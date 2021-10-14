https://ria.ru/20211014/ekonomika-1754493218.html

Силуанов заявил о риске развития стагфляционного сценария мировой экономики

Силуанов заявил о риске развития стагфляционного сценария мировой экономики - РИА Новости, 14.10.2021

Силуанов заявил о риске развития стагфляционного сценария мировой экономики

Министр финансов России Антон Силуанов не исключает, что развитие мировой экономики может пойти по стагфляционному сценарию, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:31

2021-10-14T09:31

2021-10-14T10:31

экономика

большая двадцатка

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов не исключает, что развитие мировой экономики может пойти по стагфляционному сценарию, говорится в сообщении возглавляемого им ведомства.Стагфляция — ситуация, при которой экономическая стагнация и рост безработицы сочетаются с увеличением цен, то есть инфляцией."Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах "двадцатки", и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны", — сказано в релизе по итогам участия Силуанова в заключительной встрече министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" в рамках итальянского председательства, которая состоялась в среду.Там также указано, что сложившаяся ситуация стала следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. "Министр заявил, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и рекомендовал странам "двадцатки" также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией", — добавляется в сообщении.Важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, уверены в Минфине.Участники встречи договорились о мерах поддержки уязвимых стран, а также одобрили совместное заявление и детализированный план реформирования правил налогообложения международных групп компаний (МГК). Реформа включает два направления — перераспределение прав на налогообложение прибыли крупнейших МГК в пользу стран-потребителей товаров и услуг (Pillar 1), а также установление глобальной минимальной ставки налогообложения прибыли МГК (Pillar 2). Предполагается, что новые правила начнут применять в 2023 году.Кроме того, руководители финансовых ведомств решили содействовать переходу к зеленой экономике и одобрили "дорожную карту" по устойчивому финансированию. "Ее цель — разработка комплекса эффективных мер политики по переходу к низкоуглеродной экономике, координация работы с международными организациями и между различными рабочими органами самой "двадцатки", формирование плана приоритетных мероприятий на перспективу", — поясняется в публикации.Комментируя работу G20 по зеленой повестке, Силуанов отметил, что Россия планирует достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Но эта задача должна сопровождаться анализом макроэкономических рисков, влияющих на рост, занятость и распределение доходов, добавил министр.

https://ria.ru/20210928/ekonomika-1752168309.html

https://ria.ru/20211006/ekonomika-1753270749.html

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экономика, большая двадцатка, антон силуанов, россия