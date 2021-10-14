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Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью - РИА Новости, 14.10.2021
Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета, сообщили РИА Новости два источника... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T03:36
2021-10-14T03:45
сергей чемезов
владимир путин
ростех
ка-32
бе-200
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета, сообщили РИА Новости два источника в профильных ведомствах.Другой источник уточнил, что "эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния, а ее текущее содержание будет финансироваться за счет средств госкорпорации "Ростех".В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что "действительно, такое поручение есть"."Планируется, что основу группировки составят Ка-32А11М и Бе-200. Это (Ка-32А11М - ред.) новейшая модификация известного вертолета — с двигателем повышенной мощности, "стеклянной кабиной" и усовершенствованной системой пожаротушения. Самолет Бе-200 уникален, аналогов у него нет. Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров", - отметили в "Ростехе".В корпорации также заявили, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами говорит о необходимости наращивания группировки специальных воздушных средств.С предложением создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения природных и техногенных пожаров, в том числе за рубежом, выступил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в октябре 2020 года в рамках форума "Гидроавиасалон".
https://ria.ru/20210814/be-200-1745754790.html
https://ria.ru/20200917/vertolet-1577546542.html
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сергей чемезов, владимир путин, ростех, ка-32, бе-200
03:36 14.10.2021 (обновлено: 03:45 14.10.2021)
 
Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью

Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью из 22 самолетов и вертолетов

© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета, сообщили РИА Новости два источника в профильных ведомствах.

"Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией "Ростех" будет создана летная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т", - рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что "эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния, а ее текущее содержание будет финансироваться за счет средств госкорпорации "Ростех".
В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что "действительно, такое поручение есть".
Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС Альтаир на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 17:17
Самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир"
"Планируется, что основу группировки составят Ка-32А11М и Бе-200. Это (Ка-32А11М - ред.) новейшая модификация известного вертолета — с двигателем повышенной мощности, "стеклянной кабиной" и усовершенствованной системой пожаротушения. Самолет Бе-200 уникален, аналогов у него нет. Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров", - отметили в "Ростехе".
В корпорации также заявили, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами говорит о необходимости наращивания группировки специальных воздушных средств.
С предложением создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения природных и техногенных пожаров, в том числе за рубежом, выступил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в октябре 2020 года в рамках форума "Гидроавиасалон".
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) заступил на первое дежурство - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 12:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС поступит на вооружение спасателей МАЦ
 
Сергей ЧемезовВладимир ПутинРостехКа-32Бе-200
 
 
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