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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211014/ekstremizm-1754542548.html
В Белоруссии будут наказывать за подписку на экстремистские Telegram-каналы
В Белоруссии будут наказывать за подписку на экстремистские Telegram-каналы - РИА Новости, 14.10.2021
В Белоруссии будут наказывать за подписку на экстремистские Telegram-каналы
Подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии ждет уголовная ответственность, об этом рассказала глава комиссии по борьбе с экстремизмом и... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:07
2021-10-14T16:04
протесты в белоруссии
белоруссия
telegram (приложение)
мвд белоруссии
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии ждет уголовная ответственность, об этом рассказала глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич.Сама глава комиссии отметила, что просматривала экстремистские каналы из-за рабочей необходимости, но не подписана на них."Я перестала их читать и быть подписанной не вчера. У меня есть возможность, скажем так, знакомиться периодически с какими-то материалами, которые мне нужны в моей деятельности. Но я не являюсь подписчиком этих Telegram-каналов", - отметила Ананич.Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление, которое в четверг вступило в законную силу и по-новому регулирует признание организаций и граждан причастными к экстремизму. Если ранее, чтобы признать деятельность экстремистской, требовалось решение суда, то теперь силовым структурам - МВД и КГБ - будет делегировано право противодействовать и выявлять экстремистские материалы и призывы к реабилитации нацизма. А специальная комиссия при министерстве информации будет анализировать и давать оценку субъектам на предмет экстремизма.Подписчики запрещенных Telegram-каналов будут приравниваться к участникам экстремистского формирования. За это им грозит уголовная ответственность по статье "призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Санкции – до семи лет лишения свободы. Списки запрещенных каналов обновляет МВД Белоруссии.Постановление "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", где описан регламент по признанию экстремистом, вступит в законную силу 15 октября.
https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743589633.html
https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752399065.html
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белоруссия, telegram (приложение), мвд белоруссии, лилия ананич
13:07 14.10.2021 (обновлено: 16:04 14.10.2021)
 
В Белоруссии будут наказывать за подписку на экстремистские Telegram-каналы

Подписчикам экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии пригрозили уголовным наказанием

© Sputnik / Виктор ТолочкоАвтомобили МВД и СК Республики Беларусь
Автомобили МВД и СК Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии ждет уголовная ответственность, об этом рассказала глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич.
"Подписка на экстремистские каналы – это содействие экстремизму. И оно сегодня уголовно наказуемо. Вот это каждый себе должен зарубить на носу. Пора просто перестать заниматься абы чем в этой жизни", - сообщила Ананич в эфире радио Sputnik.
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Сама глава комиссии отметила, что просматривала экстремистские каналы из-за рабочей необходимости, но не подписана на них.
"Я перестала их читать и быть подписанной не вчера. У меня есть возможность, скажем так, знакомиться периодически с какими-то материалами, которые мне нужны в моей деятельности. Но я не являюсь подписчиком этих Telegram-каналов", - отметила Ананич.
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Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление, которое в четверг вступило в законную силу и по-новому регулирует признание организаций и граждан причастными к экстремизму. Если ранее, чтобы признать деятельность экстремистской, требовалось решение суда, то теперь силовым структурам - МВД и КГБ - будет делегировано право противодействовать и выявлять экстремистские материалы и призывы к реабилитации нацизма. А специальная комиссия при министерстве информации будет анализировать и давать оценку субъектам на предмет экстремизма.
Подписчики запрещенных Telegram-каналов будут приравниваться к участникам экстремистского формирования. За это им грозит уголовная ответственность по статье "призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Санкции – до семи лет лишения свободы. Списки запрещенных каналов обновляет МВД Белоруссии.
Постановление "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", где описан регламент по признанию экстремистом, вступит в законную силу 15 октября.
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