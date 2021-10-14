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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211014/gripp-1754600431.html
Жители Подмосковья смогут сделать прививки от гриппа в 24 МФЦ
Жители Подмосковья смогут сделать прививки от гриппа в 24 МФЦ - РИА Новости, 14.10.2021
Жители Подмосковья смогут сделать прививки от гриппа в 24 МФЦ
Для удобства местных жителей пункты вакцинации от гриппа развернули в 24 отделениях МФЦ Московской области. Записаться на прививку можно по телефону 122. Об... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:55
2021-10-14T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Для удобства местных жителей пункты вакцинации от гриппа развернули в 24 отделениях МФЦ Московской области. Записаться на прививку можно по телефону 122. Об этом сообщил телеканал "360".Прививочные пункты открылись в МФЦ в 23 населенных пунктах региона. Среди них Балашиха, Пушкино, Хотьково, Дедовск, Озеры, Талдом, Клин, Домодедово и другие."Пункты работают как в зданиях МФЦ, так и в мобильных комплексах около таких центров", – отметил министр государственного управления Московской области Максим Рымар.Прививают жителей МО современными эффективными вакцинами: "Совигрипп", "Флю-М", "Ультрикс Квадри", "Гриппол плюс". Для процедуры при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.Министр здравоохранения МО Светлана Стригункова рассказала, что на данный момент в регионе от гриппа привились свыше 1,2 миллиона человек, 280 тысяч из которых – дети."Как правило, осенью наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого мы наблюдаем увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией", – сказала министр, напомнив о важности вакцинации.
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московская область (подмосковье)
16:55 14.10.2021 (обновлено: 16:56 14.10.2021)
 

Жители Подмосковья смогут сделать прививки от гриппа в 24 МФЦ

© РИА Новости / Павел ЛисицынМужчина во время вакцинации в прививочном пункте
Мужчина во время вакцинации в прививочном пункте - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Для удобства местных жителей пункты вакцинации от гриппа развернули в 24 отделениях МФЦ Московской области. Записаться на прививку можно по телефону 122. Об этом сообщил телеканал "360".
Прививочные пункты открылись в МФЦ в 23 населенных пунктах региона. Среди них Балашиха, Пушкино, Хотьково, Дедовск, Озеры, Талдом, Клин, Домодедово и другие.
"Пункты работают как в зданиях МФЦ, так и в мобильных комплексах около таких центров", – отметил министр государственного управления Московской области Максим Рымар.
Прививают жителей МО современными эффективными вакцинами: "Совигрипп", "Флю-М", "Ультрикс Квадри", "Гриппол плюс". Для процедуры при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Министр здравоохранения МО Светлана Стригункова рассказала, что на данный момент в регионе от гриппа привились свыше 1,2 миллиона человек, 280 тысяч из которых – дети.
"Как правило, осенью наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого мы наблюдаем увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией", – сказала министр, напомнив о важности вакцинации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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