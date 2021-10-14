https://ria.ru/20211014/gaz-1754511746.html
Новак анонсировал рекордную добычу газа
Новак анонсировал рекордную добычу газа - РИА Новости, 14.10.2021
Новак анонсировал рекордную добычу газа
"Газпром" по итогам 2021 года может достичь рекорда по добыче газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:02
2021-10-14T11:02
2021-10-14T11:35
экономика
газпром
москва
александр новак
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Газпром" по итогам 2021 года может достичь рекорда по добыче газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе."Мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объемы добычи газа, который "Газпром" добывает", - сказал он.Новак также добавил, что "Газпром" полностью исполняет обязательства по всем контрактам.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, газпром, москва, александр новак, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
11:02 14.10.2021 (обновлено: 11:35 14.10.2021)
Новак анонсировал рекордную добычу газа
Новак: "Газпром" в этом году, вероятно, достигнет рекорда по добыче газа