https://ria.ru/20211014/elizaveta-1754501913.html

Британский королевский двор признал Крым частью России

Британский королевский двор "признал" Крым частью России - РИА Новости, 14.10.2021

Британский королевский двор признал Крым частью России

Британский королевский двор ответил на письмо школьников из "Малой академии наук" в Севастополе, указав в обратном адресе Россию. Об этом сообщается в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:15

2021-10-14T10:15

2021-10-14T17:18

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Британский королевский двор ответил на письмо школьников из "Малой академии наук" в Севастополе, указав в обратном адресе Россию. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте учебного заведения. Там пояснили, что летом ученики творческого объединения "Занимательный английский" написали письмо королеве Елизавете II."Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ спустя три месяца", — говорится в сообщении.На письмо ответила фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. Она отметила, что королева была рада узнать об интересе севастопольских детей к английскому языку, и поддержала учителей. К письму прилагались буклеты с информацией о королеве и ее семье.В "Малой академии наук" добавили, что школьники собираются написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

https://ria.ru/20211011/pushkov-1753933443.html

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в мире, великобритания, елизавета ii, кейт миддлтон, россия