https://ria.ru/20211014/evrovidenie-1754611456.html
Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября
Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября - РИА Новости, 14.10.2021
Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября
Представитель России на международном песенном конкурсе детское Евровидение будет определен 26 октября в ходе финала национального отборочного тура среди 12-и... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:45
2021-10-14T17:45
2021-10-14T17:45
шоубиз
игорь крутой
детское "евровидение"
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/09/1509660946_0:600:5760:3840_1920x0_80_0_0_fa199496c378618aa98f04d1b2ce68d5.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель России на международном песенном конкурсе детское Евровидение будет определен 26 октября в ходе финала национального отборочного тура среди 12-и участников, сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого.В полуфинале национального отбора участвовали 65 детей и подростков со всей России. В общей сложности представлять страну в конкурсе хотели более 500 человек. Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое войдут деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.Победителем конкурса Детское Евровидение – 2020 стала юная участница из Франции Валентина Тронель. 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга по итогам прошлого конкурса заняла 10-е место.
https://ria.ru/20210824/evrovidenie-1747082096.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/09/1509660946_309:0:5429:3840_1920x0_80_0_0_258d59b0c358780b98c7e393aa115c7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь крутой, детское "евровидение", музыка
Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября
Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября из 12 участников
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель России на международном песенном конкурсе детское Евровидение будет определен 26 октября в ходе финала национального отборочного тура среди 12-и участников, сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого.
"Члены жюри национального полуфинала конкурса детское Евровидение – 2021 подвели итоги и назвали имена 12 участников, которые 26 октября поборются за право представлять Россию на международном песенном конкурсе в Париже 19 декабря", – сказано в сообщении пресс-службы.
В полуфинале национального отбора участвовали 65 детей и подростков со всей России. В общей сложности представлять страну в конкурсе хотели более 500 человек.
Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое войдут деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.
Победителем конкурса Детское Евровидение – 2020 стала
юная участница из Франции Валентина Тронель. 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга по итогам прошлого конкурса заняла 10-е место.