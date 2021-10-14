https://ria.ru/20211014/dtp-1754592464.html

Родственница рассказала о состоянии водителя авто, попавшего в ДТП с Собчак

Родственница рассказала о состоянии водителя авто, попавшего в ДТП с Собчак - РИА Новости, 14.10.2021

Родственница рассказала о состоянии водителя авто, попавшего в ДТП с Собчак

Водитель Volkswagen, пострадавший в ДТП на сочинской трассе при столкновении с Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, вернется на реабилитацию из... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:23

2021-10-14T16:23

2021-10-14T16:23

происшествия

сочи

краснодар

ксения собчак

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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Водитель Volkswagen, пострадавший в ДТП на сочинской трассе при столкновении с Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, вернется на реабилитацию из краснодарской больницы в Сочи через пять или шесть дней, так попросил его отец, сообщила РИА Новости родственница мужчины."В принципе, с ним все хорошо. Операцию сделали, дней пять или шесть здесь (в больнице Краснодара - ред.) подержат и отправят на реабилитацию в Сочи по просьбе отца. Помогают со всех сторон, спасибо людям, конечно", - сказала собеседница агентства.По словам родственницы, со стороны Собчак идет помощь. "Ксюша принимает непосредственное участие. Я думаю, что она помогла с лучшим доктором в Краснодаре, потому что Роберта оперировал лучший врач. Мы бы никогда до него не достучались, наверное. К нему там очередь стоит по полгода, насколько я знаю", - добавила она.Девятого октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая пассажирка и водитель попали в больницу. Собчак, находившаяся в Mercedes, заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.После ДТП на водителя Mercedes завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он полностью признал вину и находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20211014/sobchak-1754509477.html

сочи

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, краснодар, ксения собчак