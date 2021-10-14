https://ria.ru/20211014/evrovidenie-1754611456.html

Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября

Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября - РИА Новости, 14.10.2021

Представителя России на детском Евровидении выберут 26 октября

Представитель России на международном песенном конкурсе детское Евровидение будет определен 26 октября в ходе финала национального отборочного тура среди 12-и... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:45

2021-10-14T17:45

2021-10-14T17:45

шоубиз

игорь крутой

детское "евровидение"

музыка

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель России на международном песенном конкурсе детское Евровидение будет определен 26 октября в ходе финала национального отборочного тура среди 12-и участников, сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого.В полуфинале национального отбора участвовали 65 детей и подростков со всей России. В общей сложности представлять страну в конкурсе хотели более 500 человек. Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое войдут деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.Победителем конкурса Детское Евровидение – 2020 стала юная участница из Франции Валентина Тронель. 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга по итогам прошлого конкурса заняла 10-е место.

https://ria.ru/20210824/evrovidenie-1747082096.html

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2021

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игорь крутой, детское "евровидение", музыка