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Дым от екатеринбургских торфяников достиг Челябинской области

Дым от екатеринбургских торфяников достиг Челябинской области - РИА Новости, 14.10.2021

Дым от екатеринбургских торфяников достиг Челябинской области

Дым от тлеющих торфяников в Свердловской области достиг в четверг Челябинской области, в которой сейчас наблюдаются повышенные концентрации пыли и продуктов... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:22

2021-10-14T09:22

2021-10-14T16:56

происшествия

челябинская область

курганская область

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

торфяные пожары в свердловской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Дым от тлеющих торфяников в Свердловской области достиг в четверг Челябинской области, в которой сейчас наблюдаются повышенные концентрации пыли и продуктов горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкологии региона.Ранее МЧС сообщало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за плотного смога и нулевой видимости в четверг ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги."На данный момент в Челябинской области наблюдается влияние от торфяных пожаров на территории Свердловской области, что связано с переносом воздушных масс в ночное время. Кроме того, в Челябинске наблюдается повышенные концентрации по взвешенным веществам (пыли), оксида азота (продукты горения) в районе одного ПДК", - говорится в сообщении.Высоких уровней загрязнения по данным онлайн мониторинга нет, уточнили в пресс-службе.Повышенные концентрации в городе также связаны с инверсией воздушных масс и комплексным городским загрязнением от объектов коммунальной инфраструктуры, промышленности и автомобильного транспорта, поясняется в сообщении.По данным минэкологии, с промышленными предприятиями проведены совещания с целью снижения выбросов в атмосферу, продолжаются контрольно-надзорные мероприятия совместно с природоохранной прокуратурой.Также в пресс-службе отметили, что смог от природных пожаров накрыл Тюменскую и Курганскую области.

челябинская область

курганская область

челябинск

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Дым от торфяника на Екатеринбургской кольцевой автодороге Движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) перекрыли в связи с нулевой видимостью из-за дыма от тлеющего торфяника, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД. Видео с фото дороги и окрестностей из соцсетей. 2021-10-14T09:22 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, курганская область, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, торфяные пожары в свердловской области