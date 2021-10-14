https://ria.ru/20211014/gaz-1754541342.html
Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ
Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ - РИА Новости, 14.10.2021
Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ
Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища газа, но все зависит от температурного фактора, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:03
2021-10-14T13:03
2021-10-14T13:30
экономика
александр новак
газпром
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища газа, но все зависит от температурного фактора, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на сессии форума "Российская энергетическая неделя".Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что компания продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировала выполнить к 1 ноября, работа идет в графике.В августе "Газпром" говорил, что планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке - 72,6 миллиарда кубометров.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, александр новак, газпром, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
13:03 14.10.2021 (обновлено: 13:30 14.10.2021)
Новак рассказал, когда в России закончится закачка газа в ПХГ
Новак: Россия должна закончить закачку газа в ПХГ к концу октября