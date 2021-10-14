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Новак оценил идею регулирования мирового рынка газа по примеру нефтяного
Новак оценил идею регулирования мирового рынка газа по примеру нефтяного - РИА Новости, 14.10.2021
Новак оценил идею регулирования мирового рынка газа по примеру нефтяного
Рациональное зерно в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть, но нужна детальная проработка, считает вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:53
2021-10-14T13:30
экономика
природный газ
александр новак
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рациональное зерно в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть, но нужна детальная проработка, считает вице-премьер РФ Александр Новак.Ранее в четверг такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Выступая на Российской энергетической неделе, он сообщил, что рынкам газа, угля не хватает регулирования, отметив положительный вклад в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров. В четверг газ торгуется на уровне 1200 долларов.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, природный газ, александр новак, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
12:53 14.10.2021 (обновлено: 13:30 14.10.2021)
 
Новак оценил идею регулирования мирового рынка газа по примеру нефтяного

Новак увидел рациональное зерно в идее регулирования рынка газа по примеру нефтяного

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рациональное зерно в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть, но нужна детальная проработка, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Рациональное зерно в этом есть, но нужно более детально это проработать", - ответил Новак на вопрос журналистов об идее регулировать рынок газа по примеру рынка нефти.
Ранее в четверг такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Выступая на Российской энергетической неделе, он сообщил, что рынкам газа, угля не хватает регулирования, отметив положительный вклад в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров. В четверг газ торгуется на уровне 1200 долларов.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 08:00
В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
 
ЭкономикаПриродный газАлександр НовакРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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