20:56 14.10.2021 (обновлено: 22:31 14.10.2021)
В Германии назвали Россию непричастной к высоким ценам на газ
Глава восточного комитета ФРГ Хармс назвал Россию непричастной к высоким ценам на газ
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе, сказал РБК генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.
"Существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления, в первую очередь сжиженного газа, в Азии и энергоносителей в целом. Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России", — объяснил он причины европейского энергетического кризиса.
Хармс не согласился с утверждениями, что Россия якобы шантажировала Берлин и Еврокомиссию для ускоренного ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2".
По его мнению, высокие цены лишь доказывают, что энергетический переход оказался более комплексной и сложной задачей для европейцев.
Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК выразил схожую позицию относительно российского газа на западном рынке.
Депутат отверг обвинения в адрес "Газпрома" в манипуляциях с ценами на топливо ради более быстрого запуска "Северного потока — 2". По его словам, ситуация с ценами связана "с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии".
Накануне президент России Владимир Путин назвал ключевой причиной резкого скачка цен системные изъяны энергосистемы в ЕС.
За последние месяцы фьючерсная стоимость газа в Европе выросли более чем вдвое. Еще в августе цена едва превышала 500 долларов. Шестого октября они достигли исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего на рынке произошел откат, но они по прежнему превышают отметку в 1000 долларов.
Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами: низким уровнем заполненности хранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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