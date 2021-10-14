https://ria.ru/20211014/ipad-1754348484.html

Фишки планшета iPad mini 6, за которые Apple хочет много денег

Фишки планшета iPad mini 6, за которые Apple хочет много денег - РИА Новости, 14.10.2021

Фишки планшета iPad mini 6, за которые Apple хочет много денег

Apple впервые за девять лет обновила дизайн самого компактного iPad. Кроме того, планшету достались топовая платформа и соответствующее позиционирование в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T08:00

2021-10-14T08:00

2021-10-14T12:04

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технологии

apple

apple ipad

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. Apple впервые за девять лет обновила дизайн самого компактного iPad. Кроме того, планшету достались топовая платформа и соответствующее позиционирование в линейке. На iPad mini 6 из Купертино посмотрел корреспондент РИА Новости.ДизайнВ 2012-м Apple представила уменьшенный планшет, получивший по аналогии с подзабытыми ныне плеерами iPod название mini. Шли годы, менялась начинка, но не корпус — в пятом поколении образца 2019-го мотивы iPhone 3G казались уже не милым ретро, а архаикой.Шестое поколение получило дизайн iPad Pro 4 или, проще говоря, то, что все видели в iPhone 12: строгие линии, алюминиевый корпус, а также рамки дисплея одинаковой ширины. Это, правда, вызвало критику: по толщине они примерно равны тем, что у более крупных iPad, и кажутся слишком большими для 8,3-дюймового экрана. Но у этого решения есть бесспорный плюс, ведь даже у маленького планшета габариты не смартфонные. Эргономика iPad mini 6 дополняется его легкостью — всего 300 граммов, удобно держать одной рукой, чего не скажешь, например, о родственном iPad Air 4.На торцах — кнопки регулировки громкости и слот под сим-карту (в версии Cellular). Сканер Touch ID переехал в кнопку включения, сбоку появилась магнитная площадка для стилуса Apple Pencil 2. Странно, что не предусмотрели аналог клавиатуры-чехла Smart Keyboard Folio — пусть и в уменьшенном виде, но такой аксессуар пригодился бы тем, кто много работает с текстом.ДисплейЭкрану не только увеличили диагональ, но и изменили соотношение сторон — 4:3 (было 3:2). Сама матрица называется IPS Liquid Retina, что намекает на ее жидкокристаллическую сущность.При разрешении 1488 x 2266 пикселей обещают максимальную яркость 500 нит — не так уж много, под солнечными лучами экран "миника" ощутимо блекнет. Нет поддержки модного HDR10+, а значит, и контент с высокой контрастностью будет выглядеть как обычное видео.Впрочем, характеристики дисплея померкли из-за "желейного" скандала: сразу после того, как планшет поступил в продажу, многие покупатели обратили внимание, что строки текста при скролле с разных сторон прокручиваются с разной скоростью. Это вызвало большой резонанс, ведь внимание к "яблочной" технике всегда высокое (и не всегда благожелательное). В реальности же увидеть это "желе" еще нужно постараться, вглядываясь текст. Более того, после одного из первых обновлений iPadOS эффект стал менее заметен, возможно, компания со временем и вовсе с этим справится.Производительность, коммуникации, iPadOSНовому iPad досталась передовая пятинанометровая платформа A15 Bionic. Apple намекает, что прошло время, когда iPad mini 6 был "бедным родственником": теперь это устройство с огромной производительностью, выше которой только Pro-линейка с чудо-чипом M1.Более того, в iPad mini 6 трудится пятиядерное видеоядро, прямиком от iPhone 13 Pro. Есть, конечно, в кастомной платформе и небольшие нюансы: уменьшенная тактовая частота процессора и четыре гигабайта оперативной памяти вместо шести у iPhone 13 Pro.В целом же iPad mini 6 достаточно шустрый: например, для видеомонтажа или применения в инженерном софте. Поработали здесь и над нагревом: даже при серьезной нагрузке алюминиевая поверхность чуть теплая — не больше 40 градусов.Мощное железо, сбалансированные размеры и относительно крупный экран делает iPad mini 6 практически беспроигрышным выбором для мобильных геймеров. Даже модный Genshin Impact можно запускать на максимальных настройках, причем без троттлинга и понижения яркости в продолжительной игровой сессии.Правда, геймерам (и не только им) стоит быть готовым столкнуться с хитрым маркетингом Apple. Базовая версия iPad mini 6 предлагается с накопителем на 64 гигабайта, чего сейчас катастрофически мало. Хотите больше — есть дорогой вариант на 256 гигабайт, а вот промежуточных 128 гигабайт не предусмотрено.Cellular-версия теперь поддерживает мобильные сети пятого поколения. Но вот запустить 5G на планшете даже в тестовых зонах в Москве не удалось, видимо, Apple снова эту возможность для россиян заблокировала.Операционная система iPadOS 15 наряду с iOS получила много нововведений, связанных с машинным обучением. Тут и размытие фона при звонках, и выделение голоса при общении в мессенджерах, и "Фокус". Последняя опция не только фильтрует приоритетные уведомления, например во время работы или игры, но и сообщает людям, могут ли они связаться с вами. Причем каждый режим фокусировки настраивается для отображения или скрытия определенных домашних экранов.Как и все современные iPad, "миник" работает в режиме многооконности, который в iPadOS все гибче. Есть также новая опция — "Центральное окно", когда можно открыть электронное письмо или заметку, не выходя из приложения. Но остается претензия к виджетам: они довольно маленькие, а увеличить их нельзя.Переход на порт USB-С однозначно усилил коммуникационные способности — планшет легко и непринужденно работает со внешними накопителями или контроллерами, требующими подключения адаптера. И, конечно, отказ от Lightning делает iPad более открытым для сторонней периферии.КамераФото- и видеосъемка для любого планшета не главное, но в iPad mini 6 серьезно поработали над этой функцией.Разрешение основной камеры увеличилось до 12 мегапикселей — этот сенсор выдает качественные (по меркам планшетов) снимки при хорошем освещении, которые приятно рассматривать и на большом экране. Гаджет умеет записывать ролики в 4K при 60 кадрах в секунду, что без оптической стабилизации уже на любителя, но у конкурентов все равно ничего подобного нет.Гораздо важнее для планшета камера фронтальная, которая нужна для всевозможных мессенджеров. Этот сенсор тоже с разрешением 12 мегапикселей и сверхширокоугольной линзой. Интерфейс по умолчанию с двукратным кропом, но при желании можно переключиться на 14-миллиметровый режим. Благодаря этому, кстати, действует опция "В центре внимания" — камера отслеживает передвижения пользователя при видеозвонках. Это не только в обновленном FaceTime, но и в других приложениях связи.Безопасность и автономностьВслед за старшими iPad mini обзавелся системой распознавания отпечатка пальца Touch ID в кнопке включения. Очень удобно: планшет точно и быстро считывает биометрию. Естественно, с помощью сканера можно не только разблокировать устройство, но и оплатить покупку в App Store или задействовать автозаполнение паролей.Есть две новости об автономности. Хорошая заключается в том, что стремление Apple заботиться об окружающей среде не коснулось планшетов. В коробке (нормальных размеров, а не тонкого варианта iPhone) есть зарядное устройство мощностью 20 ватт и двусторонний кабель USB-С. А вот плохая: Apple по традиции не раскрывает емкость встроенной батарейки, но энтузиасты выяснили, что это аккумулятор емкостью 5124 миллиампер в час: точно такой же, как и в прошлой "пятерке".При средней нагрузке iPad mini 6 выдал чуть больше пяти часов свечения экрана, что довольно скромно. Иными словами, при активном использовании, особенно в мобильных сетях, mini придется заряжать каждый день, как средний смартфон этого года. Планшет практически не потребляет энергию в режиме сна, но это слабое утешение.ИтогоApple проделала большую работу по актуализации своего самого компактного планшета. Новый mini станет находкой для тех, кому нужен промежуточный экран, между iPhone 13 Pro Max и iPad Air. В устройстве все подчинено логике планшета, помещающегося в кармане. Впрочем, оценят этот iPad и профессионалы, для которых размеры и масса такая же важная характеристика, как и специализированный софт.Тем же, кто ищет устройство для поглощения контента, скорее подойдет более крупный iPad Air — тот же дизайн "а-ля айфон 5", а по цене доступнее. Ведь mini 6 хоть и самый маленький айпад, но не самый бюджетный. Базовая Wi-Fi-версия с 64 гигабайтами обойдется в 47 990 рублей, а максимальный 5G-вариант — в 75 990 рублей.

https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple ipad