https://ria.ru/20211014/gaz-1754655233.html

Европа начала сезон активного забора газа из подземных хранилищ

Европа начала сезон активного забора газа из подземных хранилищ - РИА Новости, 14.10.2021

Европа начала сезон активного забора газа из подземных хранилищ

Европа начинает сезон активной откачки газа из своих подземных хранилищ (ПХГ), свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE). РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T22:35

2021-10-14T22:35

2021-10-14T22:40

экономика

европа

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европа начинает сезон активной откачки газа из своих подземных хранилищ (ПХГ), свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).Так, по последним актуальным данным, которые доступны на 13 октября, европейские потребители вступили в период нетто-отбора: закачка газа в ПХГ ЕС впервые с апреля оказалась существенно ниже забранных за последние сутки объемов.Хранилища Европы, таким образом, вошли в сезон активного забора, будучи заполненными лишь на 78,14%. По данным на 13 октября за сутки они лишились 0,05 процентного пункта запасов, опустев до 78,09%. Это примерно на 14 процентных пунктов ниже, чем в среднем на начало сезона забора в последние пять лет (2016-2020 годы).Европа в этом году перешла к нетто-забору газа из своих ПХГ примерно в тот же срок, что и в прошлом, когда активный сезон расходования газа наступил 12 октября, хотя обычно он начинается ближе к концу октября. Однако тогда, год назад, запасы в хранилищах были существенно выше.

https://ria.ru/20211014/gaz-1754513837.html

европа

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экономика, европа