https://ria.ru/20211014/gaz-1754538860.html

Новак оценил идею регулирования мирового рынка газа по примеру нефтяного

Новак оценил идею регулирования мирового рынка газа по примеру нефтяного - РИА Новости, 14.10.2021

Новак оценил идею регулирования мирового рынка газа по примеру нефтяного

Рациональное зерно в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть, но нужна детальная проработка, считает вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:53

2021-10-14T12:53

2021-10-14T13:30

экономика

природный газ

александр новак

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рациональное зерно в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть, но нужна детальная проработка, считает вице-премьер РФ Александр Новак.Ранее в четверг такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Выступая на Российской энергетической неделе, он сообщил, что рынкам газа, угля не хватает регулирования, отметив положительный вклад в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров. В четверг газ торгуется на уровне 1200 долларов.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, александр новак, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021