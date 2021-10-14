https://ria.ru/20211014/instagram-1754525656.html
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 14.10.2021
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:01
2021-10-14T12:01
2021-10-14T12:01
в мире
технологии
instagram
facebook
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890022_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_a597892e1c7b067667c8ffefc403a914.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 11.35 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, некоторые сбои наблюдаются в Канаде и ряде стран Европы, в том числе Германии, Нидерландах, Великобритании, Италии, Франции, а также в России.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также неполадки при соединении с сервером, отображении новостной ленты, работы с сайтом и другие проблемы.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20211012/instagram-1754134453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890022_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_124c4964532548bdeaa5981a5228bd73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, instagram, facebook, россия
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса