток итальянского государства и инвесторов спасти знаменитую авиакомпанию. Последний такой шаг предприняли в августе 2014 года, когда было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49 процентов акций национального авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию бренда на общую сумму 1,158 миллиарда евро.Однако в апреле 2017 года в ходе корпоративного референдума сотрудники Alitalia отклонили антикризисный план ее развития, предложенный новым топ-менеджментом. В итоге в компании было введено чрезвычайное управление, за годы которого правительство выделило авиаперевозчику на продолжение текущей деятельности кредиты на общую сумму 1,8 миллиарда евро. Всего же, начиная с 1974 года, государственные финансовые вливания в Alitalia составили около 13 миллиардов евро.В сентябре в эту историю была вынуждена вмешаться Еврокомиссия, которая пришла к выводу, что кредиты, предоставленные правительством за время чрезвычайного управления, являются незаконными, так как противоречат правилам ЕС о госпомощи. Согласно решению ЕК, государство должна взыскать с авиакомпании эти деньги, включая проценты.Однако это далеко не единственная проблема, связанная с банкротством Alitalia. Три чрезвычайных комиссара до сих пор продолжают рассчитываться с персоналом компании, где трудились 10,5 тысяч человек. Только в среду вечером они уведомили работников, что им будет выплачена вторая половина зарплаты за сентябрь, которую до сих пор задерживали.В компании ITA, которая унаследует от Alitalia 52 авиалайнера и коды ее рейсов, пока будут работать 2,8 тысячи сотрудников. В ближайшее время должен быть решен вопрос о приобретении бренда Alitalia, за которую чрезвычайные комиссары хотели выручить 290 миллионов евро, но руководство ITA пока предложило им только 50 миллионов.

https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754545264.html

https://ria.ru/20211013/okean-1754223067.html

https://ria.ru/20211011/ekaterinburg-1753644481.html

https://ria.ru/20211012/vyborg-1754032287.html

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туризм, alitalia , италия, еврокомиссия, новости - туризм, самолеты, экономика