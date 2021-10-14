https://ria.ru/20211014/evrosoyuz-1754554517.html

Боррель призвал "сплотить ряды" и идти единым курсом в отношениях с Россией

Боррель призвал "сплотить ряды" и идти единым курсом в отношениях с Россией - РИА Новости, 14.10.2021

Боррель призвал "сплотить ряды" и идти единым курсом в отношениях с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне энергетического кризиса призвал страны союза "сплотить ряды" и следовать единому подходу в отношениях с Россией. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:52

2021-10-14T13:52

2021-10-14T14:00

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жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне энергетического кризиса призвал страны союза "сплотить ряды" и следовать единому подходу в отношениях с Россией."Вопросы энергетики являются важными причинами для проявления большей сплоченности ЕС в отношениях с Россией", - написал он в своем блоге. Он посетовал, что в прошлом государства ЕС не всегда проявляли единый подход в отношениях с РФ.Глава евродипломатии также признал, что и ЕС, и Россия зависят друг от друга в области энергетики. "ЕС зависит от России в импорте топлива, но российская экономика, государство также нуждаются в доходах от энергетических поставок", - заключил Боррель.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.

https://ria.ru/20211013/shreder-1754397416.html

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в мире, европа, жозеп боррель, россия