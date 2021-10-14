https://ria.ru/20211014/ekstremizm-1754542548.html

В Белоруссии будут наказывать за подписку на экстремистские Telegram-каналы

В Белоруссии будут наказывать за подписку на экстремистские Telegram-каналы - РИА Новости, 14.10.2021

В Белоруссии будут наказывать за подписку на экстремистские Telegram-каналы

Подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии ждет уголовная ответственность, об этом рассказала глава комиссии по борьбе с экстремизмом и... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:07

2021-10-14T13:07

2021-10-14T16:04

протесты в белоруссии

белоруссия

telegram (приложение)

мвд белоруссии

лилия ананич

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии ждет уголовная ответственность, об этом рассказала глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич.Сама глава комиссии отметила, что просматривала экстремистские каналы из-за рабочей необходимости, но не подписана на них."Я перестала их читать и быть подписанной не вчера. У меня есть возможность, скажем так, знакомиться периодически с какими-то материалами, которые мне нужны в моей деятельности. Но я не являюсь подписчиком этих Telegram-каналов", - отметила Ананич.Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление, которое в четверг вступило в законную силу и по-новому регулирует признание организаций и граждан причастными к экстремизму. Если ранее, чтобы признать деятельность экстремистской, требовалось решение суда, то теперь силовым структурам - МВД и КГБ - будет делегировано право противодействовать и выявлять экстремистские материалы и призывы к реабилитации нацизма. А специальная комиссия при министерстве информации будет анализировать и давать оценку субъектам на предмет экстремизма.Подписчики запрещенных Telegram-каналов будут приравниваться к участникам экстремистского формирования. За это им грозит уголовная ответственность по статье "призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Санкции – до семи лет лишения свободы. Списки запрещенных каналов обновляет МВД Белоруссии.Постановление "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", где описан регламент по признанию экстремистом, вступит в законную силу 15 октября.

https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743589633.html

https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752399065.html

https://ria.ru/20210719/prigovor-1741875608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, telegram (приложение), мвд белоруссии, лилия ананич