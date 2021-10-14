https://ria.ru/20211014/dollary-1754556927.html

Глава РФПИ заявил о перенасыщении мирового рынка долларами

Глава РФПИ заявил о перенасыщении мирового рынка долларами - РИА Новости, 14.10.2021

Глава РФПИ заявил о перенасыщении мирового рынка долларами

Мировой рынок перенасыщен долларами – именно это является причиной высокой инфляции, в том числе – рекордных скачков цен на энергоресурсы, считает генеральный... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:00

2021-10-14T14:00

2021-10-14T14:00

экономика

природный газ

европа

москва

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мировой рынок перенасыщен долларами – именно это является причиной высокой инфляции, в том числе – рекордных скачков цен на энергоресурсы, считает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Понятно, что сейчас происходит рост денежной массы, свободной наличности в мире, и порядка 40% всех долларов, находящихся в обращении, как раз были напечатаны Соединенными Штатами Америки за последние два года. Поэтому мы видим, что явно происходит перенасыщение долларами рынка, и это вызывает как раз инфляцию, инфляционное давление по всем источникам, включая газ и нефть",- заявил Дмитриев в ходе выступления на Российской энергетической неделе.В числе других причин инфляции он также назвал сложившуюся ситуацию в газовом секторе.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы: еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое и в начале октября достигли исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе был связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211012/valyuta-1754119646.html

https://ria.ru/20211014/pozitsii-1754480988.html

европа

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, европа, москва, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, цены на нефть, россия