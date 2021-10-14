https://ria.ru/20211014/gretsiya-1754407226.html
В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году
В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году - РИА Новости, 14.10.2021
В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году
В Греции определились с датой начала летнего сезона в будущем году, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:43
2021-10-14T10:43
2021-10-14T10:43
туризм
греция
корфу
крит (остров)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
родос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748348422_0:0:3442:1937_1920x0_80_0_0_39a9e1cf4631b21f0679a2d53cf42cbc.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Греции определились с датой начала летнего сезона в будущем году, сообщает АТОР."Мы заинтересованы в расширении периода приема гостей, должны быть готовы к открытию с конца марта и в любом случае начнем с 1 апреля", — подчеркнул министр туризма Греции Василис Кикилиас.Эксперты говорят, что такое заявление свидетельствует о стремлении страны вернуться к допандемийным показателям, так как именно в это время в там традиционно и начинался сезон.До коронавирусных ограничений первые заезды на курорты Греции обычно стартовали в конце апреля с прицелом на майские праздники. А через месяц, 25-26 мая, начинались летние программы, вспоминают участники рынка. В 2021 году авиасообщение было ограничено, и первые вылеты состоялись только в конце весны.Раннее бронирование греческих курортов уже открыто, утверждают туроператоры. Со скидками до 30 процентов можно приобрести путевки на лето на Крит, Родос, Корфу и Пелопоннес. Стоимость недельного отдыха в отеле категории три звезды с включенным завтраком начинается от 35 тысяч рублей на одного гостя.
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
греция
корфу
крит (остров)
родос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748348422_711:0:3442:2048_1920x0_80_0_0_f5060b44ff9602487f7fbfca1664cdd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, корфу, крит (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, родос, туристы, коронавирус covid-19, отдых на море
В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году
В Греции определили дату начала летнего сезона и стоимость отдыха на будущий год
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
В Греции определились с датой начала летнего сезона в будущем году, сообщает
АТОР.
"Мы заинтересованы в расширении периода приема гостей, должны быть готовы к открытию с конца марта и в любом случае начнем с 1 апреля", — подчеркнул министр туризма Греции Василис Кикилиас.
Эксперты говорят, что такое заявление свидетельствует о стремлении страны вернуться к допандемийным показателям, так как именно в это время в там традиционно и начинался сезон.
До коронавирусных ограничений первые заезды на курорты Греции обычно стартовали в конце апреля с прицелом на майские праздники. А через месяц, 25-26 мая, начинались летние программы, вспоминают участники рынка. В 2021 году авиасообщение было ограничено, и первые вылеты состоялись только в конце весны.
Раннее бронирование греческих курортов уже открыто, утверждают туроператоры. Со скидками до 30 процентов можно приобрести путевки на лето на Крит, Родос, Корфу и Пелопоннес. Стоимость недельного отдыха в отеле категории три звезды с включенным завтраком начинается от 35 тысяч рублей на одного гостя.