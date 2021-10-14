https://ria.ru/20211014/gaz-1754648400.html

Европа замерзает. Болгары потребовали признать Крым российским

Болгары предложили решить газовый кризис в Европе с помощью Крыма - РИА Новости, 14.10.2021

Европа замерзает. Болгары потребовали признать Крым российским

Для преодоления сложившейся в Европе ситуации с ростом цен на газ ЕС требуется сменить курс в отношениях с Россией, заявили читатели болгарского... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:20

2021-10-14T21:20

2021-10-14T23:55

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Для преодоления сложившейся в Европе ситуации с ростом цен на газ ЕС требуется сменить курс в отношениях с Россией, заявили читатели болгарского интернет-портала "Дневник".В среду на пленарном заседании Российской энергетической недели президент Владимир Путин отметил, что Москва в целом увеличила поставки газа в Европу на 15 процентов. Он также добавил, что если партнеры попросят, то Россия готова еще увеличить поставки.Читатели болгарского издания предложили собственные варианты для решения разногласий между Москвой и Брюсселем. По мнению многих пользователей, западным лидерам следует изменить политику в адрес России."Больше газа после признания Крыма", — написал один из комментаторов."Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии — организовать всеобщий поименный опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ — получит его, кто не хочет — не получит", — в шутку предложили еще одну версию.При этом читатели также подчеркнули, что вина за произошедшее во многом ложится и на плечи самих европейцев."Газа много, крупных клиентов — тоже. Если европейцы хотят покупать газ по рыночной цене, они его получат. Но они, похоже, хотят покупать его по ценам 2018 года", — написал комментатор."Европа не готова к энергетической независимости. Сейчас мы разгребаем последствия действий неграмотных или коррумпированных политиков", — добавил другой пользователь.Несколько пользователей выразили общее мнение, что ЕС стоит приостановить "зеленую" политику."Зеленой сделкой Европа прострелила себе ногу", — заключил один из них. Российские первые лица неоднократно подчеркивали, что поставки газа в Европу не нанесут вреда энергетической безопасности Запада, а "Газпром" соблюдает объемы согласно договоренностям. Путин заявлял, что необходимо продумать возможное увеличение предложения газа, но нужно сделать это аккуратно, так как спекулятивный ажиотаж России ни к чему. Тем не менее европейские политики часто прибегают к риторике, в которой обвиняют Кремль в умышленном сокращении поставок топлива якобы в пользу своих политических интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211014/gaz-1754643688.html

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https://ria.ru/20211012/gaz-1754162620.html

болгария

республика крым

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в мире, болгария, республика крым, европа, москва, владимир путин, газпром, россия