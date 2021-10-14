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https://ria.ru/20211014/energetika-1754658243.html
Новак и глава Минэнерго Сербии обсудили вопросы ядерной энергетики
Новак и глава Минэнерго Сербии обсудили вопросы ядерной энергетики - РИА Новости, 14.10.2021
Новак и глава Минэнерго Сербии обсудили вопросы ядерной энергетики
Вице-премьер РФ Александр Новак с министром горного дела и энергетики Сербии Зораной Михайлович на международном форуме "Российская энергетическая неделя"... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:33
2021-10-14T23:33
энергетика
москва
александр новак
опек
петер сийярто
мохаммед баркиндо
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак с министром горного дела и энергетики Сербии Зораной Михайлович на международном форуме "Российская энергетическая неделя" обсудили, в частности, развитие ядерной энергетики, сообщается на сайте кабмина."Энергетика продолжает занимать ключевое место и в экономических отношениях России с восточноевропейскими государствами, в том числе Сербией, сообщил вице-премьер в ходе двусторонней встречи с заместителем председателя правительства, министром горного дела и энергетики Республики Сербия Зораной Михайлович. В ходе встречи было обсуждено текущее газовое взаимодействие, программа российско-сербского сотрудничества, развитие ядерной энергетики, а также поставки продукции энергетического машиностроения из России в Сербию", - говорится в сообщении.Также в рамках форума Новак и генсекретарь Организации стран - экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо провели заседание, где вице-премьер отметил, что двустороннее взаимодействие России и ОПЕК успешно развивается уже на протяжении многих лет, а в рамках встреч рассматриваются вопросы, касающиеся развития нефтяного рынка. В ходе заседания Новак и генсекретарь ОПЕК рассмотрели ход сотрудничества в научно-технической сфере, а также обсудили климатическую повестку и обменялись мнениями о будущем углеводородной энергетики, отмечается в сообщении.Добавляется, что вопросы востребованности углеводородов также стали ключевой темой повестки встречи Новака с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. С октября природный газ из РФ транспортируется в Венгрию по новому маршруту - через газопровод "Турецкий поток". Также на встрече Новак с Сийярто обсудили развития сотрудничества в области "устойчивой энергетики".Также отмечается, что Новак в рамках РЭН встретился со специальным представителем немецкого правительства по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее. В рамках встречи обсуждались вопросы транзита природного газа в страны Западной Европы, говорится в сообщении.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211014/gaz-1754538860.html
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энергетика, москва, александр новак, опек, петер сийярто, мохаммед баркиндо, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
23:33 14.10.2021
 
Новак и глава Минэнерго Сербии обсудили вопросы ядерной энергетики

Вице-премьер России Новак и глава Минэнерго Сербии обсудили энергетическое сотрудничество

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФорум "Российская энергетическая неделя"
Форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак с министром горного дела и энергетики Сербии Зораной Михайлович на международном форуме "Российская энергетическая неделя" обсудили, в частности, развитие ядерной энергетики, сообщается на сайте кабмина.
"Энергетика продолжает занимать ключевое место и в экономических отношениях России с восточноевропейскими государствами, в том числе Сербией, сообщил вице-премьер в ходе двусторонней встречи с заместителем председателя правительства, министром горного дела и энергетики Республики Сербия Зораной Михайлович. В ходе встречи было обсуждено текущее газовое взаимодействие, программа российско-сербского сотрудничества, развитие ядерной энергетики, а также поставки продукции энергетического машиностроения из России в Сербию", - говорится в сообщении.
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Также в рамках форума Новак и генсекретарь Организации стран - экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо провели заседание, где вице-премьер отметил, что двустороннее взаимодействие России и ОПЕК успешно развивается уже на протяжении многих лет, а в рамках встреч рассматриваются вопросы, касающиеся развития нефтяного рынка. В ходе заседания Новак и генсекретарь ОПЕК рассмотрели ход сотрудничества в научно-технической сфере, а также обсудили климатическую повестку и обменялись мнениями о будущем углеводородной энергетики, отмечается в сообщении.
Добавляется, что вопросы востребованности углеводородов также стали ключевой темой повестки встречи Новака с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. С октября природный газ из РФ транспортируется в Венгрию по новому маршруту - через газопровод "Турецкий поток". Также на встрече Новак с Сийярто обсудили развития сотрудничества в области "устойчивой энергетики".
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Также отмечается, что Новак в рамках РЭН встретился со специальным представителем немецкого правительства по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее. В рамках встречи обсуждались вопросы транзита природного газа в страны Западной Европы, говорится в сообщении.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
энергетикаМоскваАлександр НовакОПЕКПетер СийяртоМохаммед БаркиндоРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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