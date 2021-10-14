https://ria.ru/20211014/dozhd-1754659122.html

На "Дождь"* составили протоколы за информацию об иноагенте без маркировки

На "Дождь"* составили протоколы за информацию об иноагенте без маркировки - РИА Новости, 14.10.2021

На "Дождь"* составили протоколы за информацию об иноагенте без маркировки

Роскомнадзор в ходе мониторинга выявил на сайте телеканала "Дождь"* материал с информацией об НКО-иноагенте без предусмотренной законодательством РФ маркировки, РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T23:49

2021-10-14T23:49

2021-10-14T23:49

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

тихон дзядко

наталья синдеева

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в ходе мониторинга выявил на сайте телеканала "Дождь"* материал с информацией об НКО-иноагенте без предусмотренной законодательством РФ маркировки, представители телеканала сообщили РИА Новости, что их вызвали в ведомство 20 октября.По словам представителя ведомства, это является нарушением части 2.1 ст.13.15 КоАП РФ."Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении должностного лица - главного редактора, и юридического лица - редакции сетевого издания", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Отмечается, что после подписания протоколы будут переданы в суд, который определит размер штрафов.В свою очередь главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что представителям канала нужно прийти 20 октября в Роскомнадзор, где телеканалу должны составить два протокола."Нам нужно прийти 20 октября в Роскомнадзор, где нам должны составить два протокола. Один в отношении Натальи Синдеевой, генерального директора, другой в отношении главного редактора сайта Владимира Моторина. Речь идёт о нарушении части 9 статьи 4 закона о СМИ. Насколько я понимаю, речь идёт о неуказании иноагенства у одной из организаций, признанных иноагентом", - сказал Дзядко."Нам нужно сначала оформить протоколы, посмотреть, как дальше будут развиваться события", - ответил Дзядко на вопрос, планирует ли телеканал оплатить штрафы.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210202/inoagenty-1595739134.html

https://ria.ru/20210215/roskomnadzor-1597604764.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), тихон дзядко, наталья синдеева