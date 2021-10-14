https://ria.ru/20211014/eaes-1754567659.html

Лукашенко призвал ЕАЭС скорее переходить на национальные валюты в торговле

Лукашенко призвал ЕАЭС скорее переходить на национальные валюты в торговле - РИА Новости, 14.10.2021

Лукашенко призвал ЕАЭС скорее переходить на национальные валюты в торговле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС нужно опережающими темпами выходить на использование национальных валют в торговле. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:41

2021-10-14T14:41

2021-10-14T14:42

экономика

александр лукашенко

евразийский экономический союз

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС нужно опережающими темпами выходить на использование национальных валют в торговле.Он считает, что финансовая инфраструктура ЕАЭС требует дальнейшего совершенствования, в том числе для поддержки промышленной кооперации. "Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели - высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20211014/pozitsii-1754480988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, александр лукашенко, евразийский экономический союз