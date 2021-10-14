https://ria.ru/20211014/instagram-1754525656.html

В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 14.10.2021

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:01

2021-10-14T12:01

2021-10-14T12:01

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 11.35 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, некоторые сбои наблюдаются в Канаде и ряде стран Европы, в том числе Германии, Нидерландах, Великобритании, Италии, Франции, а также в России.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также неполадки при соединении с сервером, отображении новостной ленты, работы с сайтом и другие проблемы.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20211012/instagram-1754134453.html

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в мире, технологии, instagram, facebook, россия