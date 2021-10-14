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Глава РФПИ заявил о перенасыщении мирового рынка долларами
Глава РФПИ заявил о перенасыщении мирового рынка долларами - РИА Новости, 14.10.2021
Глава РФПИ заявил о перенасыщении мирового рынка долларами
Мировой рынок перенасыщен долларами – именно это является причиной высокой инфляции, в том числе – рекордных скачков цен на энергоресурсы, считает генеральный... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:00
2021-10-14T14:00
экономика
природный газ
европа
москва
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мировой рынок перенасыщен долларами – именно это является причиной высокой инфляции, в том числе – рекордных скачков цен на энергоресурсы, считает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Понятно, что сейчас происходит рост денежной массы, свободной наличности в мире, и порядка 40% всех долларов, находящихся в обращении, как раз были напечатаны Соединенными Штатами Америки за последние два года. Поэтому мы видим, что явно происходит перенасыщение долларами рынка, и это вызывает как раз инфляцию, инфляционное давление по всем источникам, включая газ и нефть",- заявил Дмитриев в ходе выступления на Российской энергетической неделе.В числе других причин инфляции он также назвал сложившуюся ситуацию в газовом секторе.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы: еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое и в начале октября достигли исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе был связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, природный газ, европа, москва, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, цены на нефть, россия
14:00 14.10.2021
 
Глава РФПИ заявил о перенасыщении мирового рынка долларами

Глава РФПИ Дмитриев заявил о перенасыщении мирового рынка долларами

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мировой рынок перенасыщен долларами – именно это является причиной высокой инфляции, в том числе – рекордных скачков цен на энергоресурсы, считает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Понятно, что сейчас происходит рост денежной массы, свободной наличности в мире, и порядка 40% всех долларов, находящихся в обращении, как раз были напечатаны Соединенными Штатами Америки за последние два года. Поэтому мы видим, что явно происходит перенасыщение долларами рынка, и это вызывает как раз инфляцию, инфляционное давление по всем источникам, включая газ и нефть",- заявил Дмитриев в ходе выступления на Российской энергетической неделе.
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 02:17
Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
В числе других причин инфляции он также назвал сложившуюся ситуацию в газовом секторе.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы: еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое и в начале октября достигли исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе был связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции
 
ЭкономикаПриродный газЕвропаМоскваРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевЦены на нефтьРоссия
 
 
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