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Госдума приняла постановление о прекращении полномочий трех депутатов
Госдума приняла постановление о прекращении полномочий трех депутатов - РИА Новости, 15.10.2021
Госдума приняла постановление о прекращении полномочий трех депутатов
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий трех депутатов - Александра Авдеева и Ольги... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-14T16:49
2021-10-15T04:44
политика
александр авдеев (дипломат)
захар прилепин
госдума рф
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий трех депутатов - Александра Авдеева и Ольги Баталиной (от "Единой России") и Захара Прилепина (от "Справедливой России - За правду").Депутаты поддержали постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов на основании их письменных заявлений - Авдеева в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области, Баталиной - в связи с назначением ее первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ.Также Госдума на основании письменного заявления приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Прилепина.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, александр авдеев (дипломат), захар прилепин, госдума рф, ольга баталина, россия
16:49 14.10.2021 (обновлено: 04:44 15.10.2021)
 
Госдума приняла постановление о прекращении полномочий трех депутатов

Госдума приняла постановление о прекращении полномочий Авдеева, Баталиной и Прилепина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий трех депутатов - Александра Авдеева и Ольги Баталиной (от "Единой России") и Захара Прилепина (от "Справедливой России - За правду").
Депутаты поддержали постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов на основании их письменных заявлений - Авдеева в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области, Баталиной - в связи с назначением ее первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ.
Также Госдума на основании письменного заявления приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Прилепина.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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ПолитикаАлександр Авдеев (дипломат)Захар ПрилепинГосдума РФОльга БаталинаРоссия
 
 
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