Родственница рассказала о состоянии водителя авто, попавшего в ДТП с Собчак
Водитель Volkswagen, в который врезался автомобиль с Собчак, вернется домой через 5-6 дней
© RTКадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак
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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Водитель Volkswagen, пострадавший в ДТП на сочинской трассе при столкновении с Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, вернется на реабилитацию из краснодарской больницы в Сочи через пять или шесть дней, так попросил его отец, сообщила РИА Новости родственница мужчины.
"В принципе, с ним все хорошо. Операцию сделали, дней пять или шесть здесь (в больнице Краснодара - ред.) подержат и отправят на реабилитацию в Сочи по просьбе отца. Помогают со всех сторон, спасибо людям, конечно", - сказала собеседница агентства.
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По словам родственницы, со стороны Собчак идет помощь. "Ксюша принимает непосредственное участие. Я думаю, что она помогла с лучшим доктором в Краснодаре, потому что Роберта оперировал лучший врач. Мы бы никогда до него не достучались, наверное. К нему там очередь стоит по полгода, насколько я знаю", - добавила она.
Девятого октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая пассажирка и водитель попали в больницу. Собчак, находившаяся в Mercedes, заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
После ДТП на водителя Mercedes завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он полностью признал вину и находится под домашним арестом.