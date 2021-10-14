13:07 14.10.2021 (обновлено: 16:04 14.10.2021)
В Белоруссии будут наказывать за подписку на экстремистские Telegram-каналы
Подписчикам экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии пригрозили уголовным наказанием
© Sputnik / Виктор ТолочкоАвтомобили МВД и СК Республики Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии ждет уголовная ответственность, об этом рассказала глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич.
"Подписка на экстремистские каналы – это содействие экстремизму. И оно сегодня уголовно наказуемо. Вот это каждый себе должен зарубить на носу. Пора просто перестать заниматься абы чем в этой жизни", - сообщила Ананич в эфире радио Sputnik.
Сама глава комиссии отметила, что просматривала экстремистские каналы из-за рабочей необходимости, но не подписана на них.
"Я перестала их читать и быть подписанной не вчера. У меня есть возможность, скажем так, знакомиться периодически с какими-то материалами, которые мне нужны в моей деятельности. Но я не являюсь подписчиком этих Telegram-каналов", - отметила Ананич.
29 сентября, 20:41В Белоруссии пресекли деятельность экстремистской сети
Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление, которое в четверг вступило в законную силу и по-новому регулирует признание организаций и граждан причастными к экстремизму. Если ранее, чтобы признать деятельность экстремистской, требовалось решение суда, то теперь силовым структурам - МВД и КГБ - будет делегировано право противодействовать и выявлять экстремистские материалы и призывы к реабилитации нацизма. А специальная комиссия при министерстве информации будет анализировать и давать оценку субъектам на предмет экстремизма.
Подписчики запрещенных Telegram-каналов будут приравниваться к участникам экстремистского формирования. За это им грозит уголовная ответственность по статье "призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Санкции – до семи лет лишения свободы. Списки запрещенных каналов обновляет МВД Белоруссии.
Постановление "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", где описан регламент по признанию экстремистом, вступит в законную силу 15 октября.