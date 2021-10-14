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Boeing выявила новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ
Boeing выявила новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.10.2021
Boeing выявила новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, выявил новые дефекты в самолетах линейки... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:47
2021-10-14T17:30
в мире
сша
boeing 787
запреты на полеты boeing dreamliner по всему миру
новости - туризм
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, выявил новые дефекты в самолетах линейки 787 Dreamliner, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Проблемы с этими деталями являются не первыми дефектами Dreamliner. В июле Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что у ряда самолетов 787 Dreamliner, еще не введенных в эксплуатацию, обнаружились проблемы "рядом с носовой частью" самолетов. А в мае FAA сообщило, что корпорация Boeing из-за требований со стороны авиарегулятора приостановила поставки самолетов 787 Dreamliner.Представитель Boeing сообщил газете, что компания добивается прогресса в улучшении производства и повышает собственные стандарты, несмотря на перебои в работе. Он также отметил, что новый дефект был выявлен в рамках продолжающейся проверки, проводимой Boeing.Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, сша, boeing 787, запреты на полеты boeing dreamliner по всему миру, новости - туризм
16:47 14.10.2021 (обновлено: 17:30 14.10.2021)
 
Boeing выявила новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ

Wall Street Journal: Boeing выявила новые дефекты в самолетах линейки 787 Dreamliner

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "Фарнборо-2014". День второй
Международный авиационно-космический салон Фарнборо-2014. День второй - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, выявил новые дефекты в самолетах линейки 787 Dreamliner, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Boeing столкнулся с новым дефектом самолетов модели 787 Dreamliner. … Проблема заключается в том, что некоторые титановые части самолетов модели 787, построенных за последние три года, оказались слабее, чем они должны быть", - говорится в сообщении газеты.
Проблемы с этими деталями являются не первыми дефектами Dreamliner. В июле Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что у ряда самолетов 787 Dreamliner, еще не введенных в эксплуатацию, обнаружились проблемы "рядом с носовой частью" самолетов. А в мае FAA сообщило, что корпорация Boeing из-за требований со стороны авиарегулятора приостановила поставки самолетов 787 Dreamliner.
Представитель Boeing сообщил газете, что компания добивается прогресса в улучшении производства и повышает собственные стандарты, несмотря на перебои в работе. Он также отметил, что новый дефект был выявлен в рамках продолжающейся проверки, проводимой Boeing.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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В миреСШАBoeing 787Запреты на полеты Boeing Dreamliner по всему мируНовости - Туризм
 
 
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