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Пашинян призвал защищать рынок ЕАЭС от внешнего давления
Пашинян призвал защищать рынок ЕАЭС от внешнего давления - РИА Новости, 14.10.2021
Пашинян призвал защищать рынок ЕАЭС от внешнего давления
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости защиты внутреннего рынка ЕАЭС от экономического давления извне. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:03
2021-10-14T15:10
евразийский экономический союз
веэс
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости защиты внутреннего рынка ЕАЭС от экономического давления извне."На сегодняшний день актуальным является также вопрос защиты внутреннего рынка союза в случае выявления негативного эффекта, возникшего вследствие экономического давления третьих сторон", - сказал Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в онлайн-режиме.По его словам, в этом контексте выработка ответных мер имеет важное место в повестке как евразийской, так и любой другой региональной интеграции."Армения готова к тесному сотрудничеству с целью поиска путей выработки общего подхода в данном вопросе, с учетом опыта государств-членов на основе международного права", - сказал армянский премьер.
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евразийский экономический союз, веэс, никол пашинян
15:03 14.10.2021 (обновлено: 15:10 14.10.2021)
 
Пашинян призвал защищать рынок ЕАЭС от внешнего давления

Премьер Армении Пашинян заявил о необходимости защищать общий рынок ЕАЭС от давления извне

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости защиты внутреннего рынка ЕАЭС от экономического давления извне.
"На сегодняшний день актуальным является также вопрос защиты внутреннего рынка союза в случае выявления негативного эффекта, возникшего вследствие экономического давления третьих сторон", - сказал Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в онлайн-режиме.
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По его словам, в этом контексте выработка ответных мер имеет важное место в повестке как евразийской, так и любой другой региональной интеграции.
"Армения готова к тесному сотрудничеству с целью поиска путей выработки общего подхода в данном вопросе, с учетом опыта государств-членов на основе международного права", - сказал армянский премьер.
 
Евразийский экономический союзВЕЭСНикол Пашинян
 
 
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