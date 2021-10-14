https://ria.ru/20211014/eskadrilya-1754482851.html

Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью

Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью - РИА Новости, 14.10.2021

Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью

Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета, сообщили РИА Новости два источника... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T03:36

2021-10-14T03:36

2021-10-14T03:45

сергей чемезов

владимир путин

ростех

ка-32

бе-200

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета, сообщили РИА Новости два источника в профильных ведомствах.Другой источник уточнил, что "эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния, а ее текущее содержание будет финансироваться за счет средств госкорпорации "Ростех".В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что "действительно, такое поручение есть"."Планируется, что основу группировки составят Ка-32А11М и Бе-200. Это (Ка-32А11М - ред.) новейшая модификация известного вертолета — с двигателем повышенной мощности, "стеклянной кабиной" и усовершенствованной системой пожаротушения. Самолет Бе-200 уникален, аналогов у него нет. Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров", - отметили в "Ростехе".В корпорации также заявили, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами говорит о необходимости наращивания группировки специальных воздушных средств.С предложением создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения природных и техногенных пожаров, в том числе за рубежом, выступил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в октябре 2020 года в рамках форума "Гидроавиасалон".

https://ria.ru/20210814/be-200-1745754790.html

https://ria.ru/20200917/vertolet-1577546542.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей чемезов, владимир путин, ростех, ка-32, бе-200