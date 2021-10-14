03:05 14.10.2021 (обновлено: 04:28 14.10.2021)
Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
Путин в интервью CNBC ответил на вопросы о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью CNBC ответил на вопрос о преемнике, а также высказался о судьбе доллара и перспективах криптовалюты.
"Никаких решений пока не принято"
Говоря возможном участии в выборах, глава государства отметил, что предпочитает не отвечать на этот вопрос.
"Это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", - сказал Путин .
Президент напомнил о праве баллотироваться на второй срок. "Но никаких решений на этот счет пока не принято", - подчеркнул он.
О перспективах доллара
Доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, выразил мнение Путин. При этом он отметил, что США, используя доллар в качестве санкционного инструмента, совершают большую ошибку.
"В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам", - добавил Путин.
Он напомнил, что объем расчетов и объем резервов стран мира в американской валюте сокращается.
Россия, подчеркнул президент, также сокращает доллары в своих резервах и при расчетах, стараясь перейти на использование национальных валют. При этом глава государства заметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы полностью отказаться от доллара. "Нас пока устраивают, скажем, расчёты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего", - пояснил он.
Путин добавил, что от самочувствия экономики США зависит вся мировая экономика, Россия заинтересована, чтобы там не было никаких волнений и скачков. По его словам, Москва внимательно смотрит за тем, что происходит, анализирует и предпринимает необходимые шаги для того, чтобы обеспечить свои долгосрочные интересы.
О криптовалюте
Криптовалюта может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна, заявил Путин. "Для того чтобы переводить средства из одного места в другое ‒ да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно", - сказал он.
Глава государства пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена. "Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии ‒ всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", - добавил российский лидер.
При этом он отметил, что все развивается, "все имеет право на то, чтобы существовать".
Глава государства пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена. "Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии ‒ всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", - добавил российский лидер.
При этом он отметил, что все развивается, "все имеет право на то, чтобы существовать".
"Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато", - сказал Путин.
О блоке AUKUS
Создание таких блоков, как AUKUS, подрывает региональную стабильность, выразил мнение президент.
"На мой взгляд, дружить между собой ‒ это хорошо, но "дружить против кого-то" ‒ это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - пояснил Путин.
Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительных напряжений в регионе.
"На мой взгляд, дружить между собой ‒ это хорошо, но "дружить против кого-то" ‒ это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - пояснил Путин.
Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительных напряжений в регионе.
О Навальном
Российские власти не собираются никого ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто нарушил закон, а прикрывается политической деятельностью, заявил Путин, отвечая на вопрос об Алексее Навальном.
"Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы", - напомнил он.
По его словам, кроме Навального есть и другие люди, которые также нарушили российские законы. "Мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - подчеркнул президент.
"Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы", - напомнил он.
По его словам, кроме Навального есть и другие люди, которые также нарушили российские законы. "Мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - подчеркнул президент.