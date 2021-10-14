https://ria.ru/20211014/gosduma-1754598915.html

Госдума приняла постановление о прекращении полномочий трех депутатов

Госдума приняла постановление о прекращении полномочий трех депутатов - РИА Новости, 15.10.2021

Госдума приняла постановление о прекращении полномочий трех депутатов

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий трех депутатов - Александра Авдеева и Ольги... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-14T16:49

2021-10-14T16:49

2021-10-15T04:44

политика

александр авдеев (дипломат)

захар прилепин

госдума рф

ольга баталина

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий трех депутатов - Александра Авдеева и Ольги Баталиной (от "Единой России") и Захара Прилепина (от "Справедливой России - За правду").Депутаты поддержали постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов на основании их письменных заявлений - Авдеева в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области, Баталиной - в связи с назначением ее первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ.Также Госдума на основании письменного заявления приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Прилепина.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

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политика, александр авдеев (дипломат), захар прилепин, госдума рф, ольга баталина, россия