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В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году

В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году - РИА Новости, 14.10.2021

В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году

В Греции определились с датой начала летнего сезона в будущем году, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:43

2021-10-14T10:43

2021-10-14T10:43

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Греции определились с датой начала летнего сезона в будущем году, сообщает АТОР."Мы заинтересованы в расширении периода приема гостей, должны быть готовы к открытию с конца марта и в любом случае начнем с 1 апреля", — подчеркнул министр туризма Греции Василис Кикилиас.Эксперты говорят, что такое заявление свидетельствует о стремлении страны вернуться к допандемийным показателям, так как именно в это время в там традиционно и начинался сезон.До коронавирусных ограничений первые заезды на курорты Греции обычно стартовали в конце апреля с прицелом на майские праздники. А через месяц, 25-26 мая, начинались летние программы, вспоминают участники рынка. В 2021 году авиасообщение было ограничено, и первые вылеты состоялись только в конце весны.Раннее бронирование греческих курортов уже открыто, утверждают туроператоры. Со скидками до 30 процентов можно приобрести путевки на лето на Крит, Родос, Корфу и Пелопоннес. Стоимость недельного отдыха в отеле категории три звезды с включенным завтраком начинается от 35 тысяч рублей на одного гостя.

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

греция

корфу

крит (остров)

родос

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