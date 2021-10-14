https://ria.ru/20211014/dolzhenkov-1754476707.html

Невосполнимая утрата для русского кино

Умер актер из "Вечного зова" Валерий Долженков - РИА Новости, 14.10.2021

Невосполнимая утрата для русского кино

Актер московского Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет, об этом сообщается на сайте театра. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T00:34

2021-10-14T00:34

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культура

гитис

россия

валерий долженков (актер)

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Актер московского Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет, об этом сообщается на сайте театра.Долженкова не стало в среду, причина его смерти не уточняется. "Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек", - отметили в театре.Прощание с ним состоится 15 октября.Артист родился в 1947 году, в 1972 году он окончил ГИТИС.За свою карьеру Долженков снялся в 70 работах, включая такие картины, как "Вечный зов", "Борис Годунов", "Михайло Ломоносов", "Земский доктор" и другие.

https://ria.ru/20211004/rayskiy-1753069328.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитис, россия, валерий долженков (актер)