https://ria.ru/20211014/dolzhenkov-1754476707.html
Невосполнимая утрата для русского кино
Умер актер из "Вечного зова" Валерий Долженков - РИА Новости, 14.10.2021
Невосполнимая утрата для русского кино
Актер московского Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет, об этом сообщается на сайте театра. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T00:34
2021-10-14T00:34
2021-10-14T00:42
культура
гитис
россия
валерий долженков (актер)
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Актер московского Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет, об этом сообщается на сайте театра.Долженкова не стало в среду, причина его смерти не уточняется. "Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек", - отметили в театре.Прощание с ним состоится 15 октября.Артист родился в 1947 году, в 1972 году он окончил ГИТИС.За свою карьеру Долженков снялся в 70 работах, включая такие картины, как "Вечный зов", "Борис Годунов", "Михайло Ломоносов", "Земский доктор" и другие.
https://ria.ru/20211004/rayskiy-1753069328.html
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гитис, россия, валерий долженков (актер)
00:34 14.10.2021 (обновлено: 00:42 14.10.2021)
Умер актер из "Вечного зова" Валерий Долженков
Заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.
Актер московского Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Валерий Долженков
умер в возрасте 74 лет, об этом сообщается на сайте
театра.
Долженкова не стало в среду, причина его смерти не уточняется. "Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек", - отметили в театре.
Прощание с ним состоится 15 октября.
Артист родился в 1947 году, в 1972 году он окончил ГИТИС.
За свою карьеру Долженков снялся в 70 работах, включая такие картины, как "Вечный зов", "Борис Годунов", "Михайло Ломоносов", "Земский доктор" и другие.