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Сечин обсудил с главой BP поставки газа в Европу
Сечин обсудил с главой BP поставки газа в Европу - РИА Новости, 14.10.2021
Сечин обсудил с главой BP поставки газа в Европу
Главы "Роснефти" Игорь Сечин и BP Бернард Луни обсудили возможность поставок в Европу 10 миллиардов кубометров газа, сообщает "Роснефть". РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:04
2021-10-14T11:25
экономика
европа
игорь сечин
bp plc.
роснефть
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Главы "Роснефти" Игорь Сечин и BP Бернард Луни обсудили возможность поставок в Европу 10 миллиардов кубометров газа, сообщает "Роснефть"."Состоялась встреча главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина и главного исполнительного директора ВР Бернарда Луни. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями", - говорится в релизе."Реализация пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов кубометров газа из ресурсов "Роснефти" по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы", - также приводятся в сообщении слова Сечина. Глава "Роснефти" добавил, что это предложение было озвучено на совещании у президента и сейчас прорабатывается правительством.Ранее в октябре Сечин заявил, что если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это поспособствует стабилизации газового рынка и наполнит бюджет дополнительными доходами.Главы "Роснефти" и BP также говорили о возможности создания совместного предприятия по развитию в России инфраструктуры для заправок природным газом.Кроме того, стороны обсудили стратегическое партнерство в области углеродного менеджмента. Соответствующее соглашение было подписано в начале этого года. Сейчас в компаниях определяют возможности для улучшения показателей сокращения выбросов парниковых газов.Стороны также говорили о реализации совместных проектов. С 2015 года "Роснефть" и ВР с индийскими компаниями разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири ("Таас-Юрях"). Продолжаются работы по освоению Харампурского и Фестивального лицензионных участков в Западной Сибири.На базе совместных предприятий "Харампурнефтегаз" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" планируется запустить проекты в области ESG, также говорится в релизе.Встреча глав компаний состоялась в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Она проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html
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экономика, европа, игорь сечин, bp plc., роснефть
10:04 14.10.2021 (обновлено: 11:25 14.10.2021)
 
Сечин обсудил с главой BP поставки газа в Европу

Сечин обсудил на РЭН с главой BP поставки десяти миллиардов кубометров газа в Европу

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Главы "Роснефти" Игорь Сечин и BP Бернард Луни обсудили возможность поставок в Европу 10 миллиардов кубометров газа, сообщает "Роснефть".
"Состоялась встреча главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина и главного исполнительного директора ВР Бернарда Луни. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями", - говорится в релизе.
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"Реализация пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов кубометров газа из ресурсов "Роснефти" по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы", - также приводятся в сообщении слова Сечина. Глава "Роснефти" добавил, что это предложение было озвучено на совещании у президента и сейчас прорабатывается правительством.
Ранее в октябре Сечин заявил, что если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это поспособствует стабилизации газового рынка и наполнит бюджет дополнительными доходами.
Главы "Роснефти" и BP также говорили о возможности создания совместного предприятия по развитию в России инфраструктуры для заправок природным газом.
Кроме того, стороны обсудили стратегическое партнерство в области углеродного менеджмента. Соответствующее соглашение было подписано в начале этого года. Сейчас в компаниях определяют возможности для улучшения показателей сокращения выбросов парниковых газов.
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Стороны также говорили о реализации совместных проектов. С 2015 года "Роснефть" и ВР с индийскими компаниями разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири ("Таас-Юрях"). Продолжаются работы по освоению Харампурского и Фестивального лицензионных участков в Западной Сибири.
На базе совместных предприятий "Харампурнефтегаз" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" планируется запустить проекты в области ESG, также говорится в релизе.
Встреча глав компаний состоялась в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Она проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаЕвропаИгорь СечинBP Plc.Роснефть
 
 
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