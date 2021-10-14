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Туризм
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Эксперт рассказал, как быстро избавиться от джетлага
Эксперт рассказал, как быстро избавиться от джетлага - РИА Новости, 14.10.2021
Эксперт рассказал, как быстро избавиться от джетлага
Эксперт по путешествиям Джонатан Лири рассказал, как восстановить здоровье после длительного перелета, сообщает The Sun. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:47
2021-10-14T11:47
туризм
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депрессия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперт по путешествиям Джонатан Лири рассказал, как восстановить здоровье после длительного перелета, сообщает The Sun."Дело в том, что во время перелета человек теряет магний, — пояснил Лири. — Поэтому я советую путешественникам после приземления принимать глицинат магния. Он помогает расслабиться, снять стресс и успокоиться, независимо от того, в каком часовом поясе вы находитесь".Эксперт добавил, что, помимо таблеток, можно употреблять в пищу продукты, богатые этим веществом. Это, например, молочные и цельнозерновые продукты, бобы, рыба.
https://ria.ru/20211011/puteshestviya-1753957702.html
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путешествия, здоровье, новости - туризм, туристы, перелеты, туризм, депрессия, стиль жизни, психолог
11:47 14.10.2021
 
Эксперт рассказал, как быстро избавиться от джетлага

Назван способ быстро восстановить здоровье после перелетов и смены часовых поясов

© Depositphotos / cookelmaГрустная девушка в самолёте
Грустная девушка в самолёте - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Depositphotos / cookelma
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперт по путешествиям Джонатан Лири рассказал, как восстановить здоровье после длительного перелета, сообщает The Sun.
"Дело в том, что во время перелета человек теряет магний, — пояснил Лири. — Поэтому я советую путешественникам после приземления принимать глицинат магния. Он помогает расслабиться, снять стресс и успокоиться, независимо от того, в каком часовом поясе вы находитесь".
Эксперт добавил, что, помимо таблеток, можно употреблять в пищу продукты, богатые этим веществом. Это, например, молочные и цельнозерновые продукты, бобы, рыба.
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