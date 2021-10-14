https://ria.ru/20211014/dreamliner-1754598565.html

Boeing выявила новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ

Boeing выявила новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.10.2021

Boeing выявила новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner, сообщили СМИ

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, выявил новые дефекты в самолетах линейки... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:47

2021-10-14T16:47

2021-10-14T17:30

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boeing 787

запреты на полеты boeing dreamliner по всему миру

новости - туризм

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, выявил новые дефекты в самолетах линейки 787 Dreamliner, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Проблемы с этими деталями являются не первыми дефектами Dreamliner. В июле Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что у ряда самолетов 787 Dreamliner, еще не введенных в эксплуатацию, обнаружились проблемы "рядом с носовой частью" самолетов. А в мае FAA сообщило, что корпорация Boeing из-за требований со стороны авиарегулятора приостановила поставки самолетов 787 Dreamliner.Представитель Boeing сообщил газете, что компания добивается прогресса в улучшении производства и повышает собственные стандарты, несмотря на перебои в работе. Он также отметил, что новый дефект был выявлен в рамках продолжающейся проверки, проводимой Boeing.Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

https://ria.ru/20190621/1555758076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, boeing 787, запреты на полеты boeing dreamliner по всему миру, новости - туризм