https://ria.ru/20211014/intervyu-1754481543.html

Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте

Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте - РИА Новости, 14.10.2021

Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте

Президент России Владимир Путин в интервью CNBC ответил на вопрос о преемнике, а также высказался о судьбе доллара и перспективах криптовалюты. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T03:05

2021-10-14T03:05

2021-10-14T04:28

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью CNBC ответил на вопрос о преемнике, а также высказался о судьбе доллара и перспективах криптовалюты."Никаких решений пока не принято"Говоря возможном участии в выборах, глава государства отметил, что предпочитает не отвечать на этот вопрос. Президент напомнил о праве баллотироваться на второй срок. "Но никаких решений на этот счет пока не принято", - подчеркнул он.О перспективах доллараДоллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, выразил мнение Путин. При этом он отметил, что США, используя доллар в качестве санкционного инструмента, совершают большую ошибку.Он напомнил, что объем расчетов и объем резервов стран мира в американской валюте сокращается. Россия, подчеркнул президент, также сокращает доллары в своих резервах и при расчетах, стараясь перейти на использование национальных валют. При этом глава государства заметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы полностью отказаться от доллара. "Нас пока устраивают, скажем, расчёты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего", - пояснил он.Путин добавил, что от самочувствия экономики США зависит вся мировая экономика, Россия заинтересована, чтобы там не было никаких волнений и скачков. По его словам, Москва внимательно смотрит за тем, что происходит, анализирует и предпринимает необходимые шаги для того, чтобы обеспечить свои долгосрочные интересы.О криптовалютеКриптовалюта может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна, заявил Путин. "Для того чтобы переводить средства из одного места в другое ‒ да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно", - сказал он.Глава государства пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена. "Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии ‒ всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", - добавил российский лидер.При этом он отметил, что все развивается, "все имеет право на то, чтобы существовать". О блоке AUKUSСоздание таких блоков, как AUKUS, подрывает региональную стабильность, выразил мнение президент."На мой взгляд, дружить между собой ‒ это хорошо, но "дружить против кого-то" ‒ это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - пояснил Путин.Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительных напряжений в регионе.О НавальномРоссийские власти не собираются никого ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто нарушил закон, а прикрывается политической деятельностью, заявил Путин, отвечая на вопрос об Алексее Навальном."Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы", - напомнил он.По его словам, кроме Навального есть и другие люди, которые также нарушили российские законы. "Мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - подчеркнул президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/putin-1754429417.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/neft-1754414326.html

https://ria.ru/20211013/navalnyy-1754413565.html

https://ria.ru/20211013/putin-1754412482.html

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политика, сша, владимир путин, россия