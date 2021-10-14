https://ria.ru/20211014/gaz-1754648400.html
Европа замерзает. Болгары потребовали признать Крым российским
Болгары предложили решить газовый кризис в Европе с помощью Крыма - РИА Новости, 14.10.2021
Европа замерзает. Болгары потребовали признать Крым российским
Для преодоления сложившейся в Европе ситуации с ростом цен на газ ЕС требуется сменить курс в отношениях с Россией, заявили читатели болгарского... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:20
2021-10-14T21:20
2021-10-14T23:55
в мире
болгария
республика крым
европа
москва
владимир путин
газпром
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Для преодоления сложившейся в Европе ситуации с ростом цен на газ ЕС требуется сменить курс в отношениях с Россией, заявили читатели болгарского интернет-портала "Дневник".В среду на пленарном заседании Российской энергетической недели президент Владимир Путин отметил, что Москва в целом увеличила поставки газа в Европу на 15 процентов. Он также добавил, что если партнеры попросят, то Россия готова еще увеличить поставки.Читатели болгарского издания предложили собственные варианты для решения разногласий между Москвой и Брюсселем. По мнению многих пользователей, западным лидерам следует изменить политику в адрес России."Больше газа после признания Крыма", — написал один из комментаторов."Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии — организовать всеобщий поименный опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ — получит его, кто не хочет — не получит", — в шутку предложили еще одну версию.При этом читатели также подчеркнули, что вина за произошедшее во многом ложится и на плечи самих европейцев."Газа много, крупных клиентов — тоже. Если европейцы хотят покупать газ по рыночной цене, они его получат. Но они, похоже, хотят покупать его по ценам 2018 года", — написал комментатор."Европа не готова к энергетической независимости. Сейчас мы разгребаем последствия действий неграмотных или коррумпированных политиков", — добавил другой пользователь.Несколько пользователей выразили общее мнение, что ЕС стоит приостановить "зеленую" политику."Зеленой сделкой Европа прострелила себе ногу", — заключил один из них. Российские первые лица неоднократно подчеркивали, что поставки газа в Европу не нанесут вреда энергетической безопасности Запада, а "Газпром" соблюдает объемы согласно договоренностям. Путин заявлял, что необходимо продумать возможное увеличение предложения газа, но нужно сделать это аккуратно, так как спекулятивный ажиотаж России ни к чему. Тем не менее европейские политики часто прибегают к риторике, в которой обвиняют Кремль в умышленном сокращении поставок топлива якобы в пользу своих политических интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, болгария, республика крым, европа, москва, владимир путин, газпром, россия
21:20 14.10.2021 (обновлено: 23:55 14.10.2021)
Болгары предложили решить газовый кризис в Европе с помощью Крыма
Читатели "Дневник": ключ к разрешению газового кризиса скрыт в вопросе признания Крыма
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Для преодоления сложившейся в Европе
ситуации с ростом цен на газ ЕС требуется сменить курс в отношениях с Россией
, заявили читатели болгарского интернет-портала "Дневник
".
В среду на пленарном заседании Российской энергетической недели президент Владимир Путин
отметил, что Москва
в целом увеличила поставки газа в Европу на 15 процентов. Он также добавил, что если партнеры попросят, то Россия готова еще увеличить поставки.
Читатели болгарского издания предложили собственные варианты для решения разногласий между Москвой и Брюсселем
. По мнению многих пользователей, западным лидерам следует изменить политику в адрес России.
"Больше газа после признания Крыма", — написал один из комментаторов.
"Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии — организовать всеобщий поименный опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ — получит его, кто не хочет — не получит", — в шутку предложили еще одну версию.
При этом читатели также подчеркнули, что вина за произошедшее во многом ложится и на плечи самих европейцев.
"Газа много, крупных клиентов — тоже. Если европейцы хотят покупать газ по рыночной цене, они его получат. Но они, похоже, хотят покупать его по ценам 2018 года", — написал комментатор.
"Европа не готова к энергетической независимости. Сейчас мы разгребаем последствия действий неграмотных или коррумпированных политиков", — добавил другой пользователь.
Несколько пользователей выразили общее мнение, что ЕС стоит приостановить "зеленую" политику.
"Зеленой сделкой Европа прострелила себе ногу", — заключил один из них.
Российские первые лица неоднократно подчеркивали, что поставки газа в Европу не нанесут вреда энергетической безопасности Запада, а "Газпром
" соблюдает объемы согласно договоренностям. Путин заявлял, что необходимо продумать возможное увеличение предложения газа, но нужно сделать это аккуратно, так как спекулятивный ажиотаж России ни к чему. Тем не менее европейские политики часто прибегают к риторике, в которой обвиняют Кремль в умышленном сокращении поставок топлива якобы в пользу своих политических интересов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>