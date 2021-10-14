https://ria.ru/20211014/ipad-1754348484.html
Фишки планшета iPad mini 6, за которые Apple хочет много денег
Фишки планшета iPad mini 6, за которые Apple хочет много денег - РИА Новости, 14.10.2021
Фишки планшета iPad mini 6, за которые Apple хочет много денег
Apple впервые за девять лет обновила дизайн самого компактного iPad. Кроме того, планшету достались топовая платформа и соответствующее позиционирование в... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T08:00
2021-10-14T08:00
2021-10-14T12:04
наука
технологии
apple
apple ipad
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. Apple впервые за девять лет обновила дизайн самого компактного iPad. Кроме того, планшету достались топовая платформа и соответствующее позиционирование в линейке. На iPad mini 6 из Купертино посмотрел корреспондент РИА Новости.ДизайнВ 2012-м Apple представила уменьшенный планшет, получивший по аналогии с подзабытыми ныне плеерами iPod название mini. Шли годы, менялась начинка, но не корпус — в пятом поколении образца 2019-го мотивы iPhone 3G казались уже не милым ретро, а архаикой.Шестое поколение получило дизайн iPad Pro 4 или, проще говоря, то, что все видели в iPhone 12: строгие линии, алюминиевый корпус, а также рамки дисплея одинаковой ширины. Это, правда, вызвало критику: по толщине они примерно равны тем, что у более крупных iPad, и кажутся слишком большими для 8,3-дюймового экрана. Но у этого решения есть бесспорный плюс, ведь даже у маленького планшета габариты не смартфонные. Эргономика iPad mini 6 дополняется его легкостью — всего 300 граммов, удобно держать одной рукой, чего не скажешь, например, о родственном iPad Air 4.На торцах — кнопки регулировки громкости и слот под сим-карту (в версии Cellular). Сканер Touch ID переехал в кнопку включения, сбоку появилась магнитная площадка для стилуса Apple Pencil 2. Странно, что не предусмотрели аналог клавиатуры-чехла Smart Keyboard Folio — пусть и в уменьшенном виде, но такой аксессуар пригодился бы тем, кто много работает с текстом.ДисплейЭкрану не только увеличили диагональ, но и изменили соотношение сторон — 4:3 (было 3:2). Сама матрица называется IPS Liquid Retina, что намекает на ее жидкокристаллическую сущность.При разрешении 1488 x 2266 пикселей обещают максимальную яркость 500 нит — не так уж много, под солнечными лучами экран "миника" ощутимо блекнет. Нет поддержки модного HDR10+, а значит, и контент с высокой контрастностью будет выглядеть как обычное видео.Впрочем, характеристики дисплея померкли из-за "желейного" скандала: сразу после того, как планшет поступил в продажу, многие покупатели обратили внимание, что строки текста при скролле с разных сторон прокручиваются с разной скоростью. Это вызвало большой резонанс, ведь внимание к "яблочной" технике всегда высокое (и не всегда благожелательное). В реальности же увидеть это "желе" еще нужно постараться, вглядываясь текст. Более того, после одного из первых обновлений iPadOS эффект стал менее заметен, возможно, компания со временем и вовсе с этим справится.Производительность, коммуникации, iPadOSНовому iPad досталась передовая пятинанометровая платформа A15 Bionic. Apple намекает, что прошло время, когда iPad mini 6 был "бедным родственником": теперь это устройство с огромной производительностью, выше которой только Pro-линейка с чудо-чипом M1.Более того, в iPad mini 6 трудится пятиядерное видеоядро, прямиком от iPhone 13 Pro. Есть, конечно, в кастомной платформе и небольшие нюансы: уменьшенная тактовая частота процессора и четыре гигабайта оперативной памяти вместо шести у iPhone 13 Pro.В целом же iPad mini 6 достаточно шустрый: например, для видеомонтажа или применения в инженерном софте. Поработали здесь и над нагревом: даже при серьезной нагрузке алюминиевая поверхность чуть теплая — не больше 40 градусов.Мощное железо, сбалансированные размеры и относительно крупный экран делает iPad mini 6 практически беспроигрышным выбором для мобильных геймеров. Даже модный Genshin Impact можно запускать на максимальных настройках, причем без троттлинга и понижения яркости в продолжительной игровой сессии.Правда, геймерам (и не только им) стоит быть готовым столкнуться с хитрым маркетингом Apple. Базовая версия iPad mini 6 предлагается с накопителем на 64 гигабайта, чего сейчас катастрофически мало. Хотите больше — есть дорогой вариант на 256 гигабайт, а вот промежуточных 128 гигабайт не предусмотрено.Cellular-версия теперь поддерживает мобильные сети пятого поколения. Но вот запустить 5G на планшете даже в тестовых зонах в Москве не удалось, видимо, Apple снова эту возможность для россиян заблокировала.Операционная система iPadOS 15 наряду с iOS получила много нововведений, связанных с машинным обучением. Тут и размытие фона при звонках, и выделение голоса при общении в мессенджерах, и "Фокус". Последняя опция не только фильтрует приоритетные уведомления, например во время работы или игры, но и сообщает людям, могут ли они связаться с вами. Причем каждый режим фокусировки настраивается для отображения или скрытия определенных домашних экранов.Как и все современные iPad, "миник" работает в режиме многооконности, который в iPadOS все гибче. Есть также новая опция — "Центральное окно", когда можно открыть электронное письмо или заметку, не выходя из приложения. Но остается претензия к виджетам: они довольно маленькие, а увеличить их нельзя.Переход на порт USB-С однозначно усилил коммуникационные способности — планшет легко и непринужденно работает со внешними накопителями или контроллерами, требующими подключения адаптера. И, конечно, отказ от Lightning делает iPad более открытым для сторонней периферии.КамераФото- и видеосъемка для любого планшета не главное, но в iPad mini 6 серьезно поработали над этой функцией.Разрешение основной камеры увеличилось до 12 мегапикселей — этот сенсор выдает качественные (по меркам планшетов) снимки при хорошем освещении, которые приятно рассматривать и на большом экране. Гаджет умеет записывать ролики в 4K при 60 кадрах в секунду, что без оптической стабилизации уже на любителя, но у конкурентов все равно ничего подобного нет.Гораздо важнее для планшета камера фронтальная, которая нужна для всевозможных мессенджеров. Этот сенсор тоже с разрешением 12 мегапикселей и сверхширокоугольной линзой. Интерфейс по умолчанию с двукратным кропом, но при желании можно переключиться на 14-миллиметровый режим. Благодаря этому, кстати, действует опция "В центре внимания" — камера отслеживает передвижения пользователя при видеозвонках. Это не только в обновленном FaceTime, но и в других приложениях связи.Безопасность и автономностьВслед за старшими iPad mini обзавелся системой распознавания отпечатка пальца Touch ID в кнопке включения. Очень удобно: планшет точно и быстро считывает биометрию. Естественно, с помощью сканера можно не только разблокировать устройство, но и оплатить покупку в App Store или задействовать автозаполнение паролей.Есть две новости об автономности. Хорошая заключается в том, что стремление Apple заботиться об окружающей среде не коснулось планшетов. В коробке (нормальных размеров, а не тонкого варианта iPhone) есть зарядное устройство мощностью 20 ватт и двусторонний кабель USB-С. А вот плохая: Apple по традиции не раскрывает емкость встроенной батарейки, но энтузиасты выяснили, что это аккумулятор емкостью 5124 миллиампер в час: точно такой же, как и в прошлой "пятерке".При средней нагрузке iPad mini 6 выдал чуть больше пяти часов свечения экрана, что довольно скромно. Иными словами, при активном использовании, особенно в мобильных сетях, mini придется заряжать каждый день, как средний смартфон этого года. Планшет практически не потребляет энергию в режиме сна, но это слабое утешение.ИтогоApple проделала большую работу по актуализации своего самого компактного планшета. Новый mini станет находкой для тех, кому нужен промежуточный экран, между iPhone 13 Pro Max и iPad Air. В устройстве все подчинено логике планшета, помещающегося в кармане. Впрочем, оценят этот iPad и профессионалы, для которых размеры и масса такая же важная характеристика, как и специализированный софт.Тем же, кто ищет устройство для поглощения контента, скорее подойдет более крупный iPad Air — тот же дизайн "а-ля айфон 5", а по цене доступнее. Ведь mini 6 хоть и самый маленький айпад, но не самый бюджетный. Базовая Wi-Fi-версия с 64 гигабайтами обойдется в 47 990 рублей, а максимальный 5G-вариант — в 75 990 рублей.
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технологии, apple, apple ipad
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов.
Apple впервые за девять лет обновила дизайн самого компактного iPad
. Кроме того, планшету достались топовая платформа и соответствующее позиционирование в линейке. На iPad mini 6 из Купертино посмотрел корреспондент РИА Новости.
Дизайн
В 2012-м Apple
представила уменьшенный планшет, получивший по аналогии с подзабытыми ныне плеерами iPod
название mini. Шли годы, менялась начинка, но не корпус — в пятом поколении образца 2019-го мотивы iPhone
3G казались уже не милым ретро, а архаикой.
Шестое поколение получило дизайн iPad Pro 4 или, проще говоря, то, что все видели в iPhone 12: строгие линии, алюминиевый корпус, а также рамки дисплея одинаковой ширины. Это, правда, вызвало критику: по толщине они примерно равны тем, что у более крупных iPad, и кажутся слишком большими для 8,3-дюймового экрана. Но у этого решения есть бесспорный плюс, ведь даже у маленького планшета габариты не смартфонные. Эргономика iPad mini 6 дополняется его легкостью — всего 300 граммов, удобно держать одной рукой, чего не скажешь, например, о родственном iPad Air 4.
На торцах — кнопки регулировки громкости и слот под сим-карту (в версии Cellular). Сканер Touch ID переехал в кнопку включения, сбоку появилась магнитная площадка для стилуса Apple Pencil 2. Странно, что не предусмотрели аналог клавиатуры-чехла Smart Keyboard Folio — пусть и в уменьшенном виде, но такой аксессуар пригодился бы тем, кто много работает с текстом.
Дисплей
Экрану не только увеличили диагональ, но и изменили соотношение сторон — 4:3 (было 3:2). Сама матрица называется IPS Liquid Retina, что намекает на ее жидкокристаллическую сущность.
При разрешении 1488 x 2266 пикселей обещают максимальную яркость 500 нит — не так уж много, под солнечными лучами экран "миника" ощутимо блекнет. Нет поддержки модного HDR10+, а значит, и контент с высокой контрастностью будет выглядеть как обычное видео.
Впрочем, характеристики дисплея померкли из-за "желейного" скандала: сразу после того, как планшет поступил в продажу, многие покупатели обратили внимание, что строки текста при скролле с разных сторон прокручиваются с разной скоростью. Это вызвало большой резонанс, ведь внимание к "яблочной" технике всегда высокое (и не всегда благожелательное). В реальности же увидеть это "желе" еще нужно постараться, вглядываясь текст. Более того, после одного из первых обновлений iPadOS эффект стал менее заметен, возможно, компания со временем и вовсе с этим справится.
Производительность, коммуникации, iPadOS
Новому iPad досталась передовая пятинанометровая платформа A15 Bionic. Apple намекает, что прошло время, когда iPad mini 6 был "бедным родственником": теперь это устройство с огромной производительностью, выше которой только Pro-линейка с чудо-чипом M1.
Более того, в iPad mini 6 трудится пятиядерное видеоядро, прямиком от iPhone 13 Pro. Есть, конечно, в кастомной платформе и небольшие нюансы: уменьшенная тактовая частота процессора и четыре гигабайта оперативной памяти вместо шести у iPhone 13 Pro.
В целом же iPad mini 6 достаточно шустрый: например, для видеомонтажа или применения в инженерном софте. Поработали здесь и над нагревом: даже при серьезной нагрузке алюминиевая поверхность чуть теплая — не больше 40 градусов.
Мощное железо, сбалансированные размеры и относительно крупный экран делает iPad mini 6 практически беспроигрышным выбором для мобильных геймеров. Даже модный Genshin Impact можно запускать на максимальных настройках, причем без троттлинга и понижения яркости в продолжительной игровой сессии.
Правда, геймерам (и не только им) стоит быть готовым столкнуться с хитрым маркетингом Apple. Базовая версия iPad mini 6 предлагается с накопителем на 64 гигабайта, чего сейчас катастрофически мало. Хотите больше — есть дорогой вариант на 256 гигабайт, а вот промежуточных 128 гигабайт не предусмотрено.
Cellular-версия теперь поддерживает мобильные сети пятого поколения. Но вот запустить 5G на планшете даже в тестовых зонах в Москве
не удалось, видимо, Apple снова эту возможность для россиян заблокировала.
Операционная система iPadOS 15 наряду с iOS
получила много нововведений, связанных с машинным обучением. Тут и размытие фона при звонках, и выделение голоса при общении в мессенджерах, и "Фокус". Последняя опция не только фильтрует приоритетные уведомления, например во время работы или игры, но и сообщает людям, могут ли они связаться с вами. Причем каждый режим фокусировки настраивается для отображения или скрытия определенных домашних экранов.
Как и все современные iPad, "миник" работает в режиме многооконности, который в iPadOS все гибче. Есть также новая опция — "Центральное окно", когда можно открыть электронное письмо или заметку, не выходя из приложения. Но остается претензия к виджетам: они довольно маленькие, а увеличить их нельзя.
Переход на порт USB-С однозначно усилил коммуникационные способности — планшет легко и непринужденно работает со внешними накопителями или контроллерами, требующими подключения адаптера. И, конечно, отказ от Lightning делает iPad более открытым для сторонней периферии.
Камера
Фото- и видеосъемка для любого планшета не главное, но в iPad mini 6 серьезно поработали над этой функцией.
Разрешение основной камеры увеличилось до 12 мегапикселей — этот сенсор выдает качественные (по меркам планшетов) снимки при хорошем освещении, которые приятно рассматривать и на большом экране. Гаджет умеет записывать ролики в 4K при 60 кадрах в секунду, что без оптической стабилизации уже на любителя, но у конкурентов все равно ничего подобного нет.
1 из 3
Основная камера iPad mini 6 отличается качественной цветопередачей
2 из 3
Детализация — на высоком уровне
3 из 3
Планшет снимает на уровне смартфона
1 из 3
Основная камера iPad mini 6 отличается качественной цветопередачей
2 из 3
Детализация — на высоком уровне
3 из 3
Планшет снимает на уровне смартфона
Гораздо важнее для планшета камера фронтальная, которая нужна для всевозможных мессенджеров. Этот сенсор тоже с разрешением 12 мегапикселей и сверхширокоугольной линзой. Интерфейс по умолчанию с двукратным кропом, но при желании можно переключиться на 14-миллиметровый режим. Благодаря этому, кстати, действует опция "В центре внимания" — камера отслеживает передвижения пользователя при видеозвонках. Это не только в обновленном FaceTime, но и в других приложениях связи.
Безопасность и автономность
Вслед за старшими iPad mini обзавелся системой распознавания отпечатка пальца Touch ID в кнопке включения. Очень удобно: планшет точно и быстро считывает биометрию. Естественно, с помощью сканера можно не только разблокировать устройство, но и оплатить покупку в App Store или задействовать автозаполнение паролей.
Есть две новости об автономности. Хорошая заключается в том, что стремление Apple заботиться об окружающей среде не коснулось планшетов. В коробке (нормальных размеров, а не тонкого варианта iPhone) есть зарядное устройство мощностью 20 ватт и двусторонний кабель USB-С. А вот плохая: Apple по традиции не раскрывает емкость встроенной батарейки, но энтузиасты выяснили, что это аккумулятор емкостью 5124 миллиампер в час: точно такой же, как и в прошлой "пятерке".
При средней нагрузке iPad mini 6 выдал чуть больше пяти часов свечения экрана, что довольно скромно. Иными словами, при активном использовании, особенно в мобильных сетях, mini придется заряжать каждый день, как средний смартфон этого года. Планшет практически не потребляет энергию в режиме сна, но это слабое утешение.
Итого
Apple проделала большую работу по актуализации своего самого компактного планшета. Новый mini станет находкой для тех, кому нужен промежуточный экран, между iPhone 13 Pro Max и iPad Air. В устройстве все подчинено логике планшета, помещающегося в кармане. Впрочем, оценят этот iPad и профессионалы, для которых размеры и масса такая же важная характеристика, как и специализированный софт.
Тем же, кто ищет устройство для поглощения контента, скорее подойдет более крупный iPad Air — тот же дизайн "а-ля айфон 5", а по цене доступнее. Ведь mini 6 хоть и самый маленький айпад, но не самый бюджетный. Базовая Wi-Fi-версия с 64 гигабайтами обойдется в 47 990 рублей, а максимальный 5G-вариант — в 75 990 рублей.