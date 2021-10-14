https://ria.ru/20211014/dtp-1754653629.html

Девушку, погибшую в ДТП с участием Собчак в Сочи, похоронили

Девушку, погибшую в ДТП с участием Собчак в Сочи, похоронили - РИА Новости, 14.10.2021

Девушку, погибшую в ДТП с участием Собчак в Сочи, похоронили

Екатерину Тарасову, погибшую в Сочи в ДТП с участием автомобиля, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, похоронили, сообщил РИА Новости друг умершей. РИА Новости, 14.10.2021

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происшествия

краснодарский край

ксения собчак

россия

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СОЧИ, 14 окт — РИА Новости. Екатерину Тарасову, погибшую в Сочи в ДТП с участием автомобиля, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, похоронили, сообщил РИА Новости друг умершей."Да, ее (Катю) похоронили", — сказал собеседник агентства.Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211014/dtp-1754592464.html

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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак 2021-10-14T22:15 true PT0M41S

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происшествия, краснодарский край, ксения собчак, россия