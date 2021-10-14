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Вражда и оскорбление: Facebook возненавидел х*****у
Facebook признал "хохлому" оскорблением - РИА Новости, 14.10.2021
Вражда и оскорбление: Facebook возненавидел х*****у
Американская социальная сеть Facebook заблокировала пост российского журналиста и основателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова. Об этом он сообщил на РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T01:07
2021-10-14T01:07
2021-10-14T01:07
в мире
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Американская социальная сеть Facebook заблокировала пост российского журналиста и основателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети и привел в качестве подтверждения скриншоты."Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Фейсбук ее ненавидит. Так и пишет: "ненависть"!", - отметил Егоров.В заблокированном посте блогер пытался прокомментировать новость о том, что "Роскосмос" раскрасил ракету "Союз" под хохлому в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.В Facebook посчитали, что публикация "нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений". Автора поста также предупредили, что в случае неоднократного нарушения этих норм могут быть применены дополнительные ограничения.Позднее Егоров сообщил, что Facebook разблокировал пост и принес извинения за инцидент.Хохлома — русский народный промысел, появившийся в селе Хохлома Костромской губернии (сейчас находится в Нижегородской области).Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook из-за того, что соцсеть стала расценивать любое упоминание его имени как "пренебрежительное название представителей украинской нации".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, социальные сети, принадлежащие компании Facebook, действительно нередко накладывают временные блокировки на аккаунты, публично использующие слово “хохол” и его производные.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, роскосмос, союз, facebook, россия
Facebook признал "хохлому" оскорблением
Facebook заблокировал пост российского блогера за слово "хохлома"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Американская социальная сеть Facebook
заблокировала пост российского журналиста и основателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова. Об этом он сообщил на своей странице
в соцсети и привел в качестве подтверждения скриншоты.
"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса
. Имейте в виду, что Фейсбук ее ненавидит. Так и пишет: "ненависть"!", - отметил Егоров.
В заблокированном посте блогер пытался прокомментировать новость о том, что "Роскосмос" раскрасил ракету "Союз"
под хохлому в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода
.
В Facebook посчитали, что публикация "нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений". Автора поста также предупредили, что в случае неоднократного нарушения этих норм могут быть применены дополнительные ограничения.
Позднее Егоров сообщил, что Facebook разблокировал пост и принес извинения за инцидент.
Хохлома — русский народный промысел, появившийся в селе Хохлома Костромской губернии (сейчас находится в Нижегородской области).
Ранее бывший футболист сборной России
, главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов
подал в суд на американскую компанию Facebook из-за того, что соцсеть стала расценивать любое упоминание его имени как "пренебрежительное название представителей украинской нации".
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, социальные сети, принадлежащие компании Facebook, действительно нередко накладывают временные блокировки на аккаунты, публично использующие слово “хохол” и его производные.