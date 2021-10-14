Новак и глава Минэнерго Сербии обсудили вопросы ядерной энергетики
Вице-премьер России Новак и глава Минэнерго Сербии обсудили энергетическое сотрудничество
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак с министром горного дела и энергетики Сербии Зораной Михайлович на международном форуме "Российская энергетическая неделя" обсудили, в частности, развитие ядерной энергетики, сообщается на сайте кабмина.
"Энергетика продолжает занимать ключевое место и в экономических отношениях России с восточноевропейскими государствами, в том числе Сербией, сообщил вице-премьер в ходе двусторонней встречи с заместителем председателя правительства, министром горного дела и энергетики Республики Сербия Зораной Михайлович. В ходе встречи было обсуждено текущее газовое взаимодействие, программа российско-сербского сотрудничества, развитие ядерной энергетики, а также поставки продукции энергетического машиностроения из России в Сербию", - говорится в сообщении.
Также в рамках форума Новак и генсекретарь Организации стран - экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо провели заседание, где вице-премьер отметил, что двустороннее взаимодействие России и ОПЕК успешно развивается уже на протяжении многих лет, а в рамках встреч рассматриваются вопросы, касающиеся развития нефтяного рынка. В ходе заседания Новак и генсекретарь ОПЕК рассмотрели ход сотрудничества в научно-технической сфере, а также обсудили климатическую повестку и обменялись мнениями о будущем углеводородной энергетики, отмечается в сообщении.
Добавляется, что вопросы востребованности углеводородов также стали ключевой темой повестки встречи Новака с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. С октября природный газ из РФ транспортируется в Венгрию по новому маршруту - через газопровод "Турецкий поток". Также на встрече Новак с Сийярто обсудили развития сотрудничества в области "устойчивой энергетики".
Также отмечается, что Новак в рамках РЭН встретился со специальным представителем немецкого правительства по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее. В рамках встречи обсуждались вопросы транзита природного газа в страны Западной Европы, говорится в сообщении.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.