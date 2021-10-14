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Цены на газ в Европе снова пошли вверх
Цены на газ в Европе снова пошли вверх - РИА Новости, 14.10.2021
Цены на газ в Европе снова пошли вверх
Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день ростом, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 14.10.2021
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экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день ростом, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 1127,5 доллара за тысячу кубометров и к 09:13 подорожали до 1157,5 доллара. Это на 3,1 процента выше расчетной цены предыдущего дня.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются выше тысячи долларов.Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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экономика, природный газ, европа
10:12 14.10.2021 (обновлено: 10:40 14.10.2021)
 
Цены на газ в Европе снова пошли вверх

Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Michel SpinglerГазокомпрессорная станция на севере Франции
Газокомпрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день ростом, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 1127,5 доллара за тысячу кубометров и к 09:13 подорожали до 1157,5 доллара. Это на 3,1 процента выше расчетной цены предыдущего дня.
Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются выше тысячи долларов.
Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Газораспределительный центр в Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 18:44
Охладить рынок: как снижают цены на газ в Европе
 
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