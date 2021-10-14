Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/igla-1754596292.html
Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой
Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой - РИА Новости, 14.10.2021
Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой
В московской школе № 1015 ученик уколол одноклассницу медицинской иглой, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Тамара Чужмарова. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:37
2021-10-14T17:09
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В московской школе № 1015 ученик уколол одноклассницу медицинской иглой, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Тамара Чужмарова.По ее словам, инцидент произошел 8 октября. "Во время урока один из учащихся уколол впереди сидящую девочку медицинской иголкой, которую принес из дома", — сказала Чужмарова.Она отметила, что администрация незамедлительно вызвала медиков и сообщила о случившемся родителям учеников. Девочка получила легкую царапину, госпитализация ей не понадобилась. Врачи осмотрели ее, после чего она продолжила обучение.С мальчиком провели беседу о соблюдении правил поведения и о мерах безопасности, добавила директор.
https://ria.ru/20211005/minusinsk-1753154993.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_388:0:2521:1600_1920x0_80_0_0_d777d66e374893845826621f1daa6d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва
16:37 14.10.2021 (обновлено: 17:09 14.10.2021)
 
Московский школьник на уроке уколол одноклассницу медицинской иглой

Московский школьник на уроке уколол одноклассницу иглой от шприца

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В московской школе № 1015 ученик уколол одноклассницу медицинской иглой, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Тамара Чужмарова.
По ее словам, инцидент произошел 8 октября.
"Во время урока один из учащихся уколол впереди сидящую девочку медицинской иголкой, которую принес из дома", — сказала Чужмарова.
Она отметила, что администрация незамедлительно вызвала медиков и сообщила о случившемся родителям учеников. Девочка получила легкую царапину, госпитализация ей не понадобилась. Врачи осмотрели ее, после чего она продолжила обучение.
С мальчиком провели беседу о соблюдении правил поведения и о мерах безопасности, добавила директор.
Ребенка уколол шприцем прохожий. Запись камеры наблюдения
5 октября, 12:58
В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
02:15Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
01:45В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе
Лента новостейМолния