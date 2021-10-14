https://ria.ru/20211014/gaz-1754541342.html

Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ

Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ - РИА Новости, 14.10.2021

Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ

Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища газа, но все зависит от температурного фактора, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:03

2021-10-14T13:03

2021-10-14T13:30

экономика

александр новак

газпром

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища газа, но все зависит от температурного фактора, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на сессии форума "Российская энергетическая неделя".Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что компания продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировала выполнить к 1 ноября, работа идет в графике.В августе "Газпром" говорил, что планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке - 72,6 миллиарда кубометров.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/problema-1754389513.html

россия

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2021

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экономика, александр новак, газпром, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021