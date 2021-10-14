https://ria.ru/20211014/gripp-1754600431.html

Жители Подмосковья смогут сделать прививки от гриппа в 24 МФЦ

Жители Подмосковья смогут сделать прививки от гриппа в 24 МФЦ - РИА Новости, 14.10.2021

Жители Подмосковья смогут сделать прививки от гриппа в 24 МФЦ

Для удобства местных жителей пункты вакцинации от гриппа развернули в 24 отделениях МФЦ Московской области. Записаться на прививку можно по телефону 122. Об... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:55

2021-10-14T16:55

2021-10-14T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Для удобства местных жителей пункты вакцинации от гриппа развернули в 24 отделениях МФЦ Московской области. Записаться на прививку можно по телефону 122. Об этом сообщил телеканал "360".Прививочные пункты открылись в МФЦ в 23 населенных пунктах региона. Среди них Балашиха, Пушкино, Хотьково, Дедовск, Озеры, Талдом, Клин, Домодедово и другие."Пункты работают как в зданиях МФЦ, так и в мобильных комплексах около таких центров", – отметил министр государственного управления Московской области Максим Рымар.Прививают жителей МО современными эффективными вакцинами: "Совигрипп", "Флю-М", "Ультрикс Квадри", "Гриппол плюс". Для процедуры при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.Министр здравоохранения МО Светлана Стригункова рассказала, что на данный момент в регионе от гриппа привились свыше 1,2 миллиона человек, 280 тысяч из которых – дети."Как правило, осенью наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого мы наблюдаем увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией", – сказала министр, напомнив о важности вакцинации.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)