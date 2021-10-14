https://ria.ru/20211014/igla-1754596292.html

Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой

Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой - РИА Новости, 14.10.2021

Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой

В московской школе № 1015 ученик уколол одноклассницу медицинской иглой, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Тамара Чужмарова. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:37

2021-10-14T16:37

2021-10-14T17:09

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В московской школе № 1015 ученик уколол одноклассницу медицинской иглой, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Тамара Чужмарова.По ее словам, инцидент произошел 8 октября. "Во время урока один из учащихся уколол впереди сидящую девочку медицинской иголкой, которую принес из дома", — сказала Чужмарова.Она отметила, что администрация незамедлительно вызвала медиков и сообщила о случившемся родителям учеников. Девочка получила легкую царапину, госпитализация ей не понадобилась. Врачи осмотрели ее, после чего она продолжила обучение.С мальчиком провели беседу о соблюдении правил поведения и о мерах безопасности, добавила директор.

https://ria.ru/20211005/minusinsk-1753154993.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва