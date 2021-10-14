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"Никто не должен лезть в наш суверенитет". В Венгрии жестко прокомментировали отказ от поставок газа через Украину
Глава МИД Венгрии объяснил отказ от поставок газа через Украину - РИА Новости, 14.10.2021
"Никто не должен лезть в наш суверенитет". В Венгрии жестко прокомментировали отказ от поставок газа через Украину
Венгрия приняла решение о поставках газа не через Украину в интересах своей энергетической безопасности, никто не имеет право вмешиваться, заявил глава МИД... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:25
2021-10-14T14:57
украина
венгрия
природный газ
мид украины
газпром
мид венгрии
турецкий поток
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Венгрия приняла решение о поставках газа не через Украину в интересах своей энергетической безопасности, никто не имеет право вмешиваться, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны. Это решение нашей страны - какие мы принимаем решения и с какими аспектами мы соглашаемся. Никто не имеет право вмешиваться в суверенитет нашей страны", - сказал он во время выступления на сессии форума "Российская энергетическая неделя"."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
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украина, венгрия, природный газ, мид украины, газпром, мид венгрии, турецкий поток, россия
13:25 14.10.2021 (обновлено: 14:57 14.10.2021)
 
Глава МИД Венгрии объяснил отказ от поставок газа через Украину

Сийярто: отказ от поставок газа через Украину связан с энергобезопасностью Венгрии

© REUTERS / Laszlo BaloghГазохранилище венгерской государственной энергетической группы MVM
Газохранилище венгерской государственной энергетической группы MVM - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Laszlo Balogh
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Венгрия приняла решение о поставках газа не через Украину в интересах своей энергетической безопасности, никто не имеет право вмешиваться, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны. Это решение нашей страны - какие мы принимаем решения и с какими аспектами мы соглашаемся. Никто не имеет право вмешиваться в суверенитет нашей страны", - сказал он во время выступления на сессии форума "Российская энергетическая неделя".
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
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УкраинаВенгрияПриродный газМИД УкраиныГазпромМИД ВенгрииТурецкий потокРоссия
 
 
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