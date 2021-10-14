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Лукашенко призвал ЕАЭС скорее переходить на национальные валюты в торговле
Лукашенко призвал ЕАЭС скорее переходить на национальные валюты в торговле - РИА Новости, 14.10.2021
Лукашенко призвал ЕАЭС скорее переходить на национальные валюты в торговле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС нужно опережающими темпами выходить на использование национальных валют в торговле. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:41
2021-10-14T14:42
экономика
александр лукашенко
евразийский экономический союз
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС нужно опережающими темпами выходить на использование национальных валют в торговле.Он считает, что финансовая инфраструктура ЕАЭС требует дальнейшего совершенствования, в том числе для поддержки промышленной кооперации. "Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели - высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам", - отметил Лукашенко.
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экономика, александр лукашенко, евразийский экономический союз
14:41 14.10.2021 (обновлено: 14:42 14.10.2021)
 
Лукашенко призвал ЕАЭС скорее переходить на национальные валюты в торговле

Лукашенко призвал ЕАЭС опережающими темпами выходить на национальные валюты в торговле

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС нужно опережающими темпами выходить на использование национальных валют в торговле.
"Нельзя обойти вопрос расширения использования национальных валют. Чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности. Где, как не в ЕАЭC, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют?" - сказал Лукашенко в четверг, выступая на заседание Высшего евразийского экономического совета, который проходит в онлайн-формате.
Он считает, что финансовая инфраструктура ЕАЭС требует дальнейшего совершенствования, в том числе для поддержки промышленной кооперации. "Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели - высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам", - отметил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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ЭкономикаАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
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