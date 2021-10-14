https://ria.ru/20211014/ipoteka-1754497945.html

Омские власти просубсидируют сохранение льготной ипотеки в регионе

Омские власти просубсидируют сохранение льготной ипотеки в регионе - РИА Новости, 14.10.2021

Омские власти просубсидируют сохранение льготной ипотеки в регионе

Правительство Омской области выделило средства на сохранение сниженной процентной ставки по ипотечному кредитованию, сообщили в пресс-службе региональных... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:44

2021-10-14T09:44

2021-10-14T09:44

омская область

экономика

омская область

александр бурков

ипотека

"дом.рф"

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ОМСК, 14 окт - РИА Новости. Правительство Омской области выделило средства на сохранение сниженной процентной ставки по ипотечному кредитованию, сообщили в пресс-службе региональных властей.Омская область стала самым активным участником проектов льготного ипотечного кредитования через "Банк ДОМ.РФ" среди регионов СФО: на долю субъекта приходится более половины всех выданных с июня 2020 года "Банк ДОМ.РФ" льготных ипотечных жилищных кредитов в округе. Оператором программы в Омской области выступает ОРИК - Омская региональная ипотечная корпорация."Омскую региональную ипотечную корпорацию профинансируют из областного бюджета в размере 84 миллиона рублей. Это позволит сохранить действующую в регионе сниженную процентную ставку по программе льготного ипотечного кредитования", - сообщил на заседании регионального кабинета министров зампред правительства Омской области, министр строительства Антон Заев.Изменения уже внесли в госпрограмму "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области".С 2018 года Омская область по инициативе губернатора Александра Буркова реализует пилотный проект по льготной ипотеке на квартиры в новостройках. Для омичей за счет регионального бюджета ставки "ДОМ.РФ" снижены на 3 процентных пункта. С 2018 года по 1 октября 2021 года ипотеку по льготной ставке получили 1,6 тысячи омских семей. -0-

https://ria.ru/20211012/aktsiya-1754223996.html

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омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, омская область, александр бурков, ипотека, "дом.рф"