https://ria.ru/20211014/elektroenergiya-1754520465.html
"Интер РАО" увеличит поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию
"Интер РАО" увеличит поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию - РИА Новости, 14.10.2021
"Интер РАО" увеличит поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию
"Интер РАО" с 15 октября увеличивает поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию примерно на 38%, сообщила в кулуарах РЭН член правления - врио руководителя... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:41
2021-10-14T11:41
2021-10-14T13:30
экономика
латвия
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интер рао еэс
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Интер РАО" с 15 октября увеличивает поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию примерно на 38%, сообщила в кулуарах РЭН член правления - врио руководителя блока трейдинга компании "Интер РАО" Александра Панина.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, латвия, эстония, интер рао еэс, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
11:41 14.10.2021 (обновлено: 13:30 14.10.2021)
"Интер РАО" увеличит поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию
В "Интер РАО" анонсировали увеличение поставок электроэнергии в Эстонию и Латвию на 38%