https://ria.ru/20211014/eaes-1754572943.html

Пашинян призвал защищать рынок ЕАЭС от внешнего давления

Пашинян призвал защищать рынок ЕАЭС от внешнего давления - РИА Новости, 14.10.2021

Пашинян призвал защищать рынок ЕАЭС от внешнего давления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости защиты внутреннего рынка ЕАЭС от экономического давления извне. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:03

2021-10-14T15:03

2021-10-14T15:10

евразийский экономический союз

веэс

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости защиты внутреннего рынка ЕАЭС от экономического давления извне."На сегодняшний день актуальным является также вопрос защиты внутреннего рынка союза в случае выявления негативного эффекта, возникшего вследствие экономического давления третьих сторон", - сказал Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в онлайн-режиме.По его словам, в этом контексте выработка ответных мер имеет важное место в повестке как евразийской, так и любой другой региональной интеграции."Армения готова к тесному сотрудничеству с целью поиска путей выработки общего подхода в данном вопросе, с учетом опыта государств-членов на основе международного права", - сказал армянский премьер.

https://ria.ru/20211014/eaes-1754567659.html

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евразийский экономический союз, веэс, никол пашинян