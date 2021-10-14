https://ria.ru/20211014/elizaveta-1754501913.html
Британский королевский двор признал Крым частью России
Британский королевский двор "признал" Крым частью России - РИА Новости, 14.10.2021
Британский королевский двор признал Крым частью России
Британский королевский двор ответил на письмо школьников из "Малой академии наук" в Севастополе, указав в обратном адресе Россию. Об этом сообщается в... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:15
2021-10-14T10:15
2021-10-14T17:18
в мире
великобритания
елизавета ii
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россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Британский королевский двор ответил на письмо школьников из "Малой академии наук" в Севастополе, указав в обратном адресе Россию. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте учебного заведения. Там пояснили, что летом ученики творческого объединения "Занимательный английский" написали письмо королеве Елизавете II."Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ спустя три месяца", — говорится в сообщении.На письмо ответила фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. Она отметила, что королева была рада узнать об интересе севастопольских детей к английскому языку, и поддержала учителей. К письму прилагались буклеты с информацией о королеве и ее семье.В "Малой академии наук" добавили, что школьники собираются написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.
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в мире, великобритания, елизавета ii, кейт миддлтон, россия
10:15 14.10.2021 (обновлено: 17:18 14.10.2021)
Британский королевский двор "признал" Крым частью России
Королевский двор Елизаветы II в письме школьникам из Севастополя назвал Крым российским