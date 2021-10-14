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https://ria.ru/20211014/falsifikatsiya-1754594233.html
Лавров призвал бороться с фальсификацией событий Второй мировой войны
Лавров призвал бороться с фальсификацией событий Второй мировой войны - РИА Новости, 14.10.2021
Лавров призвал бороться с фальсификацией событий Второй мировой войны
Россия продолжит противодействовать фальсификации истории и событий Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:32
2021-10-14T16:32
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
вторая мировая война (1939-1945)
прибалтика
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия продолжит противодействовать фальсификации истории и событий Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, в последнее время предпринимаются целенаправленные усилия по откровенной фальсификации событий Второй мировой войны."В ряде государств, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, усиливаются позиции национал-радикалов. Предпринимаются попытки уравнивать жертв и палачей, поднимать на щит гитлеровцев и их приспешников", - сказал министр в обращении к участникам IV Глобального форума молодых дипломатов.Лавров отметил, что цель таких действий – не только поссорить страны и народы, но и пересмотреть общепризнанные международно-правовые итоги Великой Победы, закрепленные в Уставе ООН и в решениях Нюрнбергского трибунала."Россия – одна из основательниц всемирной Организации и постоянный член ее Совета Безопасности – продолжит энергично противодействовать этим негативным и опасным тенденциям", - заявил министр.Он напомнил, что на решение данной задачи нацелена, в том числе, ежегодная российская резолюция о недопустимости героизации нацизма.
https://ria.ru/20211014/protsess-1754588363.html
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вторая мировая война (1939-1945), прибалтика, россия
16:32 14.10.2021
 
Лавров призвал бороться с фальсификацией событий Второй мировой войны

Лавров: Россия продолжит противодействовать фальсификации событий Второй мировой войны

© РИА Новости / Владимир Гребнев / Перейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия продолжит противодействовать фальсификации истории и событий Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, в последнее время предпринимаются целенаправленные усилия по откровенной фальсификации событий Второй мировой войны.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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"В ряде государств, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, усиливаются позиции национал-радикалов. Предпринимаются попытки уравнивать жертв и палачей, поднимать на щит гитлеровцев и их приспешников", - сказал министр в обращении к участникам IV Глобального форума молодых дипломатов.
Лавров отметил, что цель таких действий – не только поссорить страны и народы, но и пересмотреть общепризнанные международно-правовые итоги Великой Победы, закрепленные в Уставе ООН и в решениях Нюрнбергского трибунала.
"Россия – одна из основательниц всемирной Организации и постоянный член ее Совета Безопасности – продолжит энергично противодействовать этим негативным и опасным тенденциям", - заявил министр.
Он напомнил, что на решение данной задачи нацелена, в том числе, ежегодная российская резолюция о недопустимости героизации нацизма.
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В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВторая мировая война (1939-1945)ПрибалтикаРоссия
 
 
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