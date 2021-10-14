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Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой
Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой - РИА Новости, 14.10.2021
Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой
В московской школе № 1015 ученик уколол одноклассницу медицинской иглой, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Тамара Чужмарова. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:37
2021-10-14T16:37
2021-10-14T17:09
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В московской школе № 1015 ученик уколол одноклассницу медицинской иглой, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Тамара Чужмарова.По ее словам, инцидент произошел 8 октября. "Во время урока один из учащихся уколол впереди сидящую девочку медицинской иголкой, которую принес из дома", — сказала Чужмарова.Она отметила, что администрация незамедлительно вызвала медиков и сообщила о случившемся родителям учеников. Девочка получила легкую царапину, госпитализация ей не понадобилась. Врачи осмотрели ее, после чего она продолжила обучение.С мальчиком провели беседу о соблюдении правил поведения и о мерах безопасности, добавила директор.
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РИА Новости
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происшествия, москва
16:37 14.10.2021 (обновлено: 17:09 14.10.2021)
Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой
Московский школьник на уроке уколол одноклассницу иглой от шприца
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В московской школе № 1015 ученик уколол одноклассницу медицинской иглой, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Тамара Чужмарова.
По ее словам, инцидент произошел 8 октября.
"Во время урока один из учащихся уколол впереди сидящую девочку медицинской иголкой, которую принес из дома", — сказала Чужмарова.
Она отметила, что администрация незамедлительно вызвала медиков и сообщила о случившемся родителям учеников. Девочка получила легкую царапину, госпитализация ей не понадобилась. Врачи осмотрели ее, после чего она продолжила обучение.
С мальчиком провели беседу о соблюдении правил поведения и о мерах безопасности, добавила директор.