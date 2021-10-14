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Новак анонсировал рекордную добычу газа
Новак анонсировал рекордную добычу газа - РИА Новости, 14.10.2021
Новак анонсировал рекордную добычу газа
"Газпром" по итогам 2021 года может достичь рекорда по добыче газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:02
2021-10-14T11:35
экономика
газпром
москва
александр новак
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Газпром" по итогам 2021 года может достичь рекорда по добыче газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе."Мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объемы добычи газа, который "Газпром" добывает", - сказал он.Новак также добавил, что "Газпром" полностью исполняет обязательства по всем контрактам.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, газпром, москва, александр новак, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
11:02 14.10.2021 (обновлено: 11:35 14.10.2021)
 
Новак анонсировал рекордную добычу газа

Новак: "Газпром" в этом году, вероятно, достигнет рекорда по добыче газа

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Газпром" по итогам 2021 года может достичь рекорда по добыче газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.
"Мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объемы добычи газа, который "Газпром" добывает", - сказал он.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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Новак также добавил, что "Газпром" полностью исполняет обязательства по всем контрактам.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаГазпромМоскваАлександр НовакРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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