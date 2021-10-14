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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/dolzhenkov-1754476707.html
Невосполнимая утрата для русского кино
Умер актер из "Вечного зова" Валерий Долженков - РИА Новости, 14.10.2021
Невосполнимая утрата для русского кино
Актер московского Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет, об этом сообщается на сайте театра. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T00:34
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культура
гитис
россия
валерий долженков (актер)
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Актер московского Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет, об этом сообщается на сайте театра.Долженкова не стало в среду, причина его смерти не уточняется. "Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек", - отметили в театре.Прощание с ним состоится 15 октября.Артист родился в 1947 году, в 1972 году он окончил ГИТИС.За свою карьеру Долженков снялся в 70 работах, включая такие картины, как "Вечный зов", "Борис Годунов", "Михайло Ломоносов", "Земский доктор" и другие.
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гитис, россия, валерий долженков (актер)
00:34 14.10.2021 (обновлено: 00:42 14.10.2021)
 
Умер актер из "Вечного зова" Валерий Долженков

Заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Актер московского Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет, об этом сообщается на сайте театра.
Долженкова не стало в среду, причина его смерти не уточняется. "Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек", - отметили в театре.
Прощание с ним состоится 15 октября.
Артист родился в 1947 году, в 1972 году он окончил ГИТИС.
За свою карьеру Долженков снялся в 70 работах, включая такие картины, как "Вечный зов", "Борис Годунов", "Михайло Ломоносов", "Земский доктор" и другие.
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КультураГИТИСРоссияВалерий Долженков (актер)
 
 
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