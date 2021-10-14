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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211014/gretsiya-1754407226.html
В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году
В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году - РИА Новости, 14.10.2021
В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году
В Греции определились с датой начала летнего сезона в будущем году, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:43
2021-10-14T10:43
туризм
греция
корфу
крит (остров)
новости - туризм
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туризм
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Греции определились с датой начала летнего сезона в будущем году, сообщает АТОР."Мы заинтересованы в расширении периода приема гостей, должны быть готовы к открытию с конца марта и в любом случае начнем с 1 апреля", — подчеркнул министр туризма Греции Василис Кикилиас.Эксперты говорят, что такое заявление свидетельствует о стремлении страны вернуться к допандемийным показателям, так как именно в это время в там традиционно и начинался сезон.До коронавирусных ограничений первые заезды на курорты Греции обычно стартовали в конце апреля с прицелом на майские праздники. А через месяц, 25-26 мая, начинались летние программы, вспоминают участники рынка. В 2021 году авиасообщение было ограничено, и первые вылеты состоялись только в конце весны.Раннее бронирование греческих курортов уже открыто, утверждают туроператоры. Со скидками до 30 процентов можно приобрести путевки на лето на Крит, Родос, Корфу и Пелопоннес. Стоимость недельного отдыха в отеле категории три звезды с включенным завтраком начинается от 35 тысяч рублей на одного гостя.
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корфу
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греция, корфу, крит (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, родос, туристы, коронавирус covid-19, отдых на море
10:43 14.10.2021
 
В Греции назвали дату открытия летнего сезона в 2022 году

В Греции определили дату начала летнего сезона и стоимость отдыха на будущий год

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОтдых в Греции
Отдых в Греции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Греции определились с датой начала летнего сезона в будущем году, сообщает АТОР.
"Мы заинтересованы в расширении периода приема гостей, должны быть готовы к открытию с конца марта и в любом случае начнем с 1 апреля", — подчеркнул министр туризма Греции Василис Кикилиас.
Эксперты говорят, что такое заявление свидетельствует о стремлении страны вернуться к допандемийным показателям, так как именно в это время в там традиционно и начинался сезон.
До коронавирусных ограничений первые заезды на курорты Греции обычно стартовали в конце апреля с прицелом на майские праздники. А через месяц, 25-26 мая, начинались летние программы, вспоминают участники рынка. В 2021 году авиасообщение было ограничено, и первые вылеты состоялись только в конце весны.
Раннее бронирование греческих курортов уже открыто, утверждают туроператоры. Со скидками до 30 процентов можно приобрести путевки на лето на Крит, Родос, Корфу и Пелопоннес. Стоимость недельного отдыха в отеле категории три звезды с включенным завтраком начинается от 35 тысяч рублей на одного гостя.
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