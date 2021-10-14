https://ria.ru/20211014/falsifikatsiya-1754594233.html

Лавров призвал бороться с фальсификацией событий Второй мировой войны

Лавров призвал бороться с фальсификацией событий Второй мировой войны - РИА Новости, 14.10.2021

Лавров призвал бороться с фальсификацией событий Второй мировой войны

Россия продолжит противодействовать фальсификации истории и событий Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:32

2021-10-14T16:32

2021-10-14T16:32

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

вторая мировая война (1939-1945)

прибалтика

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия продолжит противодействовать фальсификации истории и событий Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, в последнее время предпринимаются целенаправленные усилия по откровенной фальсификации событий Второй мировой войны."В ряде государств, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, усиливаются позиции национал-радикалов. Предпринимаются попытки уравнивать жертв и палачей, поднимать на щит гитлеровцев и их приспешников", - сказал министр в обращении к участникам IV Глобального форума молодых дипломатов.Лавров отметил, что цель таких действий – не только поссорить страны и народы, но и пересмотреть общепризнанные международно-правовые итоги Великой Победы, закрепленные в Уставе ООН и в решениях Нюрнбергского трибунала."Россия – одна из основательниц всемирной Организации и постоянный член ее Совета Безопасности – продолжит энергично противодействовать этим негативным и опасным тенденциям", - заявил министр.Он напомнил, что на решение данной задачи нацелена, в том числе, ежегодная российская резолюция о недопустимости героизации нацизма.

https://ria.ru/20211014/protsess-1754588363.html

https://ria.ru/20210526/voyna-1733917668.html

украина

прибалтика

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вторая мировая война (1939-1945), прибалтика, россия