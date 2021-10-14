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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211014/evrovidenie-1754611456.html
Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября
Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября - РИА Новости, 14.10.2021
Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября
Представитель России на международном песенном конкурсе детское Евровидение будет определен 26 октября в ходе финала национального отборочного тура среди 12-и... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:45
2021-10-14T17:45
шоубиз
игорь крутой
детское "евровидение"
музыка
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель России на международном песенном конкурсе детское Евровидение будет определен 26 октября в ходе финала национального отборочного тура среди 12-и участников, сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого.В полуфинале национального отбора участвовали 65 детей и подростков со всей России. В общей сложности представлять страну в конкурсе хотели более 500 человек. Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое войдут деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.Победителем конкурса Детское Евровидение – 2020 стала юная участница из Франции Валентина Тронель. 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга по итогам прошлого конкурса заняла 10-е место.
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игорь крутой, детское "евровидение", музыка
17:45 14.10.2021
 
Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября

Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября из 12 участников

© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses"Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель России на международном песенном конкурсе детское Евровидение будет определен 26 октября в ходе финала национального отборочного тура среди 12-и участников, сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого.

"Члены жюри национального полуфинала конкурса детское Евровидение – 2021 подвели итоги и назвали имена 12 участников, которые 26 октября поборются за право представлять Россию на международном песенном конкурсе в Париже 19 декабря", – сказано в сообщении пресс-службы.

В полуфинале национального отбора участвовали 65 детей и подростков со всей России. В общей сложности представлять страну в конкурсе хотели более 500 человек.
Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое войдут деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.
Победителем конкурса Детское Евровидение – 2020 стала юная участница из Франции Валентина Тронель. 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга по итогам прошлого конкурса заняла 10-е место.
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 18:17Шоубиз
Организаторы объявили темы Детского Евровидения – 2021
 
ШоубизИгорь КрутойДетское "Евровидение"Музыка
 
 
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