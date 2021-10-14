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Родственница рассказала о состоянии водителя авто, попавшего в ДТП с Собчак
Родственница рассказала о состоянии водителя авто, попавшего в ДТП с Собчак - РИА Новости, 14.10.2021
Родственница рассказала о состоянии водителя авто, попавшего в ДТП с Собчак
Водитель Volkswagen, пострадавший в ДТП на сочинской трассе при столкновении с Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, вернется на реабилитацию из... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:23
2021-10-14T16:23
происшествия
сочи
краснодар
ксения собчак
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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Водитель Volkswagen, пострадавший в ДТП на сочинской трассе при столкновении с Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, вернется на реабилитацию из краснодарской больницы в Сочи через пять или шесть дней, так попросил его отец, сообщила РИА Новости родственница мужчины."В принципе, с ним все хорошо. Операцию сделали, дней пять или шесть здесь (в больнице Краснодара - ред.) подержат и отправят на реабилитацию в Сочи по просьбе отца. Помогают со всех сторон, спасибо людям, конечно", - сказала собеседница агентства.По словам родственницы, со стороны Собчак идет помощь. "Ксюша принимает непосредственное участие. Я думаю, что она помогла с лучшим доктором в Краснодаре, потому что Роберта оперировал лучший врач. Мы бы никогда до него не достучались, наверное. К нему там очередь стоит по полгода, насколько я знаю", - добавила она.Девятого октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая пассажирка и водитель попали в больницу. Собчак, находившаяся в Mercedes, заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.После ДТП на водителя Mercedes завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он полностью признал вину и находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20211014/sobchak-1754509477.html
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происшествия, сочи, краснодар, ксения собчак
16:23 14.10.2021
 
Родственница рассказала о состоянии водителя авто, попавшего в ДТП с Собчак

Водитель Volkswagen, в который врезался автомобиль с Собчак, вернется домой через 5-6 дней

© RTКадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак
Кадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак
© RT
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Водитель Volkswagen, пострадавший в ДТП на сочинской трассе при столкновении с Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, вернется на реабилитацию из краснодарской больницы в Сочи через пять или шесть дней, так попросил его отец, сообщила РИА Новости родственница мужчины.
"В принципе, с ним все хорошо. Операцию сделали, дней пять или шесть здесь (в больнице Краснодара - ред.) подержат и отправят на реабилитацию в Сочи по просьбе отца. Помогают со всех сторон, спасибо людям, конечно", - сказала собеседница агентства.
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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Муж Собчак резко высказался о ДТП c ее участием
По словам родственницы, со стороны Собчак идет помощь. "Ксюша принимает непосредственное участие. Я думаю, что она помогла с лучшим доктором в Краснодаре, потому что Роберта оперировал лучший врач. Мы бы никогда до него не достучались, наверное. К нему там очередь стоит по полгода, насколько я знаю", - добавила она.
Девятого октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая пассажирка и водитель попали в больницу. Собчак, находившаяся в Mercedes, заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
После ДТП на водителя Mercedes завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он полностью признал вину и находится под домашним арестом.
 
ПроисшествияСочиКраснодарКсения Собчак
 
 
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