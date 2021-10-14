https://ria.ru/20211014/gaz-1754511746.html

Новак анонсировал рекордную добычу газа

Новак анонсировал рекордную добычу газа - РИА Новости, 14.10.2021

Новак анонсировал рекордную добычу газа

"Газпром" по итогам 2021 года может достичь рекорда по добыче газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:02

2021-10-14T11:02

2021-10-14T11:35

экономика

газпром

москва

александр новак

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Газпром" по итогам 2021 года может достичь рекорда по добыче газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе."Мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объемы добычи газа, который "Газпром" добывает", - сказал он.Новак также добавил, что "Газпром" полностью исполняет обязательства по всем контрактам.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211002/gaz-1752765340.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром, москва, александр новак, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021