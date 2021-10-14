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Песков ответил на вопрос о поставках "Роснефтью" газа в Европу
Песков ответил на вопрос о поставках "Роснефтью" газа в Европу - РИА Новости, 14.10.2021
Песков ответил на вопрос о поставках "Роснефтью" газа в Европу
Президент РФ Владимир Путин не принимал решений о начале трубопроводных поставок газа "Роснефтью" в Европу, вопрос будет рассматриваться в правительстве,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:35
2021-10-14T13:43
экономика
европа
роснефть
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
владимир путин
дмитрий песков
газпром
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не принимал решений о начале трубопроводных поставок газа "Роснефтью" в Европу, вопрос будет рассматриваться в правительстве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, мне об этом ничего неизвестно. Мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счет. …Срока нет. …Этот вопрос …на рассмотрении, вы знаете, что (глава "Роснефти" Игорь) Сечин поднимал действительно этот вопрос перед президентом, и он будет прорабатываться в правительстве. Но президентом никаких решений не принималось",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности поставок газа "Роснефтью" в Европу по их собственному договору.Отвечая на вопрос о том, обсуждались ли в рамках проходящей Российской энергетической недели какие-то новые контракты или новые соглашения по поставкам "Газпромом" газа в Европу, Песков сказал: "Это у Газпрома" надо спрашивать, мы же не ведем эти переговоры"
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экономика, европа, роснефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, владимир путин, дмитрий песков, газпром, россия
13:35 14.10.2021 (обновлено: 13:43 14.10.2021)
 
Песков ответил на вопрос о поставках "Роснефтью" газа в Европу

Путин не принимал решений о трубопроводных поставках "Роснефтью" газа в Европу

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник "Роснефти" осматривает оборудование
Сотрудник Роснефти осматривает оборудование - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не принимал решений о начале трубопроводных поставок газа "Роснефтью" в Европу, вопрос будет рассматриваться в правительстве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, мне об этом ничего неизвестно. Мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счет. …Срока нет. …Этот вопрос …на рассмотрении, вы знаете, что (глава "Роснефти" Игорь) Сечин поднимал действительно этот вопрос перед президентом, и он будет прорабатываться в правительстве. Но президентом никаких решений не принималось",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности поставок газа "Роснефтью" в Европу по их собственному договору.
Отвечая на вопрос о том, обсуждались ли в рамках проходящей Российской энергетической недели какие-то новые контракты или новые соглашения по поставкам "Газпромом" газа в Европу, Песков сказал: "Это у Газпрома" надо спрашивать, мы же не ведем эти переговоры"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 08:00
В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
 
ЭкономикаЕвропаРоснефтьФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021Владимир ПутинДмитрий ПесковГазпромРоссия
 
 
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