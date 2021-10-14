Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/gaz-1754541342.html
Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ
Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ - РИА Новости, 14.10.2021
Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ
Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища газа, но все зависит от температурного фактора, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:03
2021-10-14T13:30
экономика
александр новак
газпром
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754521194_0:29:2996:1714_1920x0_80_0_0_11fd17b91ed767c7b8ac72adba319104.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища газа, но все зависит от температурного фактора, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на сессии форума "Российская энергетическая неделя".Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что компания продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировала выполнить к 1 ноября, работа идет в графике.В августе "Газпром" говорил, что планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке - 72,6 миллиарда кубометров.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211013/problema-1754389513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754521194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_33ad694ec26973d7ab09ded0227f67e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, александр новак, газпром, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
13:03 14.10.2021 (обновлено: 13:30 14.10.2021)
 
Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ

Новак: Россия должна закончить закачку газа в ПХГ к концу октября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища газа, но все зависит от температурного фактора, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на сессии форума "Российская энергетическая неделя".
"Сейчас процесс еще продолжается, и во многом это зависит от температурного фактора… В настоящее время температура позволяет осуществлять закачку в ПХГ. Очевидно, что это примерно конец октября, всё зависит от природы", - сказал Новак.
Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что компания продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировала выполнить к 1 ноября, работа идет в графике.
В августе "Газпром" говорил, что планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке - 72,6 миллиарда кубометров.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 15:08
Путин заявил, что Россия не виновата в ситуации с нехваткой газа в Европе
 
ЭкономикаАлександр НовакГазпромРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
02:15Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
01:45В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе
Лента новостейМолния