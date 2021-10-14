https://ria.ru/20211014/gaz-1754500001.html

Сечин обсудил с главой BP поставки газа в Европу

Сечин обсудил с главой BP поставки газа в Европу - РИА Новости, 14.10.2021

Сечин обсудил с главой BP поставки газа в Европу

Главы "Роснефти" Игорь Сечин и BP Бернард Луни обсудили возможность поставок в Европу 10 миллиардов кубометров газа, сообщает "Роснефть". РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:04

2021-10-14T10:04

2021-10-14T11:25

экономика

европа

игорь сечин

bp plc.

роснефть

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Главы "Роснефти" Игорь Сечин и BP Бернард Луни обсудили возможность поставок в Европу 10 миллиардов кубометров газа, сообщает "Роснефть"."Состоялась встреча главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина и главного исполнительного директора ВР Бернарда Луни. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями", - говорится в релизе."Реализация пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов кубометров газа из ресурсов "Роснефти" по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы", - также приводятся в сообщении слова Сечина. Глава "Роснефти" добавил, что это предложение было озвучено на совещании у президента и сейчас прорабатывается правительством.Ранее в октябре Сечин заявил, что если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это поспособствует стабилизации газового рынка и наполнит бюджет дополнительными доходами.Главы "Роснефти" и BP также говорили о возможности создания совместного предприятия по развитию в России инфраструктуры для заправок природным газом.Кроме того, стороны обсудили стратегическое партнерство в области углеродного менеджмента. Соответствующее соглашение было подписано в начале этого года. Сейчас в компаниях определяют возможности для улучшения показателей сокращения выбросов парниковых газов.Стороны также говорили о реализации совместных проектов. С 2015 года "Роснефть" и ВР с индийскими компаниями разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири ("Таас-Юрях"). Продолжаются работы по освоению Харампурского и Фестивального лицензионных участков в Западной Сибири.На базе совместных предприятий "Харампурнефтегаз" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" планируется запустить проекты в области ESG, также говорится в релизе.Встреча глав компаний состоялась в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Она проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

https://ria.ru/20211013/obraschenie-1754455418.html

https://ria.ru/20211013/shreder-1754397416.html

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экономика, европа, игорь сечин, bp plc., роснефть