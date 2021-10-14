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https://ria.ru/20211014/gaz-1754648400.html
Европа замерзает. Болгары потребовали признать Крым российским
Болгары предложили решить газовый кризис в Европе с помощью Крыма - РИА Новости, 14.10.2021
Европа замерзает. Болгары потребовали признать Крым российским
Для преодоления сложившейся в Европе ситуации с ростом цен на газ ЕС требуется сменить курс в отношениях с Россией, заявили читатели болгарского... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:20
2021-10-14T23:55
в мире
болгария
республика крым
европа
москва
владимир путин
газпром
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Для преодоления сложившейся в Европе ситуации с ростом цен на газ ЕС требуется сменить курс в отношениях с Россией, заявили читатели болгарского интернет-портала "Дневник".В среду на пленарном заседании Российской энергетической недели президент Владимир Путин отметил, что Москва в целом увеличила поставки газа в Европу на 15 процентов. Он также добавил, что если партнеры попросят, то Россия готова еще увеличить поставки.Читатели болгарского издания предложили собственные варианты для решения разногласий между Москвой и Брюсселем. По мнению многих пользователей, западным лидерам следует изменить политику в адрес России."Больше газа после признания Крыма", — написал один из комментаторов."Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии — организовать всеобщий поименный опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ — получит его, кто не хочет — не получит", — в шутку предложили еще одну версию.При этом читатели также подчеркнули, что вина за произошедшее во многом ложится и на плечи самих европейцев."Газа много, крупных клиентов — тоже. Если европейцы хотят покупать газ по рыночной цене, они его получат. Но они, похоже, хотят покупать его по ценам 2018 года", — написал комментатор."Европа не готова к энергетической независимости. Сейчас мы разгребаем последствия действий неграмотных или коррумпированных политиков", — добавил другой пользователь.Несколько пользователей выразили общее мнение, что ЕС стоит приостановить "зеленую" политику."Зеленой сделкой Европа прострелила себе ногу", — заключил один из них. Российские первые лица неоднократно подчеркивали, что поставки газа в Европу не нанесут вреда энергетической безопасности Запада, а "Газпром" соблюдает объемы согласно договоренностям. Путин заявлял, что необходимо продумать возможное увеличение предложения газа, но нужно сделать это аккуратно, так как спекулятивный ажиотаж России ни к чему. Тем не менее европейские политики часто прибегают к риторике, в которой обвиняют Кремль в умышленном сокращении поставок топлива якобы в пользу своих политических интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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болгария
республика крым
европа
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в мире, болгария, республика крым, европа, москва, владимир путин, газпром, россия
21:20 14.10.2021 (обновлено: 23:55 14.10.2021)
 
Болгары предложили решить газовый кризис в Европе с помощью Крыма

Читатели "Дневник": ключ к разрешению газового кризиса скрыт в вопросе признания Крыма

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Для преодоления сложившейся в Европе ситуации с ростом цен на газ ЕС требуется сменить курс в отношениях с Россией, заявили читатели болгарского интернет-портала "Дневник".
В среду на пленарном заседании Российской энергетической недели президент Владимир Путин отметил, что Москва в целом увеличила поставки газа в Европу на 15 процентов. Он также добавил, что если партнеры попросят, то Россия готова еще увеличить поставки.
Центр контроля природного газа в Венгрии - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 20:56
В Германии назвали Россию непричастной к высоким ценам на газ
Читатели болгарского издания предложили собственные варианты для решения разногласий между Москвой и Брюсселем. По мнению многих пользователей, западным лидерам следует изменить политику в адрес России.
"Больше газа после признания Крыма", — написал один из комментаторов.
"Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии — организовать всеобщий поименный опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ — получит его, кто не хочет — не получит", — в шутку предложили еще одну версию.
При этом читатели также подчеркнули, что вина за произошедшее во многом ложится и на плечи самих европейцев.
"Газа много, крупных клиентов — тоже. Если европейцы хотят покупать газ по рыночной цене, они его получат. Но они, похоже, хотят покупать его по ценам 2018 года", — написал комментатор.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 17:11
Россия не заинтересована в высоких ценах на газ, заявил Новак
"Европа не готова к энергетической независимости. Сейчас мы разгребаем последствия действий неграмотных или коррумпированных политиков", — добавил другой пользователь.
Несколько пользователей выразили общее мнение, что ЕС стоит приостановить "зеленую" политику.
"Зеленой сделкой Европа прострелила себе ногу", — заключил один из них.

Российские первые лица неоднократно подчеркивали, что поставки газа в Европу не нанесут вреда энергетической безопасности Запада, а "Газпром" соблюдает объемы согласно договоренностям. Путин заявлял, что необходимо продумать возможное увеличение предложения газа, но нужно сделать это аккуратно, так как спекулятивный ажиотаж России ни к чему. Тем не менее европейские политики часто прибегают к риторике, в которой обвиняют Кремль в умышленном сокращении поставок топлива якобы в пользу своих политических интересов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:41
МИД назвал обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны
 
В миреБолгарияРеспублика КрымЕвропаМоскваВладимир ПутинГазпромРоссия
 
 
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