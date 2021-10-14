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Боррель призвал "сплотить ряды" и идти единым курсом в отношениях с Россией
Боррель призвал "сплотить ряды" и идти единым курсом в отношениях с Россией - РИА Новости, 14.10.2021
Боррель призвал "сплотить ряды" и идти единым курсом в отношениях с Россией
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне энергетического кризиса призвал страны союза "сплотить ряды" и следовать единому подходу в отношениях с Россией. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:52
2021-10-14T13:52
2021-10-14T14:00
в мире
европа
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне энергетического кризиса призвал страны союза "сплотить ряды" и следовать единому подходу в отношениях с Россией."Вопросы энергетики являются важными причинами для проявления большей сплоченности ЕС в отношениях с Россией", - написал он в своем блоге. Он посетовал, что в прошлом государства ЕС не всегда проявляли единый подход в отношениях с РФ.Глава евродипломатии также признал, что и ЕС, и Россия зависят друг от друга в области энергетики. "ЕС зависит от России в импорте топлива, но российская экономика, государство также нуждаются в доходах от энергетических поставок", - заключил Боррель.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
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в мире, европа, жозеп боррель, россия
13:52 14.10.2021 (обновлено: 14:00 14.10.2021)
Боррель призвал "сплотить ряды" и идти единым курсом в отношениях с Россией
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал следовать единому подходу в отношениях с Россией