https://ria.ru/20211014/gaz-1754500884.html

Цены на газ в Европе снова пошли вверх

Цены на газ в Европе снова пошли вверх - РИА Новости, 14.10.2021

Цены на газ в Европе снова пошли вверх

Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день ростом, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:12

2021-10-14T10:12

2021-10-14T10:40

экономика

природный газ

европа

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день ростом, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 1127,5 доллара за тысячу кубометров и к 09:13 подорожали до 1157,5 доллара. Это на 3,1 процента выше расчетной цены предыдущего дня.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются выше тысячи долларов.Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211008/gaz-1753727101.html

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экономика, природный газ, европа