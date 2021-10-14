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На "Дождь"* составили протоколы за информацию об иноагенте без маркировки
На "Дождь"* составили протоколы за информацию об иноагенте без маркировки - РИА Новости, 14.10.2021
На "Дождь"* составили протоколы за информацию об иноагенте без маркировки
Роскомнадзор в ходе мониторинга выявил на сайте телеканала "Дождь"* материал с информацией об НКО-иноагенте без предусмотренной законодательством РФ маркировки, РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:49
2021-10-14T23:49
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
тихон дзядко
наталья синдеева
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в ходе мониторинга выявил на сайте телеканала "Дождь"* материал с информацией об НКО-иноагенте без предусмотренной законодательством РФ маркировки, представители телеканала сообщили РИА Новости, что их вызвали в ведомство 20 октября.По словам представителя ведомства, это является нарушением части 2.1 ст.13.15 КоАП РФ."Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении должностного лица - главного редактора, и юридического лица - редакции сетевого издания", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Отмечается, что после подписания протоколы будут переданы в суд, который определит размер штрафов.В свою очередь главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что представителям канала нужно прийти 20 октября в Роскомнадзор, где телеканалу должны составить два протокола."Нам нужно прийти 20 октября в Роскомнадзор, где нам должны составить два протокола. Один в отношении Натальи Синдеевой, генерального директора, другой в отношении главного редактора сайта Владимира Моторина. Речь идёт о нарушении части 9 статьи 4 закона о СМИ. Насколько я понимаю, речь идёт о неуказании иноагенства у одной из организаций, признанных иноагентом", - сказал Дзядко."Нам нужно сначала оформить протоколы, посмотреть, как дальше будут развиваться события", - ответил Дзядко на вопрос, планирует ли телеканал оплатить штрафы.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210202/inoagenty-1595739134.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), тихон дзядко, наталья синдеева
23:49 14.10.2021
 
На "Дождь"* составили протоколы за информацию об иноагенте без маркировки

Роскомнадзор: протоколы составят на "Дождь" за информацию об НКО-иноагенте без маркировки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в ходе мониторинга выявил на сайте телеканала "Дождь"* материал с информацией об НКО-иноагенте без предусмотренной законодательством РФ маркировки, представители телеканала сообщили РИА Новости, что их вызвали в ведомство 20 октября.
По словам представителя ведомства, это является нарушением части 2.1 ст.13.15 КоАП РФ.
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"Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении должностного лица - главного редактора, и юридического лица - редакции сетевого издания", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Отмечается, что после подписания протоколы будут переданы в суд, который определит размер штрафов.
В свою очередь главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что представителям канала нужно прийти 20 октября в Роскомнадзор, где телеканалу должны составить два протокола.
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"Нам нужно прийти 20 октября в Роскомнадзор, где нам должны составить два протокола. Один в отношении Натальи Синдеевой, генерального директора, другой в отношении главного редактора сайта Владимира Моторина. Речь идёт о нарушении части 9 статьи 4 закона о СМИ. Насколько я понимаю, речь идёт о неуказании иноагенства у одной из организаций, признанных иноагентом", - сказал Дзядко.
"Нам нужно сначала оформить протоколы, посмотреть, как дальше будут развиваться события", - ответил Дзядко на вопрос, планирует ли телеканал оплатить штрафы.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Тихон ДзядкоНаталья Синдеева
 
 
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