03:36 14.10.2021 (обновлено: 03:45 14.10.2021)
Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью из 22 самолетов и вертолетов
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета, сообщили РИА Новости два источника в профильных ведомствах.
"Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией "Ростех" будет создана летная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т", - рассказал один из собеседников агентства.
Другой источник уточнил, что "эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния, а ее текущее содержание будет финансироваться за счет средств госкорпорации "Ростех".
В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что "действительно, такое поручение есть".
14 августа, 17:17Самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир"
"Планируется, что основу группировки составят Ка-32А11М и Бе-200. Это (Ка-32А11М - ред.) новейшая модификация известного вертолета — с двигателем повышенной мощности, "стеклянной кабиной" и усовершенствованной системой пожаротушения. Самолет Бе-200 уникален, аналогов у него нет. Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров", - отметили в "Ростехе".
В корпорации также заявили, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами говорит о необходимости наращивания группировки специальных воздушных средств.
С предложением создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения природных и техногенных пожаров, в том числе за рубежом, выступил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в октябре 2020 года в рамках форума "Гидроавиасалон".